Szép csendben az EU gyökeresen átírja a hétköznapjainkat

Az EU az utóbbi időszakban nem látványos nagy döntésekkel, hanem sok, egymást erősítő szabállyal kezdte átírni a hétköznapjainkat – a határátlépéstől és a banki fizetésektől a töltők egységesítésén át az adatok és a mesterséges intelligencia használatáig. Brüsszel szerint a lépések tétje kézzelfogható: gyorsabb ügyintézés, nagyobb biztonság és több kontroll a saját adataink felett, miközben csökken az emberek kiszolgáltatottsága a nagy cégeknek. Cikkünk azt mutatja meg, miért ezek a 2025-ben élesedett kis lépések rajzolják át igazán az európai mindennapokat, és hogyan állnak össze egy új, következetes keretté.

2025-ben az EU szabályozási gépezete nem látványos „nagy csomagokban”, hanem több, egymástól független területen hozott olyan fordulatot, amelyek a hétköznapi életünket is szépen lassan megváltoztatják. Az egyik oldalon ott vannak az új digitális határrendeszéti szabályok és fizetési változások, amelyek szó szerint a sorbanállásnál vagy egy banki utalásnál is meghatározóak.

A másikon ott vannak a technológiai és adatgazdasági rendeletek, amelyek elsőre inkább „céges” ügynek tűnnek, de gyorsan lecsorognak a fogyasztói élménybe is. Az alábbiakban azt nézzük át, hogy mivel változtatta meg az EU életünket 2026-ban!

Azonnali euróátutalás: 2025-től gyorsabb és olcsóbb

A 2025-ös év egyik legkézzelfoghatóbb pénzügyi változása az euróövezetben az azonnali fizetések szabályozásának élesedése. 2025. január 9-től az euróövezeti bankoknak és fizetési szolgáltatóknak kötelező volt úgy felkészülniük, hogy az azonnali euróutalásokat fogadni tudják. Ugyanezen időponttól elvárás lett az is, hogy az azonnali utalás díja ne legyen magasabb, mint a „sima” átutalásé. 2025. október 9-től jött a következő mérföldkő:

az euróövezeti szolgáltatóknak küldeni is tudniuk kell az azonnali euróutalást, és be kell vezetniük a kedvezményezett ellenőrzését is (Verification of Payee), vagyis azt, hogy az IBAN mellé megadott név stimmel-e.

Noha Magyarországon már évek óta megszokott az azonnali utalás, addig az euróövezetben több országban még néha egy napot is várni kellett, amíg egy tranzakció lezárult. Az idei évtől visszont a legtöbb banknál már nem „másnapra” ér oda a pénz, hanem azonnal, hétvégén is. Ha pedig valaki elírja a kedvezményezett nevét, a rendszer figyelmeztetheti, hogy a név nem illeszkedik az IBAN-hoz. A várakozások szerint ez kevesebb téves utaláshoz is vezet majd.

Közös töltő: 2025-ben már alapelv az USB-C a legtöbb kütyünél

A közös töltő uniós szabálya 2024. december 28-tól kötelező az újonnan piacra dobott, kis- és közepes méretű elektronikai eszközök nagy körére. 2025 lett az első teljes év, amikor ez a gyakorlatban tömegesen látszott a boltokban. A lényeg annyi, hogy az EU-ban értékesített új telefonoknak, tableteknek, fényképezőgépeknek, fej- és fülhallgatóknak, hordozható játékkonzoloknak USB-C csatlakozót kell használniuk töltésre.

A laptopokra külön későbbi, 2028-as határidő vonatkozik.

Digitális határátlépés: elindult az EES, biometrikus azonosítás a schengeni külső határon

Október 12-én elindult az EU új belépési/kilépési rendszere (Entry/Exit System, EES). Ez a schengeni övezet külső határain a nem uniós utazókat érinti. A klasszikus útlevélpecsételés helyett a rendszer elektronikus nyilvántartást vezet a belépésekről és kilépésekről. Az első belépéskor biometrikus adatfelvétel történik, ami jellemzően arcképet és ujjlenyomatot jelent. A bevezetés fokozatos, nem egyik napról a másikra minden határátkelőn azonos tempóban.

A 2025-ös határdigitalizáció mellett sokan várták, hogy jön az ETIAS is, vagyis az EU vízummentes utazókra vonatkozó előzetes utazási engedélye. Ez ugyan 2025-ben végül nem indult el, de a hivatalos uniós tájékoztatás szerint az ETIAS a tervek alapján 2026 utolsó negyedévében léphet működésbe és az alapjait már lefektették.

AI Act: 2025-től tilosak bizonyos „elfogadhatatlan” AI-gyakorlatok

Február 2-től alkalmazandóvá váltak az uniós mesterségesintelligencia-rendelet (AI Act) első, a hétköznapi jogérzetet is érintő tiltásai. Ezek a legmagasabb kockázatú, „elfogadhatatlan” AI-használati módokra vonatkoznak.

Ilyen például a társadalmi pontozás jellegű rendszerek tiltása, illetve a valós idejű, távoli biometrikus azonosítás (például élő arcfelismerés) rendészeti célú használatának erős korlátozása a nyilvánosan hozzáférhető helyeken, szigorú feltételekhez és kivételekhez kötve.

Egy szemléletes példa, hogy 2025-től egy önkormányzat vagy hatóság nem építhet ki „általános célú” lakossági pontozást, ahol algoritmus értékeli a polgárok viselkedését, és ebből az illetőnek automatikusan hátrányai vagy előnyei keletkeznek. Ugyanígy egy város nem kapcsolhat rá rutinszerűen élő arcfelismerést a közterületi kamerákra csak azért, hogy „hátha talál valakit”, aki gyanús vagy körözés alatt áll. Az EU itt nem azt mondja, hogy nem szabad használni az AI-eszközöket, csak azt, hogy vannak felhasználási módok, amelyeket civilizációs kockázatnak tekint.

Data Act: 2025 szeptemberétől több jog a „kütyük adataihoz”

Szeptember 12-től alkalmazandó az EU Data Act. Ez a rendelet az adatokhoz való hozzáférést és adatmegosztást rendezi, főleg az összekapcsolt eszközök (okoseszközök, szenzorok, autók, ipari gépek) világában. A lényeg az, hogy az eszköz használója nagyobb jogot kap a használat során keletkező adatokhoz, valamint a szabály azt is célozza, hogy

a szolgáltatók ne tudják indokolatlan szerződési trükkökkel „bezárni” – vagyis magukhoz láncolni – a felhasználót, és ne legyen ellehetetlenítve a szolgáltatóváltás.

Ennek értelmében ha valaki vesz egy okosórát vagy egy okos fűtésvezérlőt, akkor 2025 után erősebb jogi alapja van arra, hogy a használat során keletkező adatait megszerezze és átvigye egy másik szolgáltatóhoz. Például egy cég, amely flottakezelő rendszert használ, könnyebben viheti át a járművek adatait új szolgáltatóhoz, anélkül, hogy a régi szereplő aránytalan díjakkal vagy technikai akadályokkal fogva tartaná. De az is egyszerűbb lesz, ha valaki a telefonján használ egy egészségappot, akkor abból más alkalmazások számára használható módon exportálható adatokat kell kapnia.

