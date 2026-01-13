Elkezdődött a csörte a brüsszeli stratégiaváltásról - azt latolgatják, hogy ki képviselje az EU-t a Putyinnal való találkozáskor

Ugyan a magyar miniszterelnök már régóta hangsúlyozza, hogy nem kellene elzárkózni az oroszokkal folytatott magas szintű diplomáciai egyeztetésektől, most úgy tűnik a jóval EU-pártibb Emmanuel Macron francia elnök, és az olasz miniszterelnök, Giorgia Meloni nyomására fordulhat a témával kapcsolatos közvélekedés. A cél kettős:
- egyrészt biztosítani, hogy az EU vörös vonalai ne sérüljenek,
- másrészt megüzenni Washingtonnak, hogy Európa saját kezdeményezési képességgel bír.
A Politico diplomáciai forrásai szerint Macron és Meloni nem hiszik, hogy a tárgyalások csodát hoznak, de egyre többen értékelik úgy a helyzetet, hogy Putyin időhúzásra játszó taktikája ellenére, nem érdemes kimaradni az egyeztetésekből.
Ennek egyik legkomolyabb gátját maga az EU külügyi főképviselője, Kaja Kallas jelenti, aki nagyjából a "terroristákkal nem egyezkedünk" szólam mentalitását vette fel. Bár a pozíció extrémnek tűnik, Oroszország rendre elszabotálja az összes érdemi egyezkedési kísérletet, így nehéz komolyan venni a szándékait.
Ettől függetlenül a narratívák szintjén ez a magatartás egyre inkább kikezdhetővé válik, és Kallas korábban azért is éles kritikákat kapott, mert
túl egyenesen fogalmaz, és így kevés diplomácia mozgásteret hagy az EU fősodrának.
Esetleges személyes szerepvállalását ezenfelül gyengíti még, hogy míg Ukrajna kérdésében rendre nagyon határozott állást foglal el, addig más geopolitikailag kényes helyzeteknél többségében az unióra jellemző "közelről követjük az eseményeket" vagy "aggodalmunkat fejezzük ki" típusú kommunikáció vonalán mozog.
Ennek megfelelően, nem meglepő, hogy egy másfajta hangot keresnek egyes tagállamok, amely így vagy úgy, de képes arra, hogy a gyakorlatban is szót értsen az összes érdekelttel, valamint még a klasszikusan EU-szkeptikus kormányfők is nehezen találjanak rajta fogást, és így legalább a felszínen képes legyen integrálni a 27 tagállam akaratát.
Az újonnan létrehozott "különleges megbízott" szerepére lehetséges jelöltek közül két név emelkedik ki:
- Az első Mario Draghi, az Európai Központi Bank egykori vezetője és volt olasz miniszterelnök, aki a magyar kormány által is gyakran referált uniós versenyképességi jelentésért is felel. Draghi amellett, hogy viszonylag ideológiai vonalakon átívelő köztiszteletnek örvend, tárgyalóként is meghunyászkodás nélkül tudná képviselni az uniós érdekeket. Őt a lap szerint a Meloni egyik legszorosabb szövetségese, Giovanbattista Fazzolari javasolta, akinek ukrán származású felesége elvileg kulcsszerepet játszott abban, hogy az olasz kormány elkötelezetten támogassa a megtámadott ország érdekeit.
- A második név Alexander Stubb, jelenlegi finn köztársasági elnök és korábbi miniszterelnök, aki arról híresült el, hogy külön golf-leckéket vett azért, hogy jó kapcsolatot alakítson ki Donald Trump amerikai elnökkel. Ez többé-kevésbé sikerült is, és ő már akkor is magát javasolta a pozícióra, amikor a különleges megbízott pozícióját először szóba hozta. Persze a finneknek történelmileg is egy meglehetősen körültekintő hozzáállása van az oroszokhoz, azonban a balti államokkal vagy a lengyelekkel szemben, a természetes indulatokat felülírja az egymás mellett élést lehetővé tevő patikára kimért kommunikáció.
Bár a döntés még közel sem született meg, a konkrét személy latolgatása egyértelműen jelzi, hogy az EU látható módon részt akar venni az esetleges tárgyalásokban. Akárki is kapja meg a feladatot, az asztalhoz ülni közel sem lesz olyan nehéz mint azt sokan láttatni szeretnék.
Ugyan a december végén megszavazott Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hiteltámogatás sok szempontból ma is vitatott, arra mindenképpen alkalmas, hogy az országnak ne kelljen záros határidőn belül feladni a védekezést. Ennek megfelelően a több szakértő szerint gyors - és nem feltétlen tartós/igazságos - békét akaró USA-nak is változhat a stratégiája, hiszen az ukrán kapitulációt csak újabb információs zárral próbálhatnák előidézni az amerikaiak.
