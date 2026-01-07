Egy hirtelen törvénymódosítással eléggé visszacsinálják a brexitet

Egy a lapnak nyilatkozó brit tisztviselő szerint a törvényjavaslatot várhatóan idén tavasszal vagy nyáron terjesztik a parlament elé.

A jogszabály olyan átfogó keretrendszert hozna létre, amely lehetővé tenné a brit kormány és a decentralizált közigazgatási szervek számára, hogy átvegyék az új uniós jogszabályokat, amikor azokat Brüsszelben elfogadják.

A névtelenséget kérő tisztviselő elmondása szerint a potenciális együttműködési területek között szerepelnek az élelmiszerbiztonsági előírások, az állatjólét, a növényvédő szerek használata, az EU villamosenergia-piaca és a szén-dioxid-kibocsátási kvóták kereskedelme.

A lépés azért is izgalmas, mert a 2016-os népszavazáskor a brexitpártiak fő követelése volt az uniós szabályozási lépések elhagyása. Lényegében a tervezet a kilépés egyik sarokkövét csinálná vissza teljesen.

A törvény lehetőséget teremtene arra, hogy az egyeztetett területeken az új uniós jogszabályok gyakorlatilag automatikusan átkerüljenek a brit jogrendbe, miközben az Egyesült Királyság fenntartaná a vétójogot bizonyos esetekben. A brit tisztviselők hangsúlyozzák, hogy a jogkörök pontos formájáról még nem született döntés.

Az Egyesült Királyság jelenleg egy brexit "reset" megállapodásról tárgyal az EU-val, amely magában foglal egy agrár-élelmiszeripari egyezményt, a kibocsátás-kereskedelmi rendszerek összekapcsolását és a villamosenergia-piacok reintegrációját.

A brit fél továbbra is kivételeket keres e megállapodások részeként, így még korai lenne megmondani, pontosan hol és milyen formában valósul meg az összehangolás.

Nick Thomas-Symonds EU-kapcsolatokért felelős miniszter tavaly augusztusban kijelentette, hogy a parlamentnek "jogosan lesz beleszólása" az új uniós szabályokkal való összehangolásba. A miniszter hangsúlyozta, hogy az Egyesült Királyság továbbra is "döntésformáló jogokkal fog rendelkezni az új uniós politikák kialakításakor".

A brit kormány szóvivője szerint "az Egyesült Királyság és az EU közötti kapcsolatok újraindítása javítja a diplomáciai, gazdasági és biztonsági együttműködést, és 2040-re 9 milliárd fontot hoz majd a brit gazdaságnak. Törvényt fogunk alkotni ennek megvalósítására, és a törvényjavaslat további részleteit a megfelelő időben jelentjük be."

Címlapkép forrása: Shutterstock