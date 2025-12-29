Von der Leyen kényszerű kavarásai miatt kelt ki magából a gazdasági elit

Az Európai Uniót sújtó számos kihívás közül a versenyképesség terén meghatározó szerepet tölthet be az, hogy milyen minőségben sikerül visszavágni a lemaradásért gyakran okolt túlszabályozottságot. Ugyan a Bizottságot vezető Ursula von der Leyen egyértelmű célkitűzésévé vált a szükséges papírmunka lecsökkentése, a lazítások sok esetben komoly ellentartásba ütköztek, és míg az EB az aranyközéputat keresi, addig a cégek egyre nagyobb kiszámíthatatlanságot éreznek az eddig legmegbízhatóbb partnerként kezelt EU-tól.

Az uniós szabályozási „egyszerűsítési” program egyre több aggodalmat kelt a gazdasági szereplők és az érintett közösségek körében, amire jó példa az erdőirtás elleni uniós rendelet (EUDR) körüli bizonytalanság is - írja a Politico.

Miközben az Európai Bizottság rövid időn belül többször is megkérdőjelezte a jogszabály hatálybalépésének időzítését, több termelői közösség már felkészült a szabályok alkalmazására, és komoly erőforrásokat mozgósított az uniós elvárások teljesítésére.

Ezt a feszültséget jól érzékelteti Leticia Yankey, a világ kakaóellátásának egyötödéért felelős Ghána legmeghatározóbb szereplője, aki szerint a folyamatos halasztások aláássák a szabályozás hitelességét a helyi közösségekben.

Hogyan fognak komolyan venni minket, amikor legközelebb a közösségeinkhez, a gazdáinkhoz vagy a felvásárlóinkhoz megyünk, hogy megint elmondjuk nekik, az EUDR visszatér?

Az elmúlt hónapokban az uniós intézmények egymást követő, részben egymásnak ellentmondó lépéseket tettek. Felmerült a bevezetés elhalasztása, majd ennek visszavonása, technikai módosítások előkészítése, végül pedig a halasztás újbóli megerősítése további kivételekkel és a későbbi változtatások lehetőségéének nyitva hagyásával.

Mindez ráadásul alig három hónap leforgása alatt zajlott le, jelentős jogalkalmazási bizonytalanságot teremtve nemcsak a termelők, hanem a feldolgozó és kereskedelmi vállalatok számára is.

A kiszámíthatatlanság a nagy multinacionális cégeket sem kerüli el. Több vállalatnál egyre nehezebb hosszú távú döntéseket hozni, mivel nem világos, hogy az aktuálisan elfogadott szabályokat ténylegesen végre kell-e hajtani, vagy rövid időn belül újabb módosítások és halasztások következnek. Ez a bizonytalanság a nagyvállalati beruházási döntések elhalasztásához is vezethet.

Bart Vandewaetere, a Nestlé kormányzati kapcsolatokért és ESG-ügyekért felelős alelnöke szerint amikor az európai jogalkotási fejleményekről számol be az igazgatótanácsnak, gyakran értetlenkedéssel találkozik. Elmondása alapján a vállalati vezetés ilyenkor azt kérdezi tőle, hogy vajon a most ismertetett szabályokat valóban végre kell-e hajtani, vagy néhány héten belül újabb változtatások érkeznek, amelyek miatt érdemes inkább kivárni.

Vandewaetere szerint ez a helyzet jól tükrözi a központi dilemmát, amellyel a nagyvállalatok szembesülnek:

nem világos, hogy az aktuális uniós döntések tartós irányt jelentenek-e, vagy csupán átmeneti állomások egy gyorsan változó szabályozási környezetben.

Persze a lazításokat pont a magánszektor szereplői kérték, így az Európai Bizottság több ágazatot érintő egyszerűsítési csomagokat terjesztett elő, amelyek az agrár-, környezetvédelmi, ipari és technológiai szabályozásra, valamint az uniós forrásokhoz való hozzáférésre is kiterjednek.

A brüsszeli érvelés szerint ezek az intézkedések jelentős költségmegtakarítást eredményezhetnek a vállalkozások számára, és míg a nagyvállalatoknál ez inkább optimalizálási kérdésként merül fel, addig a kkv-szektornak a profitábilis működés és a fenntarthatatlanság közötti különbséget is jelentheti, hogy mekkora adminisztratív teher hárul rájuk.

Számos vállalat és szakértő ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy a gyakori jogszabály-módosítások hosszabb távon az Európai Unió egyik legfontosabb előnyét gyengítik: a stabil és előrelátható szabályozási környezetet. Egyes elemzők szerint

az aktuális megközelítés inkább a késlekedő szereplőket hozza kedvezőbb helyzetbe, miközben a komolyabb beruházásokhoz világos és tartós szakpolitikai iránymutatásra lenne szükség.

A termelői közösségek szempontjából mindeközben a bizalom kérdése válik meghatározóvá. Azt még Yankey is elismeri, hogy az uniós intézmények szándéka érthető, de a folyamatos változtatások nem segítik az alkalmazkodást. Úgy véli, a helyi szereplőknek több támogatásra és egyértelműbb jelzésekre van szükségük ahhoz, hogy az uniós szabályokat ne átmeneti kísérletként, hanem hosszú távú keretként kezeljék.

