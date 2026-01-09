Milliárdokat kockáztatna egy új irányváltás: itt a brexit-visszacsinálás vörös vonala

Keir Starmer miniszterelnök ugyan általánosságban nyitva hagyta a „szorosabb együttműködés” lehetőségét az EU-val, de kormányzati források szerint nem cél a londoni City visszaintegrálása a brüsszeli szabályozásba, részben az ágazat erős lobbitevékenysége miatt.

A brit pénzvilág szereplői attól tartottak, hogy a munkáspárti vezetés újra napirendre veszi az egységes piac vagy akár a vámunió kérdését, ami a pénzügyi szektor számára a „szabályátvevő” státusz visszatérését jelentené.

Banki és befektetési vezetők ugyanakkor arra hivatkoznak, hogy a brexit óta a brit pénzügyi szabályozás rugalmasabbá és kevésbé súrlódásossá vált, mint sok európai rendszer, és egy újabb irányváltás bizonytalanságot okozna éppen akkor, amikor az ágazat kezd magára találni.

A Financial Times felidézi, hogy a brexit után a brit bankok még aktívan keresték az úgynevezett ekvivalencia-megállapodás lehetőségét az EU-val, ám ez az érdeklődés azóta elhalványult. Iparági szereplők szerint az elmúlt években a globális pénzügyi piacok átrendeződtek, a brit szabályozási önállóság pedig versenyelőnyt jelenthet, különösen az új technológiák, digitális pénzügyi eszközök és tőkepiaci innovációk területén.

A brit kormány hivatalos álláspontja szerint a tavaly kialakított EU–UK „közös megértés” csak szűk területekre – például élelmiszer-szabványokra és energiára – terjed ki, és nem érinti a pénzügyi szolgáltatásokat.

Bár az EU továbbra is a brit pénzügyi szektor második legnagyobb exportpiaca, London nem kívánja feladni a szabályozási mozgásterét, amely az ágazat súlya miatt kulcsfontosságú: a pénzügyi szolgáltatások a brit GDP mintegy 9 százalékát adják, 1,1 millió embert foglalkoztatnak, és a 2023-as pénzügyi évben 110 milliárd font adóbevételt termeltek.

Címlapkép forrása: EU