Hihetetlen bravúrt hajtott végre az EU, ami nélkül Ukrajna egy része biztosan összeomlott volna
Portfolio
Az Európai Bizottság sikeresen lezárta eddigi legnagyobb, összehangolt logisztikai műveletét: egy teljes hőerőművet telepített át Litvániából Ukrajnába. A létesítmény mintegy egymillió ukrán lakos áramellátását képes biztosítani - írta meg az Európai Bizottság.

Az áttelepítés az orosz támadások következtében súlyosan megrongálódott ukrán energetikai infrastruktúra helyreállítását segíti. A berendezések több régióban is kulcsszerepet játszottak a sürgősségi javítási munkálatokban.

A 11 hónapon át tartó művelet során 149 szállítmányban összesen 2399 tonna felszerelést juttattak el Ukrajnába.

A szállítmányok közül 40 túlméretes volt, köztük egyenként 172 tonnás transzformátorokkal és sztátorokkal. A nehéz alkatrészek szállításában a Lengyel Kormányzati Stratégiai Tartalékok Ügynöksége nyújtott nélkülözhetetlen segítséget.

A művelet az EU polgári védelmi mechanizmusán keresztül koordinált, átfogó segítségnyújtás része, amelyet a 2022 februárjában kezdődött orosz agresszió óta folyamatosan biztosítanak Ukrajnának. Az uniós energetikai támogatás eddig mintegy 9 millió ember szükségleteit fedezte: 9500 áramfejlesztőt és 7200 transzformátort szállítottak az országba.

A Bizottság összesen több mint 1,2 milliárd eurót különített el ukrajnai humanitárius programokra, és 160 ezer tonna segélyt juttatott el az országba. Mind a 27 uniós tagállam, valamint hat partnerország – Norvégia, Törökország, Észak-Macedónia, Izland, Szerbia és Moldova – hozzájárult a segítségnyújtáshoz. Emellett több mint 4700 ukrán beteget evakuáltak 22 ország kórházaiba speciális kezelésre.

