  • Megjelenítés
FONTOS Ónos eső miatt adtak ki vörös riasztást, jön a havazás negyedik hulláma
Milliárdokat kockáztatna egy új irányváltás: itt a brexit-visszacsinálás vörös vonala
Uniós források

Milliárdokat kockáztatna egy új irányváltás: itt a brexit-visszacsinálás vörös vonala

Portfolio
A brit kormány a közeledő EU–UK kapcsolatrendezés ellenére tudatosan kizárja a pénzügyi szolgáltatásokat az uniós szabályokhoz való közelebbi igazodásból – derül ki a Financial Times beszámolójából.

Keir Starmer miniszterelnök ugyan általánosságban nyitva hagyta a „szorosabb együttműködés” lehetőségét az EU-val, de kormányzati források szerint nem cél a londoni City visszaintegrálása a brüsszeli szabályozásba, részben az ágazat erős lobbitevékenysége miatt.

A brit pénzvilág szereplői attól tartottak, hogy a munkáspárti vezetés újra napirendre veszi az egységes piac vagy akár a vámunió kérdését, ami a pénzügyi szektor számára a „szabályátvevő” státusz visszatérését jelentené.

Banki és befektetési vezetők ugyanakkor arra hivatkoznak, hogy a brexit óta a brit pénzügyi szabályozás rugalmasabbá és kevésbé súrlódásossá vált, mint sok európai rendszer, és egy újabb irányváltás bizonytalanságot okozna éppen akkor, amikor az ágazat kezd magára találni.

A Financial Times felidézi, hogy a brexit után a brit bankok még aktívan keresték az úgynevezett ekvivalencia-megállapodás lehetőségét az EU-val, ám ez az érdeklődés azóta elhalványult. Iparági szereplők szerint az elmúlt években a globális pénzügyi piacok átrendeződtek, a brit szabályozási önállóság pedig versenyelőnyt jelenthet, különösen az új technológiák, digitális pénzügyi eszközök és tőkepiaci innovációk területén.

Még több Uniós források

Macronék a vesztesek nyugalmával készülhetnek az EU sorsfordító szavazására

Egyre durvább összecsapásra készül Kínával szemben az EU

Villámgyors pálfordulást produkált Von der Leyen kritikusa – egyből beállt a vitatott brüsszeli terv mögé

A brit kormány hivatalos álláspontja szerint a tavaly kialakított EU–UK „közös megértés” csak szűk területekre – például élelmiszer-szabványokra és energiára – terjed ki, és nem érinti a pénzügyi szolgáltatásokat.

Bár az EU továbbra is a brit pénzügyi szektor második legnagyobb exportpiaca, London nem kívánja feladni a szabályozási mozgásterét, amely az ágazat súlya miatt kulcsfontosságú: a pénzügyi szolgáltatások a brit GDP mintegy 9 százalékát adják, 1,1 millió embert foglalkoztatnak, és a 2023-as pénzügyi évben 110 milliárd font adóbevételt termeltek.

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos támadás érte Oroszországot, Oresnyik-rakéta csapódott Ukrajnába - Percről percre az ukrán frontról pénteken
A világ legnagyobb gazdasági összeomlása után most minden megváltozhat Venezuelában
Egyre durvább összecsapásra készül Kínával szemben az EU
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility