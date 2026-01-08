Több tízezer kontinensbérletet osztott ki Brüsszel

A 2025-ös évben majdnem 250 ezren jelentkeztek az utazási programba, és közülük került ki a pontosan 40 024 szerencsés nyertes. Olaszországból jelentkeztek messze a legtöbben, mintegy 85 ezren. Őket követi a német fiatalság 46 ezer érdeklődővel, majd a lengyelek és a spanyolok 19-18 ezerrel.
Magyarországról összesen 4329 fiatal nyújtott be pályázatot, akik közül végül 873-an jutottak bérlethez. A kiválasztott résztvevők az utazási igazolvány mellett kedvezménykártyát is kapnak, amely kulturális programokra, szállásra, helyi közlekedésre és egyéb szolgáltatásokra biztosít árengedményeket.
A DiscoverEU az Erasmus+ program része, de a részvételhez nem szükséges, hogy a pályázó felsőoktatási hallgató legyen. A jogosultság egyetlen alapfeltétele az életkor: ebben a körben azok jelentkezhettek, akik
2007. január 1. és 2007. december 31. között születtek, és uniós tagállamban vagy Erasmus+ társult országban élnek.
A program kiemelt célja a fiatalok mobilitásának ösztönzése, a környezetbarát utazás népszerűsítése és az európai identitás erősítése. Az idei forduló külön hangsúlyt kapott a schengeni övezet 40 éves fennállása miatt, amely az európai szabad mozgás egyik alapköve.
A DiscoverEU 2018-as indulása óta több mint 1,9 millió fiatal jelentkezett a programra, és összesen 431 931 utazási bérletet osztottak ki.
Pályázni jellemzően évente két alkalommal, március-április valamint október-november környékén lehet. A jelentkezés online zajlik, és egy EU-ismereti kvíz is része a kiválasztási folyamatnak, amelynek eredménye alapján, országonkénti kvóták szerint osztják ki az ingyenes utazási bérleteket.
A nyertesek egy elsősorban vasúti utazásra jogosító, Interrail-típusú bérletet kapnak, amelyet a kiválasztást követően általában egy éven belül lehet felhasználni. A bérlet innentől egy 30 napos időablakon belül meghatározott számú utazási napot biztosít, amelyeket a résztvevők szabadon oszthatnak be.
A program alapvetően vonatos, környezetbarát utazást támogat; egyes helyjegyköteles járatok esetében külön díjat kell fizetni, míg repülésre csak kivételes esetekben, elszigetelt térségekben élők számára van lehetőség.
