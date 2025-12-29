Karácsony után veszít el rengeteg EU-pénzt Magyarország, pedig ezen múlhat a 2026-os növekedés

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A következő években a közép- és kelet-európai gazdaságok pályáját egyre kevésbé az általános konjunktúra, sokkal inkább az uniós forrásokhoz való hozzáférés és azok felhasználásának üteme határozza meg – állítja a Société Générale egy friss elemzése. Miközben a régió egésze lemaradásban van az euróövezethez képest a támogatások lehívásában, az egyes országok között látványos különbségek alakultak ki, amelyek már rövid távon is érdemben befolyásolják a növekedési kilátásokat. Magyarország ebben a mezőnyben különösen nehéz helyzetben van: a befagyasztott EU-források miatt éppen egy választási évben hiányzik a gazdaságból az a beruházásösztönzés, amely a térség más országaiban a növekedés gyorsulását biztosítja.

A közép- és kelet-európai régió gazdasági kilátásait a következő években egyre inkább az EU-források felhasználásának üteme és szerkezete határozza meg. Miközben a térség egésze továbbra is elmarad az euróövezettől a támogatások lehívásában, az egyes országok között látványos különbségek alakultak ki. Magyarország ebből a szempontból különösen kedvezőtlen pozícióban van, mivel a jogállamisági tárgyú viták miatt a kohéziós források harmadától és a helyreállítási alap forrásainak egészétől el van zárva.

A NextGenerationEU (NGEU) kötvénykibocsátással megalapozott helyreállítási és ellenállóképességi alap (RRF) forrásainak felhasználásánál még az uniós kohéziós támogatásoknál látottnál is széttartóbb pályák vannak.

Míg Franciaország az allokált támogatások 85 százalékát már megkapta, Horvátország és Olaszország 71 százaléknál, Spanyolország 69 százaléknál, Csehország pedig 68 százaléknál tart, addig az RRF-től Magyarország mindössze 2 százalékos kifizetési arányt mutat.

Ez nemcsak a közép-kelet-európai mezőnytől való leszakadást jelenti, hanem az EU-átlaghoz képest is extrém eltérést. Lengyelország 38, Románia 47, Bulgária 32 százaléknál jár.

Magyarország számára különösen aggasztó ez a helyzet, mivel 2026 májusáig lejárnak az RRF-kifizetései: ha addig nem fejezi be a vállalt projekteket, az összes forrást elveszítheti – mégha egy jogi kiskapuval talán a források egy részét megmentheti.

A magyar helyreállítási pénzek helyzete különösen azért problémás, mert a Société Générale szerint Lengyelország, Csehország és Magyarország alapvetően a „gyorsabb” csoportba tartozhatna a régión belül, hiszen a növekedést a belföldi kereslet fenntartja - ám ezt a képet rontja, ha az uniós forrásokból fizetett beruházások felpörgése elmarad.

Magyarországon a 2025-ös mélypont után 2026–2027-ben élénkülés várható, elsősorban a lakossági fogyasztás helyreállása miatt. A közszférában végrehajtott béremelések és a lakhatást támogató fiskális intézkedések rövid távon érezhető keresletélénkítő hatással járhatnak. Ugyanakkor ez a növekedési pálya lényegesen törékenyebb marad, mint a régió más országaiban, éppen az EU-források korlátozott elérhetősége miatt.

A bank szerint a beruházási oldalon a különbség még élesebb: a közép-kelet-európai régióban 2026–2027-ben általánosságban gyorsuló beruházási ciklus várható, mivel az országok igyekeznek felpörgetni az EU-források felhasználását a közeledő határidők előtt.

Az európai strukturális és beruházási alapok (kohéziós források) esetében a kép első ránézésre kevésbé drámai, de itt is fontos hangsúlyozni Magyarország relatív pozícióját. A 2021–2027-es ciklus forrásainak felhasználása az egész EU-ban lassan indult, mivel a kormányok elsősorban az RRF-pénzekre koncentráltak a szorosabb határidők miatt. Spanyolország például mindössze 1 százaléknál tart, Olaszország és Portugália 8–9 százaléknál, Lengyelország 9 százaléknál.

