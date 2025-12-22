100 milliárd eurós perselyből részesülhet az EU legtávolabbi szövetségese

Lezárultak a tárgyalások az Európai Unió és a nyár folyamán versenyképességi partnerségbe csatlakozó Japán között arról, hogy az ország gyakorlatilag teljes jogú tagként részesülhet a Horizon Europe kutatás-fejlesztésre fókuszáló keretprogram forrásaihoz. A várhatóan 2026-ban aláírandó megállapodás a lehető legszorosabb együttműködési formát jelenti, amelyet az Európai Unió globális partnereinek kínál.

A sikeres tárgyalások után Japán rövidesen társulhat a Horizon Europe kutatási és innovációs keretprogramhoz, amely az EU 93,5 milliárd eurós zászlóshajó-programja ezen a területen.

Ennek köszönhetően 2026-ban a japán kutatók nemcsak résztvevőként, hanem projektvezetőként és koordinátorként is pályázhatnak, így közvetlen uniós finanszírozáshoz juthatnak, és szorosabb együttműködést alakíthatnak ki a tagállamok és más társult országok intézményeivel.

A megállapodás középpontjában pontosabban a Horizon második pillére áll, amely a társadalmi kihívások kezelésére fókuszál nagyszabású, nemzetközi együttműködésben megvalósuló projektek révén. Ide tartozik többek között a digitális átállás, az élelmiszerbiztonság és a klímasemleges energia területe.

Az átmeneti rendelkezések értelmében japán szervezetek már 2026-tól pályázhatnak a program felhívásaira, és az elbírálás során

a társult országokból érkező szereplőkkel azonos elbánásban részesülnek.

A Horizon Europe-hoz való csatlakozás jól illeszkedik az EU és Japán között júliusban létrejött versenyképességi szövetséghez, amelynek célja a gazdasági ellenálló képesség erősítése, a kritikus technológiák fejlesztése és az ellátási láncok biztonságának növelése.

A kutatás és innováció területén elmélyített együttműködés az uniós értelmezés szerint a versenyképesség egyik alapfeltétele, különösen a mesterséges intelligencia, a zöld technológiák és az ipari digitalizáció területén. A Horizon Europe-hoz való japán társulás így nem pusztán tudományos, hanem stratégiai gazdaságpolitikai jelentőséggel is bír.

A megállapodás egy szélesebb nemzetközi nyitás része, amelynek keretében az EU az elmúlt időszakban több jelentős tudományos és technológiai nagyhatalom előtt is megnyitotta a Horizon Europe-ot.

Dél-Korea korábban csatlakozott, majd Svájc, Egyiptom, Kanada, az Egyesült Királyság és Új-Zéland is társult a programhoz. Ez a tendencia azt jelzi, hogy az EU a globális versenyben az ilyen partnerségeken keresztül kívánja erősíteni saját innovációs ökoszisztémáját, amely sok szempontból lemaradásban van a kínai és amerikai versenytársakkal szemben.

Japán hosszú ideje kiemelt stratégiai partnere Európának a kutatás és innováció területén. A kétoldalú kapcsolatok az elmúlt két évtizedben fokozatosan mélyültek, többek között a 2011-es tudományos és technológiai együttműködési megállapodásra, a 2015-ben elfogadott közös jövőképre és a 2020 májusában aláírt szándéknyilatkozatra építve.

A mostani tárgyalások lezárása mérföldkőnek tekinthető, amely új szintre emelheti az EU–Japán kapcsolatokat, és hosszú távon is megerősítheti a felek pozícióját a globális technológiai és gazdasági versenyben.

Címlapkép forrása: EU