  • Megjelenítés
Történelmi fordulat készül Európában: 2026-ban jöhet a gazdasági háború Washingtonnal
Uniós források

Történelmi fordulat készül Európában: 2026-ban jöhet a gazdasági háború Washingtonnal

Portfolio
Az Európai Bizottság 2026 első felében több, egymással összefüggő digitális jogszabályt terjeszt elő annak érdekében, hogy csökkentse az Európai Unió függését az amerikai technológiától, és megerősítse az ellenőrzést a kritikus digitális infrastruktúrák felett. A brüsszeli tervek a hálózatokra, adatközpontokra, felhőszolgáltatásokra, félvezetőkre és kvantumtechnológiákra terjednek ki, de az USA nagy csapásra készül – számolt be az Euractiv.
AI in Business 2026
Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Az Európai Bizottság 2026 első felében több, egymással összefüggő digitális jogszabályt készül előterjeszteni, amelyek célja az uniós digitális infrastruktúra feletti ellenőrzés erősítése és az amerikai technológiától való függés mérséklése.

A brüsszeli tervek a hálózatoktól és adatközpontoktól a félvezetőkig és kvantumtechnológiákig terjedő kritikus területeket érintenék, a „digitális szuverenitás” jegyében, a következő szabályozásokon keresztül:

  • a Digitális Hálózatok Jogszabálya,
  • a Felhő- és Mesterségesintelligencia-fejlesztési Jogszabály,
  • a Chiptörvény felülvizsgálata
  • és a Kvantumtechnológiai Jogszabály.

A kezdeményezés újabb ütközési pályára állíthatja Brüsszelt és Washingtont, miután a Trump-kormány az elmúlt évben nyíltan védelmébe vette az uniós szabályozások által érintett amerikai technológiai óriásokat.

Az amerikai adminisztráció részéről vámfenyegetések és szankciós utalások hangzottak el, valamint megtiltották Thierry Breton kereskedelmi tárgyaló és civil aktivisták beutazását is, ami tovább növelte a transzatlanti feszültséget.

Még több Uniós források

Egy 40 milliárd eurós ágazat került végveszélybe: egymillió munkahely sorsa a tét

Meglepő brüsszeli terv szivárgott ki: ez döntheti romba vagy emelheti fel az európai energiapiacot

Szép csendben hatalmas kokainbirodalom épülhetett fel az uniós válságok árnyékában

Az amerikai nagy technológiai cégeket képviselő Számítógép- és Kommunikációs Ipari Szövetség európai szervezete szerint a túlzott leválás gazdasági ellenlépéseket válthat ki. A szervezet brüsszeli irodájának vezetője, Daniel Friedlaender arra figyelmeztette az uniós döntéshozókat, hogy az Egyesült Államok akár korlátozhatja is az európai vállalatok hozzáférését az amerikai piachoz, utalva az Egyesült Államok Kereskedelmi Főképviselőjének Hivatala által összeállított, potenciális célpontokat tartalmazó listára.

A washingtoni nyomásgyakorlás ugyanakkor az ellenkező hatást is kiválthatja. Sebastiano Toffaletti, az Európai Digitális KKV Szövetség főtitkára szerint Európa addig sérülékeny, amíg nem rendelkezik saját, önálló digitális ökoszisztémával.

Az amerikai technológiai függőség egyre nyíltabb politikai „fegyveresítése” szerinte felgyorsítja az uniós jogalkotási lendületet az amerikai felhő-, MI- és félvezető-rendszerektől való távolodás irányába.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Mi jön Amerika beavatkozása után Venezuelában? Nyilatkozott Trump, Rubio, a hátramaradt kormány és a hadsereg is - Híreink percről percre Venezueláról
Sürgős nyilatkozatot adott ki az EU az amerikai katonai beavatkozásról, 26 ország csatlakozott hozzá
Egy 40 milliárd eurós ágazat került végveszélybe: egymillió munkahely sorsa a tét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility