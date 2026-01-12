Történelmi megállapodás küszöbén az EU: januárban dőlhet el a gigaüzlet sorsa

Friedrich Merz német kancellár szerint akár már január végén aláírhatja az Európai Unió és India a szabadkereskedelmi megállapodást, amennyiben addigra lezárulnak a tárgyalások Narendra Modi indiai miniszterelnökkel – tudósított a Reuters.

A kancellár a nyugat-indiai Ahmadábádban tett látogatása során elmondta:

ha a szerződés véglegesítése január végéig megtörténik, akkor az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökei Indiába utaznak az aláírásra.

Merz hangsúlyozta, hogy mindenképpen jelentős előrelépés várható a megállapodás megkötése felé.

A tárgyalások lezárását eredetileg az év végére várták, ám német kormányzati források szerint a Merz és Modi közötti "rendkívül intenzív" egyeztetések után komoly esély van a januári aláírásra. Pijus Gójál indiai kereskedelmi miniszter egy gudzsaráti rendezvényen megerősítette, hogy a megállapodás a végső szakaszába lépett.

Merz szerint a világban "a protekcionizmus sajnálatos reneszánszát" tapasztaljuk, ami Németországnak és Indiának egyaránt árt. Konkrét országokat nem nevezett meg, ugyanakkor az Egyesült Államok vámokkal gyakorol nyomást Indiára az orosz olaj- és gázvásárlások leállítása érdekében. Kína pedig az amerikai–kínai kereskedelmi háború miatt exportkorlátozásokat vezetett be az autóiparban használt ásványkincsekre, ami tavaly hónapokig tartó ellátási zavarokat okozott a német autógyártóknál.

Az Európai Unió számára az indiai megállapodás – a dél-amerikai Mercosurral pénteken jóváhagyott egyezmény után – újabb lépés lenne saját kereskedelmi hálózatainak bővítésében.

Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor az Egyesült Államok felforgatja a világkereskedelmet, és csökkenteni kell a Kínától való gazdasági függőséget.

Merz kiemelte, hogy Németország a biztonságpolitika területén is szorosabban kíván együttműködni Indiával, hogy mérsékelje az ázsiai ország Oroszországtól való függőségét.

A felek egyetértési megállapodást írtak alá ebben a kérdésben, továbbá a kritikus ásványkincsekre, az egészségügyre és egy mesterségesintelligencia-innovációs központ létrehozására vonatkozóan is.

India azonban továbbra is szoros biztonságpolitikai együttműködést folytat Oroszországgal. Katonai felszerelésének jelentős része orosz gyártmányú, és Kína mellett az egyik legnagyobb vásárlója az orosz gáznak és olajnak. Németország arra sürgeti az indiai kormányt, hogy akadályozza meg az Oroszország elleni szankciók indiai vállalatok általi megkerülését, és csökkentse az orosz energiaimportot, de ezeket a követeléseket India eddig elutasította.

