  • Megjelenítés
Ursula von der Leyen még az ukránok szerint is túlhajtotta a szekeret
Uniós források

Ursula von der Leyen még az ukránok szerint is túlhajtotta a szekeret

Portfolio
Az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen egyre gyorsabban terjesztené ki az EU roaming telefonos rendszerét, azonban már nemcsak a szolgáltatók részéről, hanem a már becsatlakozott országokból is kritikák érik. Miközben az uniós roaming lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy szinte egész Európában saját tarifáik szerint használják mobilcsomagjukat, addig a szolgáltatók egymásnak számlázzák ki az ezzel járó rendszerkezelési pluszmunka költségeit. Ez sok esetben meglehetősen aránytalanul terheli az egyes szolgáltatókat, és a kivitelezések ellenére különösen veszélyes lehet a háború miatt elvándorló ügyfelekkel szerződött ukrán cégekre.

Von der Leyen néhány hónapja jelentette be először, hogy Albánia és Montenegró már 2026-ban csatlakozhat az unió roamingrendszeréhez, ami gyakorlatilag a semmiből jött ahhoz képest, hogy a szintén erre váró Ukrajnának és Moldovának több mint három évbe telt a csatlakozás előkészítése.

A két ország idén január elsejével lett az uniós „Roam Like at Home” (RLAH) kötelék hivatalos tagja, ami

az uniós mobilszolgáltatókat arra kötelezi, hogy az ügyfeleikre való terhelés helyett maximalizált árakon egymásnak számlázzák ki az utazók hálózati díjait.

Persze az ukrán szolgáltatók felé eddig is meglehetősen szolidárisak voltak az európai mobilcégek. Az idemenekülők roamingdíját sok esetben nem, vagy csak nagyon kedvezményesen számlázták ki a háború miatt amúgy is nehéz anyagi helyzetbe került ukrajnai vállalatoknak.

Még több Uniós források

Meloni egyetlen húzással elérhette azt, amit a fél EU egy jó éve nyög

Trump katonákkal lerohanta, most Brüsszel fizetheti az ország teljes összeomlásának az árát

Uniós kilépés: Brüsszel fájdalmas mesterkedésbe kezdett

Most azonban, hogy Ukrajna és a szintén orosz jelenléttel fenyegetett Moldova felvételt nyert, a két ország felelős miniszterei azt nyilatkozták az Euractivnak, hogy

a RLAH-hoz való csatlakozást nem lenne szabad sürgetni vagy függetleníteni az uniós tagságtól.

Ugyan a saját szolgáltatóikra helyezendő nyomás miatt némileg érthető a hivatalos ellenkezés, ironikus, hogy az uniós csatlakozási kitételre hivatkoznak, amikor Montenegró és Albánia is sokkal előrébb jár a feltételek teljesítésében. A Bizottság jelentése alapján mindkét országnak komoly esélye van arra, hogy már 2030 előtt az EU teljes jogú tagjaivá váljanak.

Kapcsolódó cikkünk

Kimondta Brüsszel: megvan, ki csatlakozhat legközelebb az Európai Unióhoz

Ukrajnán és Moldován kívül azonban a távközlési iparág részéről is komoly aggályok merültek fel. A mobilpiaci szolgáltatókat tömörítő GSMA egyik vezetője, Tóth László szerint a csatlakozás előrehozása azt a kockázatot hordozza, hogy a hálózatfejlesztés rovására mennek az RLAH agresszív kiterjesztésével járó költségek.

Jelenleg az EU által meghatározott számlázási plafonok 2026-ban:

  • 1,1 euró (~420 forint) gigabájtonként az adatforgalom esetében,
  • 0,019 euró (~7 forint) percenként a hívásoknál, valamint
  • 0,003 euró (~1 forint) SMS-enként.

Ezekkel a díjakkal tipikusan a sok turistát fogadó államok – például Olaszország, Görögország, Horvátország – szolgáltatói járnak jól, míg például a balti vagy skandináv cégek sokallják az összeget, amelynek a sokszorosát terhelhették át ügyfeleikre az RLAH bevezetése előtt.

Rajtuk kívül azonban az uniós távközlési szabályozó hatóságokat tömörítő BEREC is arra jutott, hogy a jelenlegi árplafonok egyes esetekben több mint 50%-kal is a szolgáltatás aktuális költsége felett vannak. Bár a meglévő plafonok régóta egy folyamatosan csökkenő pályára vannak állítva, a gigabájtonkénti adatdíj például 2027-től 2032-ig 1 euróra lenne befagyasztva, holott a virtuális szolgáltatókat képviselő MVNO Europe már az évtized elején egy 0,25 eurós plafont javasolt.

A Bizottság jelen állás szerint azonban kitart a meglévő díjszabások mellett, ráadásul a fogyasztóvédők szerint inkább azzal kellene foglalkozni, hogy bár a roaming szolgáltatások költségeit nem terhelik át a felhasználókra, továbbra is felárat kell fizetni azért, ha az EU-n belül egyik országból a másikba akarnak telefonálni vagy üzenetet küldeni.

Kapcsolódó cikkünk

Von der Leyen ebben látja a legnagyobb biztonsági garanciát 2026 végére

Megszólalt az EU bővítéséről Csehország, már 2030-ig új tag érkezhet

Váratlant húzott Zelenszkij: világszerte ismert, de nem ukrán politikus kapott kulcspozíciót Ukrajnában

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Mi változik 2026-tól az adózásban?

2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Történelmi mélypontra esett a valuta, tömegek vonultak az utcára: válságos órák a világ lőporos hordójában
Jelentett a hírszerzés: dermesztő ütemben fogy Oroszország, egész települések tűnnek el nyomtalanul
Meloni egyetlen húzással elérhette azt, amit a fél EU egy jó éve nyög
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility