Békefeltétel lehet az ukrán csatlakozás, pedig a tagság követelményei évek munkájával is nehezen teljesülhetnek

Ukrajna 2022 júniusában – alig négy hónappal az orosz támadás után – kapta meg az uniós tagjelölti státuszt. Akkor az Európai Tanács ülésén Orbán Viktor még támogatta a lépést, majd 2023 végén megtörtént az elhíresült kávés eset, amikor a magyar miniszterelnök nem vett részt a csatlakozási tárgyalások megkezdését lehetővé tevő szavazáson, és azóta konzekvensen ellenzi Ukrajna felvételét.

A témával kapcsolatos bel- és külpolitikai feszültségektől eltekintve a szakértői konszenzus eddig tipikusan egy 2035-ös tagállammá válást látott reálisnak, abból kiindulva, hogy az egész csatlakozási folyamat eddig mennyi időt vett igénybe más európai országoknál.

Ukrajna hatalmas kiterjedése és – még a háború után is jelentősnek mondható – 30–35 milliós megmaradt lakossága miatt az orosz benyomulás terheitől eltekintve is komoly terhet jelenthetne az uniónak. Az például szinte magától értetődő, hogy újra kellene gondolni a közös agrárpolitikát (KAP), hiszen az a mezőgazdasági terület és fejlettség függvényében kerül kiutalásra, így az országnak könnyen aránytalanul magas részesedése lehetne a teljes támogatási összegből.

Bár a gazdák aggályai jogosak, az Európai Unió eddigi bővítési köreinél csak egy felfutó rendszerben engedték hozzáférni a tagállamokat a KAP-támogatásokhoz. Románia 2007-es belépésekor például az EU földterületeinek több mint 10 százalékát tették ki. Ezért csak

az uniós „normál” közvetlen támogatási szint 25 százalékára lettek jogosultak az első évükben, hogy ne borítsák fel a területalapú források elosztását.

Ez az arány évente emelkedett: 2008-ban 30, 2009-ben 35, majd ezt követően lépcsőzetesen nőtt tovább, és csak 2016-ra érte el a 100 százalékos szintet. Ez a fokozatos bevezetés politikai és költségvetési kompromisszum eredménye volt az akkori tagállamok és a csatlakozók között, és minden bizonnyal ugyanez várna Ukrajnára is.

Persze az erre irányuló reformok jelenleg is tárgyalás alatt vannak, de még pontosan nem tudni, milyen formában vagy milyen garanciákkal áll össze a 2028–2034-es ciklus költségvetésére vonatkozó MFF. A tagállamokat tömörítő Európai Tanács csak az elmúlt héten kezdte egyeztetéseit a Parlament és a Bizottság elképzelései alapján.

Eközben az év végéig tartó dán soros elnökség nemrég közölt konklúzióiban igyekszik pozitívan fogalmazni Ukrajnával kapcsolatban. Bár az utóbbi időszakban érezhetően lelassult a szükséges reformok elvégzése, így például a 2024-re tervezett reformoknak is csak 75 százaléka készült el novemberig, voltak kiemelendő mérföldkövek.

Ilyen például az ukrán korrupcióvizsgáló hivatal (NABU) függetlenségének megőrzése – amelyben az EU jóval szigorúbb elvárásokat támaszt, mint amilyeneket a tagállamokra alkalmaz –, vagy például az, hogy január elsejétől Ukrajna Moldovával együtt csatlakozik az uniós roaminghálózathoz is, így a telefonszolgáltatások díjszabásának egységessége rájuk is kiterjed rövidesen.

Vannak olyan területek – köztük a gazdaság is –, ahol a dán elnökség kiemeli, hogy fokozni kellene a reformok végrehajtását, de alapvetően pozitív képet látnak. Bár a csatlakozás blokkolása nem engedi, hogy formálisan a következő szakaszba lépjenek a tárgyalások, az Európai Bizottság és bővítési biztosa, Marta Kos mindent megtesz azért, hogy Ukrajna megkapja a kellő segítséget az előredolgozáshoz.

Az hivatalos tagállami státusz elérése tipikusan egy meglehetősen időigényes folyamat, de a politikai akarat és a nemzetközi nyomás képes felülírni még a formai elvárásokat is. Egy ekkora ország csatlakozása azonban hosszú távon mindenképpen hozzáadna az unió erejéhez, még akkor is, ha a pillanatnyi helyzet érthető okokból nem fest túl előnyös képet Ukrajna gazdaságának hozadékairól.

