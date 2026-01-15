Valóságos akadálypályát húznak fel az EU-Mercosur szövetség elé

Hatalmas előrelépésnek számít, hogy az uniós kétharmados többség végül megszavazta a dél-amerikai Mercosur-blokkal való szabadkereskedelmi egyezményt, azonban a gazdák miatt aggódó államok úgy látszik, nem adják fel, és mindent elkövetnek, hogy megnehezítsék a megállapodás végrehajtását. Úgy fest, hogy először az Európai Parlament berkein belül igyekeznek majd elodázni a vámcsökkentések aktiválását, és ha ez nem megy, tagállami segítséghez folyamodnak. Eközben persze az Ursula von der Leyen által vezetett Bizottság is ténykedett, hogy az EP áldása nélkül is tovább haladhasson a munka.

Jövő héten kulcsfontosságú szavazás várható az Európai Parlamentben a Mercosur-megállapodás ügyében, amely sokak szerint eldöntheti, hogy az egyezmény egyáltalán életben maradhat-e – írja a Politico.

Bár a végső hozzájáruló szavazás csak hónapokkal később esedékes, a képviselők szerdán arról döntenek, hogy az ügyet az Európai Unió Bírósága elé utalják-e jogi felülvizsgálatra. Ha emellett döntenek, akkor

a megállapodás legalitásának vizsgálata akár másfél-két évre is meghosszabbíthatja annak végrehajtását.

Több parlamenti tisztviselő szerint az erőviszonyok teljesen kiegyenlítettek, miközben egyre erősebb a mezőgazdasági szereplők nyomása, és számos politikai erő tart attól, hogy nyíltan kiálljon a dél-amerikai blokkal kötött kereskedelmi megállapodás mellett.

A bizonytalanságot jól mutatja, hogy az Európai Néppárt (EPP) egyes képviselői már a titkos szavazás lehetőségét is felvetették, hogy a képviselők nyilvános politikai következmények nélkül dönthessenek. A jövő heti voksolást sokan afféle főpróbának tekintik, amely megmutatja, kialakulhat-e stabil többség a Mercosur-megállapodás további blokkolására, vagy épp ellenkezőleg, az ellenállás kifulladóban van.

Az aktuális megállapodás lehetséges hatásairól a Portfolio Checklist adásában is részletesen beszélgettünk, de a Bizottság előzetes számításai, a megállapodásba épített védőintézkedések sora és a szigorú importkvóták alapján

a téma érzékenysége mostanra jóval túllő annak valódi kockázatain.

A szabadkereskedelmi paktumot ellenző tagállamok közül Franciaország volt az első, amelyik kijelentette, hogy nem adja fel a Mercosur-megállapodás elleni küzdelmet. Mellettük Lengyelország már jelezte, hogy ha az EP nem tudja bíróságra vinni a témát, akkor kész önállóan fellépni tagállami szinten.

A lap kormányzati forrásai szerint Stefan Krajewski lengyel mezőgazdasági miniszter a kabinet elé vinné azt a javaslatot, hogy Lengyelország saját jogi keresetet indítson a megállapodással szemben, amennyiben a parlamenti kezdeményezés elbukik vagy elakad.

Elvileg egy tagállami kereset valóban képes lehet jogi bizonytalanságot teremteni, és évekre elhúzni a Mercosur-megállapodás ratifikációját, különösen akkor, ha az eljárás során környezetvédelmi, agrárpiaci vagy hatásvizsgálati hiányosságokra hivatkoznak.

Ez sok esetben felesleges konfrontációt jelent a tagállamoknak, de amennyiben az időhúzás a cél, akkor a saját szempontjukból jó eszköz tud lenni. A gond ott van, hogy

a Mercosur-megállapodás elmaradása hatalmas bukás lenne az egész EU-blokk geopolitikai és versenyképességi törekvéseiben.

A lengyeleken és franciákon túl Magyarország is a Mercosur ellen szavazott, és a Fidesz EP-frakciója a Patrióták (PfE) pártcsaláddal szintén jövő héten indít bizalmatlansági szavazást von der Leyen és a Bizottság ellen. Ahogy arról szerdán már beszámoltunk, az ehhez szükséges aláírásokat házon belül is össze tudta gyűjteni a PfE, de az indítvány esélyei meglehetősen csekélyek.

Eközben a Tanács soros elnökségét frissen átvett ciprusi vezetés már a tagállami szavazás előtt visszadobott egy kérvényt, amely megtiltaná, hogy már az EP-felhatalmazás előtt megkezdjék az egyezmény lépéseinek végrehajtását. Innentől tehát különböző gáncsolási kísérletek között kell majd átnavigálni a Mercosur-megállapodást ahhoz, hogy valóban létrejöjjön a 700 milliós lakosságot egyesítő kereskedelmi térség.

Mindettől függetlenül a vártaknak megfelelően Ursula von der Leyen szombaton fog Paraguayba repülni, hogy helyben írja alá a Mercosur-egyezményt.

Címlapkép forrása: EU