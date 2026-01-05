Történelmi fordulat készül Európában: 2026-ban jöhet a gazdasági háború Washingtonnal

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

Az Európai Bizottság 2026 első felében több, egymással összefüggő digitális jogszabályt készül előterjeszteni, amelyek célja az uniós digitális infrastruktúra feletti ellenőrzés erősítése és az amerikai technológiától való függés mérséklése.

A brüsszeli tervek a hálózatoktól és adatközpontoktól a félvezetőkig és kvantumtechnológiákig terjedő kritikus területeket érintenék, a „digitális szuverenitás” jegyében, a következő szabályozásokon keresztül:

a Digitális Hálózatok Jogszabálya,

a Felhő- és Mesterségesintelligencia-fejlesztési Jogszabály,

a Chiptörvény felülvizsgálata

és a Kvantumtechnológiai Jogszabály.

A kezdeményezés újabb ütközési pályára állíthatja Brüsszelt és Washingtont, miután a Trump-kormány az elmúlt évben nyíltan védelmébe vette az uniós szabályozások által érintett amerikai technológiai óriásokat.

Az amerikai adminisztráció részéről vámfenyegetések és szankciós utalások hangzottak el, valamint megtiltották Thierry Breton kereskedelmi tárgyaló és civil aktivisták beutazását is, ami tovább növelte a transzatlanti feszültséget.

Az amerikai nagy technológiai cégeket képviselő Számítógép- és Kommunikációs Ipari Szövetség európai szervezete szerint a túlzott leválás gazdasági ellenlépéseket válthat ki. A szervezet brüsszeli irodájának vezetője, Daniel Friedlaender arra figyelmeztette az uniós döntéshozókat, hogy az Egyesült Államok akár korlátozhatja is az európai vállalatok hozzáférését az amerikai piachoz, utalva az Egyesült Államok Kereskedelmi Főképviselőjének Hivatala által összeállított, potenciális célpontokat tartalmazó listára.

A washingtoni nyomásgyakorlás ugyanakkor az ellenkező hatást is kiválthatja. Sebastiano Toffaletti, az Európai Digitális KKV Szövetség főtitkára szerint Európa addig sérülékeny, amíg nem rendelkezik saját, önálló digitális ökoszisztémával.

Az amerikai technológiai függőség egyre nyíltabb politikai „fegyveresítése” szerinte felgyorsítja az uniós jogalkotási lendületet az amerikai felhő-, MI- és félvezető-rendszerektől való távolodás irányába.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images