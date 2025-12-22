Az ünnepek előtt az EU szép csendben újra átlépte Vlagyimir Putyin vörös vonalait

Ismét meghosszabbították az EU-országok az Oroszország ellen kivetett több ezer szankciót.

A döntést az uniós tagállamok azzal indokolták, hogy Moszkva továbbra is olyan lépéseket tesz, amelyek destabilizálják a helyzetet Ukrajna területén és veszélyt jelentenek az Európai Unióra.

Az Európai Tanács hangsúlyozta: amíg Oroszország folytatja agresszív politikáját, addig indokolt az uniós korlátozó intézkedések fenntartása, illetve szükség esetén további szankciók bevezetése is.

A jelenleg hatályos gazdasági intézkedések gyökerei 2014-ig nyúlnak vissza, amikor az Európai Unió először reagált Moszkva ukrajnai lépéseire. Ezeket a szankciókat azonban 2022 februárjától – Oroszország Ukrajna elleni teljes körű, indokolatlan és jogellenes katonai támadását követően – jelentősen kibővítették. Az Európai Tanács közleménye szerint a most meghosszabbított csomag széles körű, ágazati jellegű korlátozásokat tartalmaz, amelyek a kereskedelem, a pénzügyi szektor, az energiaipar, a technológia és a kettős felhasználású termékek, valamint az ipar, a közlekedés és a luxuscikkek területét is érintik.

A szankciók része az orosz tengeri szállítású nyersolaj és egyes kőolajtermékek uniós importjának tilalma, több orosz bank kizárása a SWIFT nemzetközi pénzügyi rendszerből, valamint több, a Kremlhez köthető dezinformációs médium európai uniós műsorszórási engedélyének felfüggesztése.

Emellett az Európai Tanács olyan célzott intézkedéseket is fenntart, amelyek kifejezetten a szankciók megkerülésének megakadályozását szolgálják, reagálva az elmúlt időszak tapasztalataira.

Mint ismert, az Európai Unió nemcsak gazdasági szankciókat alkalmaz Oroszországgal szemben. Az Európai Tanács emlékeztetett: külön korlátozások vonatkoznak az illegálisan annektált Krím félszigetre és Szevasztopol városára, valamint az Ukrajna keleti és déli, nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területeire Donyeck, Luhanszk, Herszon és Zaporizzsja megyékben. Ezeket egyéni szankciók – vagyonbefagyasztás és beutazási tilalom – egészítik ki számos magánszeméllyel és szervezettel szemben, továbbá diplomáciai intézkedések is érvényben vannak.

Az Európai Unió 2022. február 24-e óta összesen 17, példátlanul szigorú szankciós csomagot fogadott el, amely több ezer intézkedést tartalmaz. Ezeket Vlagyimir Putyin orosz elnök többször is Oroszország vörös vonalának nevezte.

Az Európai Tanács egyúttal hangsúlyozta: az Európai Unió kész tovább fokozni a nyomást Oroszországon, ha a helyzet ezt indokolja, és elkötelezett egy átfogó, igazságos és tartós béke mellett, amely Ukrajna bevonásával és a nemzetközi jog elveinek megfelelően jön létre.

Címlapkép forrása: EU