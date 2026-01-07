Brüsszel kettészakadhat az európai óriáscégeknek kijelölt úton

Az Európai Bizottság tavasszal tervezi bemutatni a vállalati fúziókra vonatkozó iránymutatások átfogó felülvizsgálatát, amely egyszerre jogi, gazdasági és geopolitikai szempontból is erősen átpolitizált reformnak ígérkezik.
Számos ágazat, köztük a nagy távközlési vállalatok, nagyobb rugalmasságot követel Brüsszeltől annak érdekében, hogy megkönnyítsék felvásárlási és egyesülési terveiket az EU-n belül. Tipikusan a volt EKB-vezér Mario Draghi versenyképességi jelentése a hivatkozási pont, amely szerint az uniós szabályozások túlzottan a fogyasztói árakra összpontosítanak.
Az érvelés szerint a szigorúbb korlátok közé szorított cégek garantálják az árversenyt helyben, azonban egymás bekebelezése nélkül nem tudnak léptéket tartani a globális versenytársakkal.
Az iparági szereplők szerint az európai piac széttagoltsága ma már stratégiai hátrányt jelent, és némileg úgy látszik ezt az uniós vezetés is kezdi megérteni. Az Európai Bizottság versenyjogi főigazgatósága az utóbbi években lazíthatott a követelményein, hiszen míg 2022-2023-ba az éves 350-400 merger kevesebb mint 80 százalékát engedélyezték egyszerűsített eljárásban, addig
2024-re a 392 fúzióból, 351-et bíráltak el így, ezzel a gyorsított engedélyeztetések száma már a 90 százalékot súrolta.
Az ilyen ügyekért végső soron felelős Ribera ugyanakkor igyekszik világos határvonalat húzni a rugalmasság és a korlátlan koncentráció között. A Financial Times által megszólaltatott versenyjogi biztos többször hangsúlyozta, hogy a Draghi-jelentés egyáltalán nem a "nemzeti bajnokok" vagy a monopóliumok létrehozását sürgeti, és hogy a versenyképesség nem lehet ürügy olyan piaci struktúrák elfogadására, amelyek hosszú távon aláássák a belső piac működését.
Ribera szerint a tavaszra elkészülő felülvizsgálat célja elsősorban az, hogy nagyobb előzetes jogbiztonságot adjon a vállalatoknak, és világosabb képet nyújtson arról, mire számíthatnak a hatósági vizsgálatok során.
A biztos álláspontja szerint Európa gazdasági megújulásának útja nem a versenyszabályok fellazításán, hanem az egységes piac tényleges befejezésén keresztül érhető el. Ez a nemzeti akadályok lebontását, a párhuzamos szabályozások csökkentését és a fragmentált piacok integrációját jelenti. A Draghi-jelentésnek ez egy másik közkedvelten hivatkozott pontja, miszerint
ezek az akadályok összesítve az EU-n belüli áruforgalomra ~40, a szolgáltatásforgalomra pedig ~100 százalékos vámtarifának megfelelő terhet rónak.
Itt kezdődik az a kényes egyensúlyozás, amelynek során a Bizottságnak egyszerre kell megőriznie a szabályalapú piacot, fegyelmeznie az erőfölényben lévő szereplőket, és lehetővé tennie, hogy az európai vállalatok globális szinten is versenyképes méretet érjenek el.
A helyzetet tovább bonyolítja a Bizottság versenyügyi főigazgatóságának vezetőváltása. Olivier Guersent augusztusi távozása óta csak megbízott vezetők vannak, pedig Ribera nagyon keresi ki lenne a megfelelő utód. Ez a kinevezés sorsdöntő lehet a szakpolitikai irányok meghatározásában, és ha olyasvalakit sikerül kinevezni, aki inkább Ursula von der Leyennel ért egyet, akkor könnyen lehet, hogy a jelenleginél még rugalmasabban kezelnék a mergereket.
Persze a kommunikáció szintjén von der Leyen sem örülne a "monopol helyzetek" kialakulásának, de számára feltehetően nagyobb létkérdés, hogy az EU vissza tud-e szállni a nagyhatalmak versenyébe, és ha ehhez óriáscégek felépítésére van szükség - ahogy ahhoz saját terepén az USA és Kína is hozzájárul - akkor nem fog az összefonódások útjába állni.
Ribera egyébként egyre gyakrabban megy szembe von der Leyen stratégiájával. Ennek legeklatánsabb példája talán az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodás és annak utószele volt.
A versenyjogi biztos szerint megérte volna kockáztatni egy valódi vámháborút az unió jogi eszközeire támaszkodva, majd később egyenesen zsarolásnak nevezte, amikor az USA kereskedelmi miniszter arra utalt, hogy az amerikai techóriásokra vonatkozó szabályok lazítása vámmentességet hozhat az unió fémexportjának.
Címlapkép forrása: EU
