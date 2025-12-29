Hatalmas pénzosztásba kezdett az európai fegyveripar

Az ukrajnai háború annyira fellendítette az uniós fegyverkezést, hogy Európa legnagyobb védelmiipari vállalatai az idén közel 5 milliárd dollárt, tehát mintegy 1 650 milliárd forintot fizetnek ki részvényeseiknek. Bár az osztalékfizetések pozitív előjel is lehet, egyes elemzők szerint még nem volt meg a szükséges ugrás a kapacitások bővítésében, így a védelmi cégek profitjaira egyre nagyobb figyelem kerülhet, ahogy azt az amerikai versenytársak már tapasztalják is.

10 éves csúcs felé tart a nyolc legnagyobb európai védelmi vállalat év végi osztalék kifizetései,

derül ki a Vertical Research Partners számaiból. Ráadásul a bőkezű kifizetések ellenére az uniós védelmi szektor beruházásai is számottevően emelkedtek, mióta Oroszország megtámadta Ukrajnát – írja a Financial Times.

Fontos megjegyezni, hogy közülük a messze a legnagyobb kifizető a brit BAE Systems, amely több mint háromszor annyi osztalékot fizetett ki az elmúlt 10 évben, mint a párizsi központú Thales, és a második helyezetthez képest is csak fele-fele annyit fizetett a Dassault és a Rheinmetall.

Az elemzett európai vállalatok átlagos beruházási rátája – vagyis a tőkekiadások és a kutatás-fejlesztési ráfordítások bevételekhez viszonyított aránya – a várakozások szerint 2025-ben 7,9 százalékra nő. Ez az ukrajnai háború kitörése előtti 2021-ben még csak 6,4 százalék volt.

Az Egyesült Államokban ezzel szemben fordított tendencia érvényesül: a hat legnagyobb védelmi vállalatnál a részvényesi hozamok csökkentek a 2023-as tízéves csúcs óta, valamint a beruházások szintje is visszaesett, és amiatt is kritika éri őket, hogy

a védelmi képességek felértékelődése által okozott konjunktúrát nem új fegyverek gyártására, hanem részvény-visszavásárlások finanszírozására fordítják.

Donald Trump amerikai elnök nemrég arra sürgette a védelmi vállalatokat, hogy a többletforrásokat inkább termelésbővítésre használják fel, pénzügyminisztere, Scott Bessent pedig már októberben úgy fogalmazott, hogy az ország védelmi cégei

siralmas lemaradásban vannak a szállításokkal

ezért a kormánynak – mint legnagyobb megrendelőjüknek – ösztönöznie kell őket arra, hogy inkább a gyártásra és kutatás-fejlesztésre koncentráljanak.

Persze az amerikai vezetők könnyen lehet, hogy súlyos túlzásokba estek. Rob Stallard, a Vertical Research elemzője szerint az amerikai védelmi ipar beruházásainak elmaradására vagy a cégek „haszonlesésére” vonatkozó vádakat „nem támasztják alá a tények”, hiszen a részvény-visszavásárlások és osztalékok együttes értéke a bevételekhez viszonyítva az elmúlt két évben csaknem a felére csökkent.

Európában egyelőre nem irányult komolyabb figyelem a védelmi cégek osztalékaira, de egyes elemzők szerint a kormányok által bejelentett, jelentős védelmi kiadásnövelési tervek idővel ezt is megváltoztathatják.

Nick Cunningham, az Agency Partners elemzője úgy véli, ha a védelmi költések egy bizonyos szint fölé emelkednek, a kormányok egyre szorosabban figyelik majd a vállalatok nyereségét. Szerinte az európai ipar egyelőre „nem kapcsolt magasabb fokozatba”, és

ha a cégek továbbra is kapacitáskorlátok mellett működnek, miközben jelentős profitot termelnek és részvényeket vásárolnak vissza, az a közvélemény és a politika szemében sem fog jól mutatni.

Címlapkép forrása: EU