Az erre való hajlandóság azonban egyelőre nem mutatkozik, annak fényében pedig különösen nem, hogy mennyi határain túlnyúló rajtaütést-szabotázst sikerült összehoznia az ukrán hadseregnek, elsősorban az amerikai hírszerzés eszközeinek köszönhetően.
Címlapkép forrása: EU
Távozik az ónos eső, kezdődik a felmelegedés: egyes helyeken már-már tavaszias az idő
Extrém hőmérséklet különbségekre kell készülni.
Elkezdődött a csörte a brüsszeli stratégiaváltásról - azt latolgatják, hogy ki képviselje az EU-t a Putyinnal való találkozáskor
Az unió külügyi főképviselője helyett mást küldenének csatasorba a háború rendezésére.
Hoffmann: a 30 százalékos devizaarány optimális
Tudósításunk a Financial Times bécsi konferenciájáról.
Lerántották a leplet a mestertervről: megindulnak a német katonák, saját szövetségesével nézne farkasszemet Berlin
Bevetnék a Bundeswehrt Grönland védelmére.
Újra üzemel a Liszt Ferenc Repülőtér
13 órakor megnyitották.
Csalódást okozott a jegybanknak a decemberi infláció
Egyelőre óvatos maradhat az MNB a kamatokkal
Durva áremelés a világhírű csokoládégyártónál: annyira megdrágultak a termékek, hogy a vásárlók visszafogták magukat
A bevételek viszont még így is nőttek.
Megszólalt a Wizz Air a rendkívüli helyzetről
Több gépüket elirányították nyitva tartó repterekre.
Megvan a 2025-ös infláció: ilyen mértékben emelkedhetnek a számlaköltségek, bérleti díjak
3,3 százalékos éves áremelkedést mért a KSH decemberben, talán ennél is fontosabb, hogy a teljes 2025-ös évben az átlagos drágulás mértéke 4,4 százalék volt. Ez nagyon fontos érték lehet
Energiatároló cégeknek: módosult a felhívás
A 2025. júniusában meghirdetett pályázat célja nem más, mint felpörgetni a vállalkozások saját energiatároló és megújulóenergia-termelő kapacitásainak kiépítését.
Óceánok elsavasodása - valóban átléptük a hetedik planetáris határt?
A kutatók újraértékelték az elsavasodás mértékét, és arra jutottak: négy nagy óceáni területen már biztosan átléptük a biztonságosnak tekintett küszöbértéket.
Nem lett demokrácia a kereskedelemből, de még vannak ütőkártyák
Ahogy elindul egy ország a gazdasági fejlődés útján, akkor az demokratizálódásban fog lecsapódni - gondoltuk sokáig. Mára egyértelmű, hogy nem ez a helyzet, elég Kínára... The post Nem let
Futóturizmus: a világ élmezőnye és Budapest lehetőségei
A futás sokáig nehezen volt értelmezhető gazdasági szempontból. Túl hozzáférhető volt és túl kevés infrastruktúrát igényelt ahhoz, hogy klasszikus iparágként tekinthessünk rá. Ma azonba
CBAM 2026: a vámkezelés is megakadhat, ha nincs rendben a CBAM-státusz
A CBAM-kötelezettségek 2026. január 1-jétől "éles" üzemmódba kapcsoltak: a vámhatóság a vámkezelések során vizsgálja, hogy az importőr érintett-e CBAM szempontból, és csak meghatározo
Zsiday Viktor: Zöld álom Magyarországnak
Van egy feltörekvő, de nagyon hatékony zöld technológia, az EGS, amiben óriási potenciál van, és amely komolyan hozzájárulhat Magyarország növekedéséhez. A következő évek potenciálisan l
13 százalék: miért szomorú a jó hozam?
Danival, a befektetési igazgatónkkal beszélgettünk egy boldog, karácsonyi rendezvényen: - Zsolt, ha minden évben 13 százalék lesz a hozamod, én minden évben nagyon boldog leszek.... The post 13
Az egészség az új GDP
Nem fogadás, létkérdés az egészségügybe történő beruházás.
Magyarországon is csődhullámot hozhat a nagy EU-s megállapodás: kinek van félnivalója?
Mit jelent a Mercosur-alku?
Megdöbbentő probléma az USA topegyetemein: nem tudnak elhelyezkedni a diákok
Ismét az Ivy League egyetemeken tanuló magyar diákokkal beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?