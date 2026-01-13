Azonnali leválást hajthat végre Brüsszel az agresszív közel-keleti rezsimről

Donald Trump amerikai elnök keddre virradóan újabb kényszerítőeszközöket jelentett be, miszerint bármelyik Iránnal kereskedelmet folytató országra 25 százalékos extra vámot fog kivetni. A szokásos hirtelenséggel bejelentett intézkedés ezúttal nem okozhat túl nagy zavart, hiszen az Európai Unió az utóbbi évekre határozottan lecsökkentette gazdasági kapcsolatait a terrorizmus támogatásával vádolt országgal. Ami még maradt az többnyire humanitárius célokat szolgál és szigorú ellenőrzés alatt van, azonban még ez is abbamaradhat az USA intézkedései miatt.

Donald Trump által belengetett új, 25 százalékos vámfenyegetés újabb nyomást helyezhet az Európai Unió külgazdasági mozgásterére, és akár

az Iránnal fennmaradt kereskedelmi kapcsolatok teljes és azonnali felszámolásához is vezethet.

Több verziója is felmerült annak, hogy az USA milyen módon lépne közbe az elnyomás és siralmas gazdasági helyzettel küzdő tüntető iráni lakosok javára, ám úgy tűnik első körben a kereskedelmi szankciókkal próbálja megfojtani az iráni vezetést.

Az EU számára ez nem jelent éles fordulatot, inkább egy már zajló folyamat lezárását. Az uniós–iráni kereskedelem volumene az elmúlt években folyamatosan csökkent, miközben az egykori energia- és ipari együttműködések gyakorlatilag megszűntek. Az iráni kőolaj importja már régóta nem része az európai piacnak, a pénzügyi és biztosítási korlátozások pedig a nem szankcionált termékek kereskedelmét is erősen visszafogják.

2022-ben az EU és Irán közti áruforgalom még meghaladta az 5,2 milliárd eurót, ami az elmúlt évek egyik legmagasabb szintjét jelentette, részben az uniós export ideiglenes megugrása miatt. Ehhez képest

2024-re a kétoldalú kereskedelem volumene mintegy 4,5 milliárd euróra csökkent, ami közel 15 százalékos visszaesést jelent két év alatt.

A jelenleg hatályos uniós és amerikai szankciók mellett az EU–Irán kereskedelem egy ideje már nagyrészt humanitárius, egészségügyi és szűk ipari szegmensekre korlátozódik. Ezek a csatornák is politikailag érzékenyek, és folyamatos jogi és pénzügyi kockázatokkal terheltek, amelyek most valós idejű problémává váltak Trump vámfenyegetései miatt.

Az elmúlt hetek tüntetései és a hatóságok fellépése ismét reflektorfénybe helyezték az emberi jogi kérdéseket, amelyek az EU Irán-politikájának egyik központi elemévé váltak. Persze az uniónak már most is kiterjedt korlátozó intézkedései vannak érvényben a társadalommal szemben elkövetett jogsértéseken túl, a nukleáris program és az Oroszországnak nyújtott támogatás miatt.

Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője ennek kapcsán hétfőn már újabb szankciók lehetőségét is felvetette, amelyek célzottan érintenék az iráni vezetést és a belső elnyomásban szerepet játszó szereplőket.

Ebben a környezetben csak az a kérdés, hogy Trump vámfenyegetése mennyire disztingvál az alapján, hogy az EU elsősorban milyen indíttatásból ad el még mindig gyógyszereket és mezőgazdasági termékeket Iránnak.

Címlapkép forrása: EU