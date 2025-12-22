Fájó karácsonyi ajándék: Kína súlyos gazdasági csapást mért az Európai Unióra

Kína december 23-tól 21,9–42,7 százalék közötti ideiglenes vámot vet ki egyes, az Európai Unióból származó tejtermékekre, egy több mint egy éve zajló támogatásellenes vizsgálat előzetes eredményei nyomán. A mostani lépés inkább Peking bosszújának hat, amiért az EU sorozatosan vetett ki vámokat a kínai termékekre.

A kínai kereskedelmi minisztérium bejelentése szerint december 23-tól ideiglenes vámot vetnek ki az Európai Unióból importált egyes tejtermékekre. A lépést egy több mint egy éve folyó, támogatásellenes vizsgálat előzte meg, amely az uniós exportőrök gyakorlatát vizsgálta.

A minisztérium hétfői közleménye alapján az előzetes bizonyítékok azt mutatják, hogy az EU-ból érkező tejtermékek állami támogatásban részesülnek.

A kínai fél szerint ez jelentős kárt okoz a belföldi tejiparnak, ezért indokolt a védővámok ideiglenes bevezetése.

A kereskedelmi feszültségek 2023-ban éleződtek ki, amikor az Európai Bizottság támogatásellenes vizsgálatot indított a Kínában gyártott elektromos járművek ügyében. Peking válaszul saját vizsgálatokat kezdeményezett az EU-ból érkező pálinka-, sertéshús- és tejtermékimport ellen.

A legalacsonyabb, 21,9 százalékos vámtételt az olasz Sterilgarda Alimenti SpA esetében állapították meg.

A legmagasabb, 42,7 százalékos kulcsot a belga és holland FrieslandCampina cégeknek kell megfizetniük. Azoknak az uniós vállalatoknak, amelyek nem vettek részt a vizsgálatban, szintén a legmagasabb vámtétellel kell számolniuk.

Mintegy tucatnyi francia cégre 29,7 százalékos, további mintegy ötven olasz, francia és német vállalatra pedig 28,6 százalékos vám vonatkozik.

A kínai vámstatisztikák szerint az Európai Unió Új-Zéland mögött a második legnagyobb tejtermék-beszállítója Kínának. Az unió 2023-as adatai alapján Kína a második legfontosabb felvevőpiac a sovány tejpor esetében, míg a vaj és a teljes tejpor terén a negyedik legnagyobb célpiac.

A kereskedelmi minisztérium egyik tisztviselője külön nyilatkozatban hangsúlyozta, hogy Kína megfontoltan és visszafogottan él a kereskedelmi védintézkedésekkel. Idén nem indítottak új támogatásellenes vagy dömpingellenes vizsgálatot az EU ellen, és mindössze három ügyben – a pálinka, a kopolimerizált poliformaldehid és a sertéshús esetében – született végleges dömpingellenes döntés.

Kína továbbra is ellenzi a kereskedelmi védintézkedésekkel való visszaélést, és párbeszéd útján kész az EU-val együttműködni a kereskedelmi súrlódások megfelelő kezelésében, valamint a kínai–uniós gazdasági együttműködés fenntartásában

– fogalmazott a tisztviselő.

2023 óta az EU Kínával szembeni „új vámjai” döntően nem általános, politikai alapon kivetett importvámok voltak, hanem célzott kereskedelemvédelmi intézkedések: dömpingellenes és támogatásellenes pótvámok konkrét termékekre, többnyire öt éves időtávra. A 2023-as évben több ilyen végleges dömpingellenes vám született Kínából érkező ipari és vegyipari termékekre, például egyes bevonatos finompapír-termékekre és a melaminra. 2024-ben a legnagyobb politikai és gazdasági visszhangot a kínai akkumulátoros elektromos autók ügye kapta: az Európai Bizottság nyáron ideiglenes, majd ősszel végleges támogatásellenes pótvámokat vezetett be, a személyautókra vonatkozó általános 10 százalékos uniós importvám felett, gyártónként eltérő mértékekkel.

Az elmúlt két évben ez a gyakorlat folytatódott, továbbra is szektor- és termékspecifikus alapon. 2025 elején végleges támogatásellenes vámokat vetettek ki többek között a Kínából importált mobil emelő- és hozzáférési berendezésekre. A 2025 decemberéhez időben legközelebb eső legutolsó uniós vámintézkedés december közepén lépett hatályba: a Bizottság végleges dömpingellenes vámot rendelt el a Kínából származó kolin-klorid behozatalára, egyúttal véglegessé téve a nyáron bevezetett ideiglenes vámokat. A legutóbbi hírek szerint Brüsszel szeretne a belső piacra fellépő kínai vállalatok ellen is védintézkedéseket alkalmazni, így olyan Magyarországon is jelenlévő gyártókat sújtanának, mint a BYD vagy a CATL.

