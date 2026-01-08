Villámgyors pálfordulást produkált Von der Leyen kritikusa – egyből beállt a vitatott brüsszeli terv mögé

Egyelőre úgy tűnik, működtek az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen ígéretei, és így minden eddiginél közelebb került ahhoz, hogy jövő héten aláírhassa az EU és a Mercosur-államok közötti szabadkereskedelmi egyezményt. A több mint húsz éve húzódó partnerség az Európai Unió egyik legnagyobb geopolitikai és kereskedelmi vállalkozása lenne:
egy 270 millió fogyasztót tömörítő piac megnyitását, mintegy 50 milliárd eurós forgalombővülést, valamint valódi stratégiai ellensúlyt jelentene az USA és Kína terjeszkedésével szemben.
Miután tavaly az EB nagy nehezen látszólag elég országot győzött meg ahhoz, hogy még decemberben éppen összejöjjön a kereskedelmi döntésekhez szükséges minősített többség, Olaszország váratlanul időt kért, és így halasztani kellett az aláírást is.
Eredetileg úgy tűnt, csak biztosra akarnak menni a gazdák által kockázatosnak gondolt partnerségbe épített védőintézkedésekkel, de a hét elején kiderült, hogy az extra uniós források lesznek azok, amelyek „meggyőzik” az olaszokat a Mercosur-megállapodás előnyeiről.
Először a 2028–2034-es költségvetési források átcsoportosításával 45 milliárd eurónyi - már költségvetési ciklus elején elérhető - támogatást lengetett be von der Leyen, majd miután az olaszok az uniós karbonvámok (CBAM) elengedését kérték, a Bizottság arra is talált megoldást.
A találkozó után látványosan megváltozott a hangnem, Francesco Lollobrigida olasz agrárminiszter hangneme. Meloni egyik legszorosabb szövetségese szokatlan módon maga hívta össze az újságírókat, hogy nyilvánosan is egyértelműsítse:
[a Mercosur-megállapodás] kiváló lehetőség, amely az olasz mezőgazdasági rendszer jelentős részének komoly előnyöket kínál.
Az agrárminiszter külön kiemelte, hogy az egyezmény nyertesei között lennének az olasz borászok, tejipari szereplők és olívaolaj-termelők, de hangsúlyozta az európai márkavédelem jelentőségét is, ami véget vetne többek között a különféle parmezánutánzatoknak is.
Néhány órával később Antonio Tajani külügyminiszter is ráerősített erre az irányváltásra, amikor az egyezmény „óriási előnyeiről” beszélt, így mostanra úgy tűnik, Meloni teljes mellszélességgel támogatja a dél-amerikai alkut, amelyet az USA venezuelai ténykedése miatt is érdemes lehet minél gyorsabban bebetonozni.
A pénteki szavazás azonban még korántsem dőlt el. Egyrészt Lollobrigida azóta hozzátette, hogy mégiscsak jó lenne szigorúbbra venni az egyik felülvizsgálati védőintézkedést, másrészt ahogy arról korábban részletesen írtunk,
a hirtelen oldalt váltó olaszokon kívül több tagállam is vonakodik támogatását adni a politikailag kényessé tett lépéshez.
Bár minden számítás és jel arra mutat, hogy az EU hatalmasat nyerne a Mercosur-egyezménnyel, a francia, lengyel, ír, osztrák, belga, holland és magyar gazdák attól tartanak, hogy komoly árcsökkentő hatása lesz a behozható hústermékeknek.
Ugyan az igaz, hogy a dél-amerikai farmok akár 20–30 százalékkal is költséghatékonyabban működnek, mint az európaiak, az uniós szabályozásokat innentől nekik is be kéne tartaniuk, és a legérzékenyebbnek számító marhahús esetében kedvezményes,
7 százalékos kedvezményes vámkvótájuk még évek múlva is csak az uniós fogyasztás 1,5 százalékáig terjedne, azon felül pedig 45-55 százalékos tarifa érvényesülne.
A különböző uniós szervek számításai szerint mindez 1, extrém esetben maximum 3 százalékos árcsökkenésben jelentkezne a marhahús esetében.
Címlapkép forrása: EU
