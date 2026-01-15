Eddig mindent megtettek, hogy kimaradjanak, hamarosan beléphet az EU-ba Trump elől menekülve egy ország

Donald Trump ismételt kijelentései arról, hogy az Egyesült Államoknak meg kellene szereznie Grönlandot, újraélesztették az észak-atlanti térség geopolitikai feszültségeit, és közvetett módon Izland külpolitikai iránykeresését is felgyorsították. Bár Grönland autonóm területként Dánia része, és így a NATO-hoz tartozik, Washington érdeklődése stratégiai törésvonalakat hozott felszínre a térségben, amelyeket az éghajlatváltozás is erősít: az olvadó jég miatt új hajózási útvonalak és nyersanyag-hozzáférések nyílnak meg a sarkvidéki régióban, felértékelve az Észak-Amerika és Európa közötti átjárót.
Eirikur Bergmann, a Bifröst Egyetem politológus professzora arról beszélt az Euractivnak, hogy a grönlandi ügy alapjaiban változtatta meg az izlandi gondolkodást. Úgy fogalmazott, hogy
mindazok az érvek, amelyeket az Egyesült Államok Grönland megszerzésének indoklására felhoz, Izlandra is alkalmazhatók.
A két terület ugyan politikailag eltérő státuszú – Izland független állam és önálló NATO-tag, míg Grönland Dánia részeként tartozik a szövetséghez –, stratégiai elhelyezkedésük azonban hasonló: mindketten kulcspontot jelentenek az északnyugati atlanti tengeri és légi folyosó ellenőrzésében.
Izlandon eddig az EU-hoz való viszony elsősorban gazdasági kérdés volt, amely a halászati kvóták, a monetáris szuverenitás és az euró bevezetésének dilemmái körül forgott. A 2009-es pénzügyi válság után a Szociáldemokrata Szövetség ugyan benyújtotta a csatlakozási kérelmet, de azt 2015-ben az euroszkeptikus Függetlenségi Párt és a Progresszív Párt kormányra kerülése után visszavonták. Azóta Izland az Európai Gazdasági Térség és a schengeni övezet révén szorosan kötődik az EU-hoz, de teljes jogú tagságról eddig nem folyt érdemi politikai vita.
A fordulatot most a biztonságpolitikai dimenzió hozta el: Izland az egyetlen NATO-tag, amely nem rendelkezik saját hadsereggel, védelmét a szövetségre és az Egyesült Államokkal 1951-ben kötött kétoldalú védelmi megállapodásra alapozza.
Bergmann szerint azonban a Trump-adminisztráció nemzetközi szerződésekkel szembeni laza hozzáállása és a kiszámíthatatlan külpolitika miatt egyre többen kérdőjelezik meg Washington megbízhatóságát. Ezt erősítette az is, hogy az Egyesült Államok 2025 augusztusában 15 százalékos vámot vetett ki izlandi termékekre, ami közvetlen gazdasági sokkot jelentett a kis, nyitott gazdaság számára.
A politikai elitben is változik a hangnem: Þorsteinn Pálsson volt miniszterelnök szerint az amerikai lépések „alapvetően megváltoztatták a helyzetet”, és hosszú távon alig kerülhető el az EU-tagság, ha Izland meg akarja védeni stratégiai érdekeit. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir külügyminiszter bejelentette, hogy
a parlament tavasszal határozati javaslatot terjeszt elő egy esetleges népszavazásról az uniós csatlakozási tárgyalások újraindításáról.
Ha ezt elfogadják, kilenc hónapon belül referendum jöhet, ami 2027 tavaszára eshet. A 2025-ös közvélemény-kutatások már szűk, de létező többséget mutatnak az EU-tagság mellett:
a Prósent felmérése szerint 45 százalék támogatja, 35 százalék ellenzi a csatlakozást.
Érdekes módon Trump grönlandi ambíciói nem váltottak ki hasonló reakciót a Feröer-szigeteken, amelyek szintén a Dán Királysághoz tartoznak. Rogvi Olavson, a tórshavni egyetem kutatója szerint ott az EU-val kapcsolatos viták továbbra is elsősorban kereskedelmi és halászati kérdésekre korlátozódnak, a biztonságpolitikai dimenzió nem került előtérbe. Így miközben Izlandon a grönlandi ügy katalizátorként gyorsítja fel az európai integrációról szóló vitát, a térség más részein egyelőre megmarad a hagyományos, gazdasági fókuszú megközelítés.
Izland nem először kacérkodik a belépés gondolatával: az ország 2009-ben benyújtotta az EU-csatlakozási kérelmét, tagjelölt lett 2010-ben, meg is kezdődtek a tárgyalások, de a halászati kérdések miatti nézeteltérések és belső politikai okok miatt 2013-ban felfüggesztették azokat, majd 2015-ben Izland visszavonta kérelmét.
