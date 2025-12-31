Von der Leyen ebben látja a legnagyobb biztonsági garanciát 2026 végére

Talán az eddigi leghatározottabb állásfoglalást tette az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen arról, hogy Ukrajnának igenis mihamarabb csatlakoznia kell az unió kötelékébe. Az év végi kijelentést nem sokkal az ukrán elnök Donald Trumppal folytatott találkozója után tette meg, azonban annak megvalósulásához erős amerikai nyomásra is szükség lesz, különösen, ha az évzáró EU-csúcs tapasztalataiból indulunk ki.

2026 előtti egyik legutolsó kijelentéseként az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen arról beszélt, hogy

Végső soron egy szabad ukrán állam boldogulása az EU-hoz való csatlakozásban rejlik.



Ez pedig már önmagában is kulcsfontosságú biztonsági garancia lenne.

Von der Leyen azután nyilatkozott így, hogy a hajlandók koalíciójával együtt egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, aki a hétvégén Donald Trumppal folytatott megbeszélése után azt mondta, az új 20 pontos béketervet már 90 százalékban elfogadhatónak tartja, és csak két ponton nem tudtak megegyezni az orosz–amerikai tervben.

Zelenszkij egyrészről ragaszkodna ahhoz, hogy a még el nem foglalt, stratégiailag fontos területek ne kerülhessenek Oroszországhoz, és népszavazáshoz kötné a rendezés kérdését.

Másrészről pedig a 15 éves biztonsági garanciák helyett 30–40–50 éveseket szeretne kérni, amelyben az amerikai erők is részt vesznek valamilyen formában (várhatóan csak technológiai és információs támogatással).

Itt találkozik az ukrán EU-csatlakozás és a hosszabb távú garanciák témaköre, hiszen az tartósan uniós érdekké tenné az ország megvédését, és onnantól a támogatás nem időnkénti szavazások sikerességén múlna, mint ahogy az történt a december 18–19-i csúcstalálkozón, ahol egyelőre elhasalt az immobilizált orosz vagyonelemekre építő „jóvátételi hitel”.

A csatlakozás nemcsak a csatlakozó országoknak kedvez, hanem – ahogyan az egymást követő bővítési hullámok is mutatják – egész Európának.

– állítja von der Leyen, azonban – ahogy azzal mi is több ízben foglalkoztunk – a valósághoz az is hozzátartozik, hogy ez a jelenlegi körülmények között gazdasági szempontból csak évtizedes távlatban realizálódhat.

Persze az ukrán csatlakozás már ott alapvető problémákba ütközik, hogy annak szentesítéséhez egyhangúságra van szükség a tagállamok vezetői között, és bár az elképzelésnek talán a magyar kormány a leghangosabb kritikusa, könnyen lehet, hogy egyes nettó befizető országok is inkább rövid távú gazdasági helyzetük stabilitását részesítik előnyben, már csak annak esetleges belpolitikai következményei miatt is.

Magyarország álláspontja feltehetően még egy esetleges kormányváltás után sem változna a témában, hiszen a Tisza Párt egyelőre konzekvensen ahhoz tartja magát, hogy a csatlakozással járó nehézségek mellett már csak azért sem jó ötlet, mert egy ilyen gyorsított felvétel igazságtalan lenne a Nyugat-Balkán államaival szemben, amelyek már sokkal régebb óta várnak a tagságra.

Jelenleg a csatlakozásban legelőrébb járó országok Montenegró és Albánia, akik terveik szerint már 2028-ban, de reálisan inkább 2030-ig csatlakozhatnának a blokkhoz. Ukrajna esetében a nem rendkívüli körülmények között történő tagállammá válást legkorábban 2035-re tette a szakértői konszenzus, ám

az egyik béketerv-verzióban már egy 2027 eleji dátum is felmerült.

Ugyan egy gyorsított csatlakozást a jelenlegi körülmények között nehéz elképzelni, fontos megjegyezni, hogy bár a jóvátételi hitel nem jött össze, az EU mégis sikeresen döntött egy közös hitel mellett, hogy azzal támogassa az ukrán védekezést.

Könnyen lehet, hogy a gyakorlatban pont ennek köszönheti Zelenszkij, hogy Trump egyáltalán nyíltan hajlandó beszélni bármilyen védelmi garanciáról, ugyanis az amerikai elnök elsődleges célja az, hogy mihamarabb lezárja a már négy éve zajló harcokat, és az uniós döntés pont ebbe "piszkált bele."

A 90 milliárd eurós hitel megmentette Ukrajnát attól, hogy áprilisra elfogyjanak a forrásai, és további egy-két évre biztosította, hogy kitartson a védekezés. Ennek köszönhetően

a béketeremtés leggyorsabb módja gyorsan átfordulhatott az ország cserbenhagyásáról arra, hogy inkább Oroszország legyen rákényszerítve egy igazságosabb rendezésre.

Természetesen az oroszok már most elfogadhatatlannak nevezték az új terv egyes részleteit, és a Vlagyimir Putyin orosz elnök lakhelye elleni állítólagos merénylet újabb indokot szolgáltat a háború lezárásából való kibújásra, de hiába a végtelenségig kitartó hátország, ennyi idő után egyre több helyen válik megkerülhetetlen kérdéssé:

Meddig tart még ez a két hetes különleges beavatkozás?

Címlapkép forrása: EU