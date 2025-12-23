Kiderült, mivel csapják be a vásárlókat, az EU most keményen fellép

Az Európai Bizottság szigorítja a műanyag-behozatal szabályait, hogy megvédje az olcsó importtal egyre nehezebben versenyző európai műanyag‑újrahasznosító ipart – számolt be a Reuters.

Az európai műanyag‑újrahasznosító ágazat 2025-ben több kapacitást veszített, mint bármely korábbi évben. A Plastics Recyclers Europe iparági szervezet szerint az alacsony árú műanyag-behozatal és a magas energiaköltségek többek között Hollandiában is üzembezárásokhoz vezettek.

Különösen aggasztó, hogy az olcsó, úgynevezett szűz műanyagot – amely fosszilis nyersanyagokból készül, nem pedig használt anyagokból – sok esetben újrahasznosítottként tüntetik fel. Ez hátrányos helyzetbe hozza a helyi újrahasznosítókat, amelyek árban nem tudnak versenyezni az ilyen termékekkel.

A Bizottság 2026 első felére jogszabály‑módosításokat készít elő, amelyek szigorúbb dokumentációt írnak elő az újrahasznosított műanyagok behozatalához.

Emellett külön vámkódokat vezetnek be az újrahasznosított és a szűz műanyagokra, hogy a szállítmányok könnyebben nyomon követhetők legyenek.

A tervek között szerepel az újrahasznosító üzemek uniós ellenőrzése – akár az EU-n kívüli országokban is –, valamint laboratóriumi vizsgálatok támogatása annak igazolására, hogy a szállítmányok valóban újrahasznosított műanyagot tartalmaznak.

Brüsszel kereskedelempolitikai lépéseket is mérlegel, ezek szerint egy uniós importfelügyeleti munkacsoport 2026-ban folyamatosan figyelemmel kísérné a műanyag‑behozatali folyamatokat és a piaci hatásokat.

Az Európai Unió korábban már dömpingellenes vámokat vetett ki a kínai PET‑műanyagra – ebből készülnek többek között az italos palackok –, mert olyan olcsón jelent meg a piacon, hogy az európai vállalatoknak veszteségesen kellett értékesíteniük ahhoz, hogy versenyben maradjanak.

Hat európai ország, köztük Franciaország, Spanyolország és Hollandia a múlt hónapban további lépéseket sürgetett az alacsony minőségű, erősen leárazott, újrahasznosított műanyagok behozatalával szemben.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images