Magyarország ugyanakkor 16 százalékos felhasználási aránnyal a mezőny felső harmadában van, ami első látásra pozitív kép. Ez azonban nem ellensúlyozza a helyreállítási források gyakorlatilag teljes kiesését, főként azért, mert a kohéziós pénzek gazdasági hatása jellemzően lassabban jelentkezik.

Másrészről a ciklusban Magyarországnak kifizethető 21,7 milliárd eurónyi kohéziós forrásból Magyarország csak 12,5 milliárd euróhoz fér hozzá a jogállamisági viták miatt.

Ráadásul már a keretösszeg is csökkent: mint arról írtunk, az n+2 szabály miatt 2024-ben már 1,1 milliárd eurót végleg elveszítettünk, 2025. december 31. után további közel 1,1 milliárd euró válik elérhetetlenné.

A Société Générale értékelése szerint a régió növekedési motorja továbbra is a lakossági fogyasztás marad, de a beruházások szerepe 2026–2027-ben felértékelődik. Magyarország esetében ez a dinamika torzul:

a fogyasztás fiskális eszközökkel történő élénkítése – főként a választási kampányban – átmeneti növekedést hozhat, de a beruházások elmaradása korlátozza a potenciális növekedést.

A hazai beruházási mutatók 2025-ben is mélyen elmaradtak a várakozásoktól, az első három negyedévben 5,5 százalékos volt az éves visszaesés mértéke két év lejtmenet után.

Az elemzők szerint ez különösen érzékeny kérdés egy olyan környezetben, ahol a munkaerőpiac feszes, a termelékenységi tartalékok pedig szűkösek.

A régió más országaival való összevetés tovább élesíti a kontrasztot. Lengyelország esetében a növekedést a bővülő magánfogyasztás mellett az EU-források és a védelmi kiadások felfutása is támogatja. Csehországban a szolgáltatások és az építőipar húzza a gazdaságot, miközben a feldolgozóipar már túl van a mélyponton. Magyarország ezzel szemben úgy próbál növekedési pályára állni, hogy a legnagyobb volumenű, beruházásokat támogató uniós forráscsatorna gyakorlatilag zárva maradt.

Egy másik uniós eszköznél is rezeg a léc

A védelmi beruházások ugyanakkor részben enyhíthetik ezt a hátrányt: az Európai Bizottság által 2025 márciusában elfogadott ReArm Europe kezdeményezés célja, hogy négy év alatt akár 800 milliárd eurót mozgósítson az európai védelmi képességek megerősítésére. Ennek egyik kulcseleme a Security Action for Europe (SAFE) hiteleszköz, amely akár 45 éves futamidejű, hosszú türelmi idejű kölcsönöket kínál. A Société Générale szerint Magyarország a 14,7 milliárd eurós hiteligényével Lengyelországgal és Romániával együtt a program fő kedvezményezettjei közé tartozhat.

Ez rövid és középtávon növelheti a beruházásokat, de fontos különbség, hogy ezek a források hitelek, nem vissza nem térítendő támogatások, így a költségvetési mozgástérre is hatással vannak.

A kockázatok sem elhanyagolhatók, a régióban – így Magyarországon is – továbbra is jelentős a munkaerőhiány, amit az alacsony munkanélküliség és a kedvezőtlen demográfiai trendek erősítenek. Ez újraélesztheti az inflációs nyomást, különösen akkor, ha a fiskális politika élénkítő marad. Emellett a geopolitikai bizonytalanságok, az ukrajnai háború költségvetési terhei és a globális kereskedelmi feszültségek is lefelé mutató kockázatot jelentenek, különösen az exportorientált ágazatok számára – teszi hozzá a Société Générale.

A 2026-os év Magyarország számára egy különösen érzékeny próbatétel lesz, ráadásul egy választási év közepén. A gazdaság élénkítése ilyenkor hagyományosan nagyobb szerepet kap, ám most éppen azok az uniós források hiányoznak a rendszerből, amelyek korábbi ciklusokban tompították a költségvetési és növekedési korlátokat. A jelenlegi pálya azt sugallja, hogy az élénkülés inkább fogyasztásvezérelt és politikailag „hasznosítható”, mintsem beruházásokon keresztül tartós növekedést megalapozó folyamat lehet – ami rövid távon látványosabb, de hosszabb távon jóval sérülékenyebb szerkezetet eredményez.