Oroszország támadása természetesen rendkívül súlyos hatást mért Ukrajnára, amely a külkereskedelem visszaesését, jelentős belső migrációt és az államháztartás végletekig való kifeszítettségét eredményezte. Ugyan a legutóbbi EU-csúcson megszavazott 90 milliárd eurós hitel egy–másfél évre stabilizálhatja az országot, előtte úgy nézett ki, hogy már tavaszra elfogyhatnak Ukrajna tartalékai, ami a védelem finanszírozását is ellehetetlenítette volna.

De még ezektől eltekintve sem mondhatók jónak a számok:

2024-ben az egy főre jutó GDP az EU–27 átlagának kevesebb mint 30 százalékát érte el,

amely nemcsak a jelenlegi tagállamokhoz, hanem a korábbi bővítések idején csatlakozó országok induló szintjéhez képest is rendkívül alacsony.

Elhasaló visszaépülés

A makrogazdasági stabilitás alakulása kapcsán az a legszembetűnőbb, hogy az ellenállóképesség megmaradt, de a lendület 2024 közepétől látványosan kifogyott. Az év elején még erős volt a növekedés, az év végére viszont gyakorlatilag stagnálásba fordult a gazdaság, és az utolsó negyedévben már enyhe zsugorodást mért a statisztika.

Összességében 2024-ben nem egész 3 százalék lett a bővülés a megelőző év 5,5 százaléka után, a kibocsátás szintje pedig így is bő egyötödével a háború előtti szint alatt maradt. A gyengélkedés 2025 elején is érződött: az első negyedévben egy százalék alatti éves növekedés mellett az árukivitel az év eddigi részét tekintve nyár közepéig csökkent.

A külső egyensúly is romlott, ami a háborús importigények, a gyengébb támogatási beáramlás és a befektetési jövedelemegyenleg romlása együttállásából adódott. A folyó fizetési mérleg hiánya a megelőző évi 5,3 százalékról 2024-ben 8,4 százalékra nőtt, miközben a külkereskedelmi mérleg mélyen mínuszban maradt, nagyjából a GDP ötödének megfelelő deficittel.

A helyzetet ugyanakkor erős külső finanszírozási beáramlás enyhítette: a nemzetközi partnerek forrásai lehetővé tették a tartalékok építését, amelyek 2025 augusztusára meghaladták a 39 milliárd eurót, ami nagyjából öt hónapnyi import fedezetének felel meg.

Emellett az ukrán hrivnya árfolyamának alakulása azt mutatja, hogyan próbált a jegybank a piaci alkalmazkodás és a pénzügyi stabilitás között egyensúlyozni. A deviza 2024-ben fokozatosan gyengült, az év során nagyjából 38 egységről 42 fölé kúszott a dollárral szemben, miközben az euróhoz képesti éves átlagos szint 43,5 körül alakult, a megelőző év 40 alatti értékéhez képest. A Nemzeti Bank közben óvatosan lazította a devizakorlátozásokat, és célzott intézkedésekkel igyekezett tompítani a kilengéseket.

Ukrajna főbb gazdasági mutatói 2016-20 2021 2022 2023 2024 Egy főre jutó GDP (EU-27 átlag % vásárlóerő paritáson) 28,8 34,6 28,2 28,7 28,4 Reál GDP-növekedés (%-os változás) -0,3 3,4 -28,8 5,5 2,9 A 15–70 éves népesség aktivitási rátája (%) 62,3 61,8 57,7 56,7 56,7 A 15–70 éves népesség munkanélküliségi rátája (%) 9,1 9,9 25 20 14 A 15–70 éves népesség foglalkoztatottsága (éves növekedés, %) -0,6 -0,9 -21,5 4,8 - Nominálbérek (éves növekedés, %) 22,5 20,9 6 17,4 - Fogyasztóiár-index (éves növekedés, %) 16,4 9,4 20,2 12,9 6,5 Euró-hrivnya-árfolyam 29,1 32,3 34 39,6 43,5 Folyó fizetési mérleg egyenlege (a GDP %-ában) -0,6 -1,9 4,9 -5,3 -8,4 Nettó külföldi működőtőke-befektetés, FDI (a GDP %-ában) -2,3 -3,8 -0,1 -2,5 -1,8 Általános kormányzati egyenleg (a GDP %-ában) -2,4 -3,4 -16,1 -20,1 -17,6 Általános kormányzati adósság (a GDP %-ában) 67,2 49 77,8 83,3 91,2 Forrás: WiiW, Ukrajna Állami Statisztikai Szolgálata, Ukrajna Nemzeti Bankja, Pénzügyminisztérium, Európai Bizottság

A gyengülés 2025 elején állt le, a hrivnya stabilizációját pedig egyértelműen segítették a devizatartalékok és a rugalmas, de határozott jegybanki beavatkozások. A külkereskedelmi útvonalak részleges helyreállása – a fekete-tengeri és a dunai útvonalak hatékonyabb használatával – némi támaszt adott az exportőröknek, ugyanakkor a magas importigény és a befektetési jövedelmek kiáramlása továbbra is nyomás alatt tartja az árfolyamot.

Emellett a költségvetési hiány 2024-ben kismértékben szűkült, de továbbra is rendkívül magas, és finanszírozása döntően a külső partnerek támogatásától függ. A teljes államháztartási hiány a GDP közel egyötödére mérséklődött az előző évi még nagyobb arányról,

nemzetközi támogatások nélkül számolva azonban továbbra is 23,5 százalékos lenne az arány.

A háború ára

A bevételi oldalt célzott intézkedések ugyan segítették – a jövedéki adók emelése, a hadiadó és a bankokra kivetett különadó –, ezek viszont magukban nem tudják kezelni a háborús terheket a költségoldalon.

A kiadások szerkezetét tekintve a katonai személyzeti költségek a GDP 18 százalékát érték el, a védelmi beszerzések újabb nagyjából egytizeddel terhelték a büdzsét, és a nyugdíjrendszer hiánya is a GDP nagyjából négy százalékával volt egyenlő.

Mindez az államadósság gyors növekedésével járt, amely 2024-re már a 90 százalékot is meghaladta.

A fenntarthatóság szempontjából gyakorlatilag csak az adja a stabilitást, hogy a külső finanszírozás nagyrészt rendkívül kedvező feltételekkel érkezik.

Az infláció szintén drámai fordulatot vett egy év leforgása alatt. A 2024 tavaszán még 3,3 százalék körül mért áremelkedés

2025-ben kétszámjegyű tartományba ugrott, és a nyár közepén már 15,5 százalék felett járt.

Ebben szerepet játszottak az energiaáremelések és a bérköltségek, a hazai élelmiszerárak felfutása, valamint az árfolyam korábbi leértékelődése. A hatósági körben maradó díjak részleges felzárkóztatása is látszott: a háztartási villamos energia díja a nyár elején közel a duplájára nőtt, miközben a kisvállalkozásoknál is jóval magasabb egységár vált általánossá.

A jegybank válasza egyértelműen a szigorítás irányába mutatott, és megszakította az addigi lazítási ciklust. Az alapkamatot a döntéshozók 2025 márciusára 18 százalék fölé emelték, ami az előző év végéhez képest több lépésben összesen 2,5 százalékpontos szigorítást jelentett.

A cél az volt, hogy a megemelkedett inflációs várakozásokat megtörjék és visszatereljék a középtávú célra, miközben a menedzselt árfolyamrendszer és a célzott devizapiaci jelenlét segítette volna az átárazódási hullám tompítását. Mindez 2024-ben még alacsony éves átlagos inflációs mutatóval párosult, az áremelkedés azonban 2025 felé közelítve egyre markánsabb lett.

Beváltható ígéretek

Ennek ellenére a Bizottság tanulmánya is kiemeli, hogy a reformok iránya összességében kedvező. Az emberi erőforrások fejlesztéséhez (képzés, oktatás) létrehozott Ukrajna Terv első három részletéhez kapcsolódó vállalások teljesültek, és a Nemzetközi Valutaalap nyolcadik felülvizsgálata is sikeresen zárult a nyár elején.

A bevételi oldal átalakítását szolgáló Nemzeti Bevételi Stratégia végrehajtása haladt előre, a vámhatóság számára is megszületett a középtávú, digitalizációt és átláthatóságot erősítő modernizációs terv, és bár a korábban is említett

2024-es reformok háromnegyedes teljesülése nem mondható ideálisnak, háborús nyomás alatt ez is szokatlanul jó teljesítménynek számít.

