Leleplezték az Európai Bizottság migrációs tervét – kő kemény változásra számíthatnak a tagállamok

Az Európai Bizottság februárban mutatta volna be az új ötéves migrációs és menekültügyi stratégiát. A terv a visszatoloncolások és a határvédelem erősítésére helyezte a hangsúlyt. A dokumentum szigorúbb irányvonalat rögzített, a megközelítés a tavaly elfogadott migrációs paktumban rögzített bizottsági politikát vitte tovább.
A tervezet hat prioritást sorolt fel:
- ezek között szerepelt a migrációs diplomácia,
- az erős külső határvédelem,
- a menekültügyi rendszer átalakítása,
- a visszaküldések, a legális munkavállalási csatornák
- és az uniós források célzottabb felhasználása.
A mostani, Euractiv által megszerzett tervezet szerint a visszatoloncolás kulcselem maradt. Gyorsabb eljárásokat és szorosabb uniós koordinációt irányoztak elő.
Az Európai Bizottság 2026-ban felülvizsgálta volna az EU Menekültügyi Ügynökség mandátumát. Felmerült az alapszerződések módosítása is a hatékonyabb fellépését: ez az ügynökség jogköreinek bővítését vetítette előre.
Hasonló változások készültek a Frontexnél és az Europolnál is.
A migrációs diplomácia került a stratégia élére. A Bizottság vízum-, kereskedelmi és támogatási eszközökkel akarta rábírni a harmadik országokat az együttműködésre, hogy fogadják vissza az illegális bevándorlókat, valamint ők végezzék el az uniós menedékjogi eljárásokat.
Tunézia, Egyiptom és Jordánia kiemelt partner maradt, míg Szíriával és Afganisztánnal kapcsolatban is szorosabb visszafogadási együttműködést terveztek.
A határigazgatás digitalizálása központi elem lett. Nagyléptékű informatikai rendszerek bevezetését, mesterséges intelligencia alkalmazását és kiterjesztett megfigyelést irányoztak elő. A „return hubok” ötlete ismét napirenden volt.
A Tanács már elfogadta az új visszatérési szabályok álláspontját, a parlamenti tárgyalások még hátra vannak, és a februárban bemutatandó bizottsági terv a még szigorúbb migrációs politikára óriási vitákat hozhat. Noha a tagállamok nagy része támogatja a keménykedés elképzelését.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Brutális támadás ért egy újságírót Kassán – Fico emberei máris őt kezdték el hibáztatni
Hátulról ütötték fejbe, a tettes elmenekült.
Kiderült, ki volt az okostelefon-piac királya 2025-ben
Őrzi első helyét.
Érkeznek a banki gyorsjelentések Amerikából, minden idők második legnagyobb nyeresége várható
Egyszerre több tényező is a bankoknak kedvez.
Büntetőeljárás indult a Fed elnöke ellen, Jerome Powell szerint Donald Trump meg akarja félemlíteni
Újra veszélyben a jegybank függetlensége.
Nagybevásárlásra indult a Freddie Mac és a Fannie Mae - hogy lesz ebből privatizáció?
Úgy néz ki, Trump politikai célokra használná a két állami lakásfinanszírozási céget.
Bedobja a törülközőt az iráni rezsim? – Trump szerint már tárgyalni akarnak
A perzsa államban már 84 órája nincs netszolgálatás.
Óriási üzlet körvonalazódik Venezuelában a külföldi bankoknak, már pedzegetik is a nyertest
Nemcsak a nagy olajvállalatok örülhetnek, hanem a nagybankok is.
Őrült képet tett közzé Donald Trump: ideiglenes elnök lett egy másik országban?
Furcsa képernyőképet posztolt az amerikai elnök.
Zsiday Viktor: Zöld álom Magyarországnak
Van egy feltörekvő, de nagyon hatékony zöld technológia, az EGS, amiben óriási potenciál van, és amely komolyan hozzájárulhat Magyarország növekedéséhez. A következő évek potenciálisan l
13 százalék: miért szomorú a jó hozam?
Danival, a befektetési igazgatónkkal beszélgettünk egy boldog, karácsonyi rendezvényen: - Zsolt, ha minden évben 13 százalék lesz a hozamod, én minden évben nagyon boldog leszek.... The post 13
Lényeges változás a lakásvásárlások illetékfizetésénél
Rengeteg lakásvásárlót érinthet, az illetékfizetési kötelezettség érdemben csökkenhet. Elsősorban azok figyeljenek, akik a vásárlást megelőző időszakban el is adta ingatlant. A lakásvás
Zsiday: Az első komoly tesztig minden jegybank nagyon kemény
Zsiday Viktor és Madár István, a Portfolio.hu makrogazdasági elemzője volt a Portfolio Checklist vendégei, Magyarország és a forint idei várható pályájáról beszéltek. Az adást hallgasd... T
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
A minimálbér és Jézus lenyomva
Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,&#
Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban
A napjainkban zajló geopolitikai feszültségek egyik fontos gazdasági és nemzetbiztonsági kérdése lett az energia. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szakértői szer
Mennyi időd van valójában?
Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn
Megdöbbentő probléma az USA topegyetemein: nem tudnak elhelyezkedni a diákok
Ismét az Ivy League egyetemeken tanuló magyar diákokkal beszélgettünk.
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Már senki sem nevet Trump tervein.
Beköszöntött a tejpiaci válság: megdöbbentő árak alakultak ki
2026 súlyos év lesz.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?