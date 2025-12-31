Szép csendben hatalmas kokainbirodalom épülhetett fel az uniós válságok árnyékában

Alexis Goosdeel, az EUDA leköszönő igazgatója szerint az elmúlt másfél évtized válságai – a pénzügyi krízisek, a terrorizmus, a Covid–19-járvány és az ukrajnai háború – elvonták az európai döntéshozók figyelmét azokról a bűnszervezetekről, amelyeknek ezalatt bőven volt idejük kiépíteni mostanra hatalmasra duzzadt drogbirodalmaikat.
Úgy véli, Európa most kezdi csak felismerni, milyen mértékben hozzáférhetők az illegális kábítószerek, és mennyire elterjedt az „ellátási láncot” veszélyeztető kulcsszereplők – különösen a kikötői dolgozók, rendőrök és bírák – megfélemlítése és megvesztegetése. Goosdeel a Financial Timesnak adott leköszönő interjújában arról azt mondta, hogy egyelőre nem látnak a dolgok mélyére, de eddig csak
A jéghegy csúcsát fedeztük fel, és fogalmunk sincs, mi van a felszín alatt.
Az idei év számos riasztó példát hozott. Dél-Spanyolországban egy rendőrszakszervezet szerint az állam már elvesztette az ellenőrzést a kábítószer-kereskedők elleni harcban. Belgiumban egy bíró arra figyelmeztetett, hogy az ország a narkóállammá válás küszöbén áll. Franciaországban pedig egy drogellenes aktivista testvérének meggyilkolása keltett hasonló félelmeket.
Goosdeel szerint a legnagyobb változást a kokain termelésének és kereskedelmének robbanásszerű növekedése hozta. A szerből lefoglalt mennyiség mértéke konkrétan megduplázódott 2020 és 2025 között, és azt elsősorban Kolumbiából, Peruból és Bolíviából csempészik Európába.
Az elmúlt hat-hét évben exponenciálisan nőtt a kokain elérhetősége az európai piacon, miközben az árak stabilak maradtak, az anyag tisztasága pedig rendkívül magas.
– magyarázta.
Ez kiélezett versenyt teremt a rivális bűnszervezetek között, így egyre terjed a „bűnözés mint szolgáltatás” jelensége is. Ide tartoznak például a bérgyilkosok, valamint azok a vállalkozók, akik ipari méretű amfetaminlaborok felállítására szakosodtak.
A bérgyilkossághoz fiatalokat toboroznak a közösségi médián keresztül. Átviszik őket egy másik országba, ott elkövetik a bűncselekményt, majd visszaszállítják őket
– mondta az igazgató.
A kábítószerek elterjedését jelentősen felgyorsította a konténeres tengeri szállítás térnyerése is, amely tíz évvel ezelőtt még jóval kisebb szerepet játszott. A kikötők igyekeznek összefogni a csempészet ellen: Antwerpen például biometrikus azonosítást és szigorúbb belépési szabályokat vezetett be a dokkmunkások számára.
Goosdeel szerint azonban a bűnszervezetek egyszerűen alkalmazkodtak, és most inkább a konténermozgásokat irányító menedzserekre helyezik a nyomást. Úgy látja a kikötők közti logisztika és a globális ellátási láncok sebezhetősége játszik kulcsszerepet a drogpiac robbanásszerű bővülésében.
Biztató jelnek nevezte ugyanakkor, hogy egyre több európai bűnözőt adnak ki Dubajból, azonban Goosdeel úgy véli, a legfontosabb, hogy a kormányok megértsék, miért nő a kereslet a veszélyes anyagok – az illegális drogok és a visszaélésszerűen használt gyógyszerek – iránt.
Szerinte a szerhasználatot főleg erős társadalmi-gazdasági nyomások táplálják. A fiatalok nehezen találnak stabil munkát vagy megfizethető lakást, sokan pedig a járvány és az ukrajnai háború következményei miatt szoronganak. A bizonytalanság, a kilátástalanság és a túlterheltség mind fokozhatja a drogfogyasztásra való hajlandóságot.
Miközben Goosdeel úgy véli, az EU-nak nagyobb hangsúlyt kéne fektetnie a leszokás segítésére és a probléma gyökerének vélt társadalmi problémákra, addig az Európai Bizottság december elején bemutatta új drogstratégiáját, amelynek
bár része a megelőzés, elsősorban a csempészet visszaszorítására koncentrál.
Az új stratégia érdekes összhangba kerülhet a januárra halasztott Mercosur-partnerséggel is, hiszen a dél-amerikai országokkal kötött kereskedelmi egyezmény egyik legfontosabb belső piacot védő intézkedése, hogy sokkal szigorúbban monitorozzák a kontinensre érkező árukat.
Címlapkép forrása: EU
