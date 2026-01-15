Valóságos akadálypályát húznak fel az EU-Mercosur szövetség elé

Jövő héten kulcsfontosságú szavazás várható az Európai Parlamentben a Mercosur-megállapodás ügyében, amely sokak szerint eldöntheti, hogy az egyezmény egyáltalán életben maradhat-e – írja a Politico.
Bár a végső hozzájáruló szavazás csak hónapokkal később esedékes, a képviselők szerdán arról döntenek, hogy az ügyet az Európai Unió Bírósága elé utalják-e jogi felülvizsgálatra. Ha emellett döntenek, akkor
a megállapodás legalitásának vizsgálata akár másfél-két évre is meghosszabbíthatja annak végrehajtását.
Több parlamenti tisztviselő szerint az erőviszonyok teljesen kiegyenlítettek, miközben egyre erősebb a mezőgazdasági szereplők nyomása, és számos politikai erő tart attól, hogy nyíltan kiálljon a dél-amerikai blokkal kötött kereskedelmi megállapodás mellett.
A bizonytalanságot jól mutatja, hogy az Európai Néppárt (EPP) egyes képviselői már a titkos szavazás lehetőségét is felvetették, hogy a képviselők nyilvános politikai következmények nélkül dönthessenek. A jövő heti voksolást sokan afféle főpróbának tekintik, amely megmutatja, kialakulhat-e stabil többség a Mercosur-megállapodás további blokkolására, vagy épp ellenkezőleg, az ellenállás kifulladóban van.
Az aktuális megállapodás lehetséges hatásairól a Portfolio Checklist adásában is részletesen beszélgettünk, de a Bizottság előzetes számításai, a megállapodásba épített védőintézkedések sora és a szigorú importkvóták alapján
a téma érzékenysége mostanra jóval túllő annak valódi kockázatain.
A szabadkereskedelmi paktumot ellenző tagállamok közül Franciaország volt az első, amelyik kijelentette, hogy nem adja fel a Mercosur-megállapodás elleni küzdelmet. Mellettük Lengyelország már jelezte, hogy ha az EP nem tudja bíróságra vinni a témát, akkor kész önállóan fellépni tagállami szinten.
A lap kormányzati forrásai szerint Stefan Krajewski lengyel mezőgazdasági miniszter a kabinet elé vinné azt a javaslatot, hogy Lengyelország saját jogi keresetet indítson a megállapodással szemben, amennyiben a parlamenti kezdeményezés elbukik vagy elakad.
Elvileg egy tagállami kereset valóban képes lehet jogi bizonytalanságot teremteni, és évekre elhúzni a Mercosur-megállapodás ratifikációját, különösen akkor, ha az eljárás során környezetvédelmi, agrárpiaci vagy hatásvizsgálati hiányosságokra hivatkoznak.
Ez sok esetben felesleges konfrontációt jelent a tagállamoknak, de amennyiben az időhúzás a cél, akkor a saját szempontjukból jó eszköz tud lenni. A gond ott van, hogy
a Mercosur-megállapodás elmaradása hatalmas bukás lenne az egész EU-blokk geopolitikai és versenyképességi törekvéseiben.
A lengyeleken és franciákon túl Magyarország is a Mercosur ellen szavazott, és a Fidesz EP-frakciója a Patrióták (PfE) pártcsaláddal szintén jövő héten indít bizalmatlansági szavazást von der Leyen és a Bizottság ellen. Ahogy arról szerdán már beszámoltunk, az ehhez szükséges aláírásokat házon belül is össze tudta gyűjteni a PfE, de az indítvány esélyei meglehetősen csekélyek.
Eközben a Tanács soros elnökségét frissen átvett ciprusi vezetés már a tagállami szavazás előtt visszadobott egy kérvényt, amely megtiltaná, hogy már az EP-felhatalmazás előtt megkezdjék az egyezmény lépéseinek végrehajtását. Innentől tehát különböző gáncsolási kísérletek között kell majd átnavigálni a Mercosur-megállapodást ahhoz, hogy valóban létrejöjjön a 700 milliós lakosságot egyesítő kereskedelmi térség.
Mindettől függetlenül a vártaknak megfelelően Ursula von der Leyen szombaton fog Paraguayba repülni, hogy helyben írja alá a Mercosur-egyezményt.
Címlapkép forrása: EU
Itt a fordulat, Trump szavaira ütik az olajat
Több mint 3 százalékkal.
Megszólalt az UniCredit a nagy felvásárlási pletykákról
Tisztázta a helyzetet.
Három izgalmas részvény, amit vennénk januárban
Pörgősen indult 2026 a tőkepiacokon.
Rákapcsolt az AutoWallis, jelentősen nőtt tavaly a cég
Rekordok dőltek.
Diplomáciai üzenet Pekingből: Kína kész az új kereskedelmi paktumokra, de egy országgal óvatos
Új stratégiai bontakozik ki.
Trump kijelentései után esik az arany és az ezüst ára
A korábbi csúcsok után.
Pocsék teljesítmény az ipartól, itt vannak az okok
Hónapról hónapra kiábrándító számok érkeznek.
Eddig mindent megtettek, hogy kimaradjanak, hamarosan beléphet az EU-ba Trump elől menekülve egy ország
Már többen támogatják a csatlakozást, mint a kimaradást.
Bérszámfejtés 2026
Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad
Van egy terület, ahol azonnali hatást és megtérülést hozhat az AI
Az önkormányzati épületek energiafelhasználása alapvetően jól modellezhető lenne - mégsem az: a valóságban évtizedes beidegződések mentén működnek a rendszerek. Még a mesterséges intell
Versant Media - elemzés
2026.01.13-án kaptam meg a Versant részvényeket, akkor jelentek meg a számlámon. Az első kereskedési nap 01.05-e volt, onnantól esett kb. 25%-ot, mire én egyáltalán el tudtam volna adni őket. A
Ez a nemesfém jobb befektetés volt, mint az arany
A tavalyi év egyik legnagyobb sztárja a befektetési világban kétségkívül az arany volt. Közel 65 százalékkal emelkedett az ára 2025-ben, és unciánként 4300 dollár fölött zárta az évet.
Afrika lehetőségei az energetikai értékláncban
A gazdasági növekedés új útja a helyi feldolgozóipar fejlesztése lehet.
Az új világrend aligha lesz kívánatos az emberiségnek
A rezsimváltás megtörtént Venezuelában, azonban a szélesebb összefüggésekről kevés szó esik. Venezuela esete nem egy elszigetelt incidens, hanem a Donroe-doktrína következetes életbe léptet
Megvan a 2025-ös infláció: ilyen mértékben emelkedhetnek a számlaköltségek, bérleti díjak
3,3 százalékos éves áremelkedést mért a KSH decemberben, talán ennél is fontosabb, hogy a teljes 2025-ös évben az átlagos drágulás mértéke 4,4 százalék volt. Ez nagyon fontos érték lehet
Energiatároló cégeknek: módosult a felhívás
A 2025. júniusában meghirdetett pályázat célja nem más, mint felpörgetni a vállalkozások saját energiatároló és megújulóenergia-termelő kapacitásainak kiépítését.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Mekkora fantázia van most a Molban? Sorsdöntő pillanatok jönnek
Meglódult az árfolyam, de sok tényezős a hogyantovább.
Így drágult a heti nagybevásárlás: meglepő mellékhatása lett az árrésstopnak
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása.
Az egészség az új GDP
Nem fogadás, létkérdés az egészségügybe történő beruházás.