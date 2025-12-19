Megszólalt Orbán Viktor Magyarország EU-tagságáról

A közvetlen háborús veszélyt szerintem sikerült elhárítani - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken délelőtt Brüsszelben, az európai uniós csúcsértekezlet után tartott sajtótájékoztatóján, azt hangsúlyozva, hogy közvetlen, azonnali és súlyos veszélyt jelentett a 210-230 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyon elvételének ügye. Az orosz-ukrán fejleményeken túl az EU-tagságról is elmondta az álláspontját a kormányfő.

Orbán Viktor újságíróknak nyilatkozva kitért arra, hogy 22 milliárd euró jár Magyarországnak a hétéves költségvetés szerint, és az RRF elnevezésű pénzügyi alapból 6 milliárd euró. Ezt nem akarják odaadni, ezt ki kell harcolni - rögzítette.

"Ki fogom belőlük szedni, nem kérdés, anélkül, hogy bármilyen engedményt tennék szuverenitás kérdésében" - közölte.

Jelezte: a magyar álláspont az, hogy amíg nem kapjuk meg a pénzünket, addig nincs új költségvetés, amihez egyhangúság kell.

Orbán Viktor Magyarország uniós tagságáról szólva azt mondta: ha pénz nem is lenne, akkor is megéri még bennmaradni az unióban a piac miatt. Értékelése szerint az összes "nyesztetés ellenére" Magyarország még mindig jobban jár az unióban, mint anélkül, de nem tudni, ez meddig tart.

Kérdésre válaszolva a kormányfő arról is beszélt: a vétójog érvényes és hasznos eszköz, anélkül nincs is értelme, hogy az unióban legyünk.

A vétójog kapcsán a miniszterelnök azt mondta: annak ára volt, hogy Magyarország nem élt ezzel az eszközzel, a szankciós csomagok esetén például akkor nem tettek így, ha az alapvető magyar érdekeket figyelembe vették, például a nukleáris területet kivették az intézkedések hatálya alól.

Devizatartalék

Orbán Viktor elmondta: abban, hogy az orosz vagyont nem veszik el, hatalmas szerepe volt a belga miniszterelnöknek, aki nem geopolitikai, talán nem is morális megfontolások alapján lépett, hanem számolt, "amikor lényegében megölte ezt az előterjesztést", hiszen az összeg legnagyobb részét egy belga pénzintézet őrzi, így, ha azt elveszik, és Oroszország perben végül visszanyeri azt, akkor Belgiumnak kellett volna fizetnie.

Belgium pénzügyi csődje forgott kockán tegnap, és a miniszterelnökük meg is mentette Belgiumot ettől, bár a nyomás, különösen a németek irányából rendkívül nagy volt - fogalmazott.

Szólt arról is: ha elvették volna a befagyasztott orosz vagyont, a magyar kormánynak másnap meg kellett volna tárgyalnia, hová tegyék a magyar devizatartalékot, mert "ott, ahol elkobozzák, semmiképpen nem hagyjuk".

Fel vagyunk készülve arra, hogy a devizatartalékot kimenekítsük ebből a kétes biztonságú helyzetből - jelentette ki.

Hitelfelvétel

Emlékeztetett arra, hogy a 90 milliárd eurós, Ukrajnának nyújtandó uniós hitelről azt lehet tudni, hogy az EU - mivel nincs pénze - a pénzpiacokon kölcsönt vesz fel, amit hitel formájában Ukrajnának ad. Az unió akkor tud majd fizetni, ha az ukránok fizettek neki - mutatott rá, úgy folytatva, az ukránok nem tudnak fizetni, ezért majd az uniós tagállamoknak kell visszafizetnie a kölcsönt. Hozzátette, ebben a kölcsönfelvételben három ország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nem hajlandó részt venni.

Címlapkép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatót tart az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2025. december 19-én. Forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán