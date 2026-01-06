Ursula von der Leyen még az ukránok szerint is túlhajtotta a szekeret

Az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen egyre gyorsabban terjesztené ki az EU roaming telefonos rendszerét, azonban már nemcsak a szolgáltatók részéről, hanem a már becsatlakozott országokból is kritikák érik. Miközben az uniós roaming lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy szinte egész Európában saját tarifáik szerint használják mobilcsomagjukat, addig a szolgáltatók egymásnak számlázzák ki az ezzel járó rendszerkezelési pluszmunka költségeit. Ez sok esetben meglehetősen aránytalanul terheli az egyes szolgáltatókat, és a kivitelezések ellenére különösen veszélyes lehet a háború miatt elvándorló ügyfelekkel szerződött ukrán cégekre.

Von der Leyen néhány hónapja jelentette be először, hogy Albánia és Montenegró már 2026-ban csatlakozhat az unió roamingrendszeréhez, ami gyakorlatilag a semmiből jött ahhoz képest, hogy a szintén erre váró Ukrajnának és Moldovának több mint három évbe telt a csatlakozás előkészítése.

A két ország idén január elsejével lett az uniós „Roam Like at Home” (RLAH) kötelék hivatalos tagja, ami

az uniós mobilszolgáltatókat arra kötelezi, hogy az ügyfeleikre való terhelés helyett maximalizált árakon egymásnak számlázzák ki az utazók hálózati díjait.

Persze az ukrán szolgáltatók felé eddig is meglehetősen szolidárisak voltak az európai mobilcégek. Az idemenekülők roamingdíját sok esetben nem, vagy csak nagyon kedvezményesen számlázták ki a háború miatt amúgy is nehéz anyagi helyzetbe került ukrajnai vállalatoknak.

Most azonban, hogy Ukrajna és a szintén orosz jelenléttel fenyegetett Moldova felvételt nyert, a két ország felelős miniszterei azt nyilatkozták az Euractivnak, hogy

a RLAH-hoz való csatlakozást nem lenne szabad sürgetni vagy függetleníteni az uniós tagságtól.

Ugyan a saját szolgáltatóikra helyezendő nyomás miatt némileg érthető a hivatalos ellenkezés, ironikus, hogy az uniós csatlakozási kitételre hivatkoznak, amikor Montenegró és Albánia is sokkal előrébb jár a feltételek teljesítésében. A Bizottság jelentése alapján mindkét országnak komoly esélye van arra, hogy már 2030 előtt az EU teljes jogú tagjaivá váljanak.

Ukrajnán és Moldován kívül azonban a távközlési iparág részéről is komoly aggályok merültek fel. A mobilpiaci szolgáltatókat tömörítő GSMA egyik vezetője, Tóth László szerint a csatlakozás előrehozása azt a kockázatot hordozza, hogy a hálózatfejlesztés rovására mennek az RLAH agresszív kiterjesztésével járó költségek.

Jelenleg az EU által meghatározott számlázási plafonok 2026-ban:

1,1 euró (~420 forint) gigabájtonként az adatforgalom esetében,

0,019 euró (~7 forint) percenként a hívásoknál, valamint

0,003 euró (~1 forint) SMS-enként.

Ezekkel a díjakkal tipikusan a sok turistát fogadó államok – például Olaszország, Görögország, Horvátország – szolgáltatói járnak jól, míg például a balti vagy skandináv cégek sokallják az összeget, amelynek a sokszorosát terhelhették át ügyfeleikre az RLAH bevezetése előtt.

Rajtuk kívül azonban az uniós távközlési szabályozó hatóságokat tömörítő BEREC is arra jutott, hogy a jelenlegi árplafonok egyes esetekben több mint 50%-kal is a szolgáltatás aktuális költsége felett vannak. Bár a meglévő plafonok régóta egy folyamatosan csökkenő pályára vannak állítva, a gigabájtonkénti adatdíj például 2027-től 2032-ig 1 euróra lenne befagyasztva, holott a virtuális szolgáltatókat képviselő MVNO Europe már az évtized elején egy 0,25 eurós plafont javasolt.

A Bizottság jelen állás szerint azonban kitart a meglévő díjszabások mellett, ráadásul a fogyasztóvédők szerint inkább azzal kellene foglalkozni, hogy bár a roaming szolgáltatások költségeit nem terhelik át a felhasználókra, továbbra is felárat kell fizetni azért, ha az EU-n belül egyik országból a másikba akarnak telefonálni vagy üzenetet küldeni.

