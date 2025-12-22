Fájó karácsonyi ajándék: Kína súlyos gazdasági csapást mért az Európai Unióra

A kínai kereskedelmi minisztérium bejelentése szerint december 23-tól ideiglenes vámot vetnek ki az Európai Unióból importált egyes tejtermékekre. A lépést egy több mint egy éve folyó, támogatásellenes vizsgálat előzte meg, amely az uniós exportőrök gyakorlatát vizsgálta.
A minisztérium hétfői közleménye alapján az előzetes bizonyítékok azt mutatják, hogy az EU-ból érkező tejtermékek állami támogatásban részesülnek.
A kínai fél szerint ez jelentős kárt okoz a belföldi tejiparnak, ezért indokolt a védővámok ideiglenes bevezetése.
A kereskedelmi feszültségek 2023-ban éleződtek ki, amikor az Európai Bizottság támogatásellenes vizsgálatot indított a Kínában gyártott elektromos járművek ügyében. Peking válaszul saját vizsgálatokat kezdeményezett az EU-ból érkező pálinka-, sertéshús- és tejtermékimport ellen.
A legalacsonyabb, 21,9 százalékos vámtételt az olasz Sterilgarda Alimenti SpA esetében állapították meg.
A legmagasabb, 42,7 százalékos kulcsot a belga és holland FrieslandCampina cégeknek kell megfizetniük. Azoknak az uniós vállalatoknak, amelyek nem vettek részt a vizsgálatban, szintén a legmagasabb vámtétellel kell számolniuk.
Mintegy tucatnyi francia cégre 29,7 százalékos, további mintegy ötven olasz, francia és német vállalatra pedig 28,6 százalékos vám vonatkozik.
A kínai vámstatisztikák szerint az Európai Unió Új-Zéland mögött a második legnagyobb tejtermék-beszállítója Kínának. Az unió 2023-as adatai alapján Kína a második legfontosabb felvevőpiac a sovány tejpor esetében, míg a vaj és a teljes tejpor terén a negyedik legnagyobb célpiac.
A kereskedelmi minisztérium egyik tisztviselője külön nyilatkozatban hangsúlyozta, hogy Kína megfontoltan és visszafogottan él a kereskedelmi védintézkedésekkel. Idén nem indítottak új támogatásellenes vagy dömpingellenes vizsgálatot az EU ellen, és mindössze három ügyben – a pálinka, a kopolimerizált poliformaldehid és a sertéshús esetében – született végleges dömpingellenes döntés.
Kína továbbra is ellenzi a kereskedelmi védintézkedésekkel való visszaélést, és párbeszéd útján kész az EU-val együttműködni a kereskedelmi súrlódások megfelelő kezelésében, valamint a kínai–uniós gazdasági együttműködés fenntartásában
– fogalmazott a tisztviselő.
2023 óta az EU Kínával szembeni „új vámjai” döntően nem általános, politikai alapon kivetett importvámok voltak, hanem célzott kereskedelemvédelmi intézkedések: dömpingellenes és támogatásellenes pótvámok konkrét termékekre, többnyire öt éves időtávra. A 2023-as évben több ilyen végleges dömpingellenes vám született Kínából érkező ipari és vegyipari termékekre, például egyes bevonatos finompapír-termékekre és a melaminra. 2024-ben a legnagyobb politikai és gazdasági visszhangot a kínai akkumulátoros elektromos autók ügye kapta: az Európai Bizottság nyáron ideiglenes, majd ősszel végleges támogatásellenes pótvámokat vezetett be, a személyautókra vonatkozó általános 10 százalékos uniós importvám felett, gyártónként eltérő mértékekkel.
Az elmúlt két évben ez a gyakorlat folytatódott, továbbra is szektor- és termékspecifikus alapon. 2025 elején végleges támogatásellenes vámokat vetettek ki többek között a Kínából importált mobil emelő- és hozzáférési berendezésekre. A 2025 decemberéhez időben legközelebb eső legutolsó uniós vámintézkedés december közepén lépett hatályba: a Bizottság végleges dömpingellenes vámot rendelt el a Kínából származó kolin-klorid behozatalára, egyúttal véglegessé téve a nyáron bevezetett ideiglenes vámokat. A legutóbbi hírek szerint Brüsszel szeretne a belső piacra fellépő kínai vállalatok ellen is védintézkedéseket alkalmazni, így olyan Magyarországon is jelenlévő gyártókat sújtanának, mint a BYD vagy a CATL.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Nem nézi jó szemmel a japán devizafőnök a jen gyengülését
Már ráncolja a szemöldökét.
A Jim Beam whisky gyártója jövőre leállítja a termelést a legnagyobb lepárlójában
A cég megerősítette a hírt.
Új korszak az e-pénztárgépeknél: kiberbiztonsági szintet lép a magyar nyugtarendszer
Fontos rendelet jelent meg pénteken.
Felrobbant egy orosz tábornok Moszkvában
A nyomozók nem zárják ki a merénylet lehetőségét.
75 év felett is fiatal maradhat az immunrendszer: amerikai kutatók elképesztő felfedezést tettek a máj átprogramozásával
Ez a megbetegedéseknél is segíthet.
Nagy dobás az UniCredittől: forradalmasítják a kötvénykibocsátást
Tokenizálnak ezerrel.
Újraindul Japán legnagyobb atomerőműve
Fukushima után 33 reaktorból már 14-et reaktiváltak.
Súlyos összeget fizet a Visa és a Mastercard a gyanús ATM-használati díjak miatt
Megállapodott a két kártyatársaság a felperesekkel.
692 700 forint volt az átlagbér októberben. Mennyi hitelt lehet felvenni ilyen fizetéssel?
Tovább emelkedtek a keresetek hazánkban, októberben 692 700 forint volt a bruttó átlagbér, ami 8,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi értéket. A nettó átlagbér pedig már 10 száz
Verizon Communications Inc. - elemzés
Az alacsony osztalékemelései miatt ritkán kerül be a Top 10-be, de a hozama jó, a chartja miatt pedig akár kereskedési célpont is lehet, tehát megnéztem.CégismertetőA Verizon Communications Inc
MARA Holdings - kereskedés
Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz
A fokozódás szelleme járja be a világot - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok novemberi tanulmányai?
Az AI forradalom dübörög, Európa ébredezik, Amerika az identitására fókuszál, a közösségi cselekvőképesség komoly korlátai mindenütt jelentősek (államadósság, a globális kormányzás
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Szenteste a magyar termőföldpiac is újjászületik
Karácsonyi ajándékot kapnak a pénzügyi befektetők - december 24-től megszűnik a legfontosabb akadály a befektetési célú földvásárlók előtt! Nem akartam hinni a fülemnek, mikor a... The po
Fogadjunk! Arra, hogy Trump megdönti Madurot...
Zentuccio sokat írt már Venezueláról, most a legfrissebb fejleményekre reagál: Donald Trump Nicolás Maduro rendszerének megdöntésére készülhet. És ami Zentucciót is meglepi: teljesen egyeté
A kutyák forradalmasíthatják a pandémiás tesztelést
A szaglókutyák gyorsabbak, hatékonyabbak, mint az egyszer használatos COVID-tesztek, így egy új kutatás szerint optimálisabb megoldást is jelenthetnek a betegség diganosztiz
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.
Akvizíció akvizíció után: így épít biztosítói stratégiát a Waberer’s
Árérzékeny fogyasztók és lakáspiaci felfordulás jellemezte az évet.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.