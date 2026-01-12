  • Megjelenítés
Leleplezték az Európai Bizottság migrációs tervét – kő kemény változásra számíthatnak a tagállamok
Leleplezték az Európai Bizottság migrációs tervét – kő kemény változásra számíthatnak a tagállamok

Portfolio
Az Európai Bizottság egy friss, szigorúbb migrációs és menekültügyi stratégiát készül bemutatni februárban, amely határozottabban a visszatoloncolásokra és a külső határok megerősítésére helyezi a hangsúlyt. Az Euractiv által megszerzett terv hat fő prioritást tartalmaz, köztük a migrációs diplomácia erősítését, a határok szigorúbb ellenőrzését, valamint egy egységes és rugalmas menekültügyi rendszer kialakítását. A dokumentum felveti az uniós menekültügyi ügynökség mandátumának 2026-os felülvizsgálatát, ami később akár jogi változásokhoz is vezethet.

Az Európai Bizottság februárban mutatta volna be az új ötéves migrációs és menekültügyi stratégiát. A terv a visszatoloncolások és a határvédelem erősítésére helyezte a hangsúlyt. A dokumentum szigorúbb irányvonalat rögzített, a megközelítés a tavaly elfogadott migrációs paktumban rögzített bizottsági politikát vitte tovább.

A tervezet hat prioritást sorolt fel:

  1. ezek között szerepelt a migrációs diplomácia,
  2. az erős külső határvédelem,
  3. a menekültügyi rendszer átalakítása,
  4. a visszaküldések, a legális munkavállalási csatornák
  5. és az uniós források célzottabb felhasználása.

A mostani, Euractiv által megszerzett tervezet szerint a visszatoloncolás kulcselem maradt. Gyorsabb eljárásokat és szorosabb uniós koordinációt irányoztak elő.

Az Európai Bizottság 2026-ban felülvizsgálta volna az EU Menekültügyi Ügynökség mandátumát. Felmerült az alapszerződések módosítása is a hatékonyabb fellépését: ez az ügynökség jogköreinek bővítését vetítette előre.

Hasonló változások készültek a Frontexnél és az Europolnál is.

A migrációs diplomácia került a stratégia élére. A Bizottság vízum-, kereskedelmi és támogatási eszközökkel akarta rábírni a harmadik országokat az együttműködésre, hogy fogadják vissza az illegális bevándorlókat, valamint ők végezzék el az uniós menedékjogi eljárásokat.

Tunézia, Egyiptom és Jordánia kiemelt partner maradt, míg Szíriával és Afganisztánnal kapcsolatban is szorosabb visszafogadási együttműködést terveztek.

A határigazgatás digitalizálása központi elem lett. Nagyléptékű informatikai rendszerek bevezetését, mesterséges intelligencia alkalmazását és kiterjesztett megfigyelést irányoztak elő. A „return hubok” ötlete ismét napirenden volt.

A Tanács már elfogadta az új visszatérési szabályok álláspontját, a parlamenti tárgyalások még hátra vannak, és a februárban bemutatandó bizottsági terv a még szigorúbb migrációs politikára óriási vitákat hozhat. Noha a tagállamok nagy része támogatja a keménykedés elképzelését.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