Az ukrán kormány a döntéshozatali minőség javításán is dolgozott: tavaly ősszel megszületett a közmeghallgatásokról szóló törvény, idén júniusban pedig jóváhagyták a következő három évre szóló költségvetési nyilatkozatot, és megkezdődött a kiadások célzott felülvizsgálata több mint harminc szakpolitikai területen.

A dereguláció kézzelfogható eredménye a felesleges engedélyek tömeges kivezetése volt, miközben a jegybank 2023 eleje óta tartózkodott a monetáris finanszírozástól. Vannak ugyan visszalépést jelentő mozzanatok is, például egyes állami vállalatok felügyelőbizottságainak függetlenségét gyengítő lépések, de

az összkép így is előrelépést mutat az EB-jelentés szerint.

Ennek ellenére a Bizottság konkrétan úgy fogalmaz, hogy Ukrajna csatlakozási alkalmassága a kezdetleges előkészületi és a valamelyest megindult előkészületi szint közé tehető, még ha úgy is értékeli, hogy az ország érdemben képes volt előrelépéseket tenni abban, hogy megfeleljen a versenyképességi kihívásoknak és az unió piaci logikájának.

Ezzel együtt haladnak az oktatási reformok, hatályba lépett egy új óvodai törvény, friss innovációs stratégia született, az energiatermelési kapacitásokat visszaerősítették, a digitalizáltságot kiterjesztették, és a közberuházások kezelésénél is komoly előrelépéseket tett Ukrajna.

Nagyjából ezeket az irányokat várja el a jövőben is a Bizottság, így 2026-ban javaslatuk szerint

tovább kell gyorsítani az infrastruktúra helyreállítását és bővítését, kiemelten az energiatermelő kapacitásokét, decentralizált megoldásokat is beleértve;

kiemelten az energiatermelő kapacitásokét, decentralizált megoldásokat is beleértve; következetesen végig kell vinni a közberuházás-menedzsment ütemtervét ágazati stratégiákkal és jól körülírt prioritásokkal; valamint

ágazati stratégiákkal és jól körülírt prioritásokkal; valamint javítani kell az oktatás és a képzési rendszer minőségét, hogy a kimenetek jobban illeszkedjenek a munkaerőpiac igényeihez, különös tekintettel az újjáépítéshez szükséges készségekre.

Alapvetően a háborús költségek okozta terhek mértéke, az egyébként tipikusan jó irányba haladó reformok megléte, valamint az, hogy az unió a tagállamoknál is jóval szigorúbban ellenőrzi, mire költik a forrásokat, abba az irányba mutat, hogy a körülményekhez képest gyorsan tartós stabilizációs pályára lehetne állítani Ukrajnát egy esetleges békekötés után, amelyhez az uniós tagság stabil keretet biztosítana.

Természetesen az ország állapota miatt Ukrajna várhatóan a potenciálisan beáramló tőke ellenére is nettó kedvezményezettje lenne az unió közös költségvetésének, de a már most is beiktatott ellenőrző szervek jó garanciaalapot adnak arra, hogy a források hatékonyan hasznosuljanak.

Ugyan a 100 millió dolláros korrupciós botrány sokak szemét jogosan szúrja, és a magyar miniszterelnök erre is hivatkozva ágál Ukrajna további támogatása ellen, a valóság az, hogy

a kérdéses összeg kevesebb mint 0,03 százaléka a 2022 óta védekező országnak nyújtott támogatások volumenének.

Természetesen az elenyészőnek tűnő arány ellenére az ügy jelentős, és a NABU kormányellenőrzés alá terelésére tett kísérlet aggályos precedenst teremt, Ukrajna esetleges csatlakozása pedig az uniós forráselosztás módszertanát is átírhatja.

Ilyen szempontból is hasznos lehet, hogy a 2028-tól induló MFF-ciklus terve kifejezetten versenyképességi szempontok alapján osztaná el a pénzeket, és az ukrán védelmi ipar ilyen értelemben meglehetősen ígéretes lehetőségnek mutatkozik az unió számára, amennyiben elfogadjuk, hogy a biztonság valóban évtizedekig meghatározó kérdés marad Európában.

Címlapkép forrása: EU