FONTOS Trump már 96 százalékos csapást mért az amerikaiakra, most még súlyosabb katasztrófát szabadíthat rájuk
Brüsszel azonnal reagált Trump vámfenyegetésére
Brüsszel azonnal reagált Trump vámfenyegetésére

Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke hangsúlyozta, hogy az Európai Unió határozottan kiáll a nemzetközi jog védelme mellett, válaszul Donald Trump amerikai elnök újabb vámfenyegetéseire - írja a Reuters.

Antonio Costa szombati nyilatkozatában leszögezte, hogy

az Európai Unió következetesen a nemzetközi jog védelme mellett fog állni.

Szavai közvetlen reakcióként hangzottak el Donald Trump amerikai elnök újabb vámfenyegetéseire.

Az Európai Unió mindig határozottan ki fog állni a nemzetközi jog mellett, bárhol is sértik meg azt, és ez természetesen a tagállamok területére is vonatkozik

– jelentette ki Costa azon a sajtótájékoztatón, amelyet az EU és a Mercosur közötti szabadkereskedelmi megállapodás aláírását követően tartottak.

A kijelentés közvetlenül azután hangzott el, hogy Trump vámokkal fenyegette meg európai szövetségeseit, amiért azok ellenzik a Grönland feletti ellenőrzés megszerzésére irányuló törekvéseit.

Costa hozzátette, hogy

jelenleg az uniós tagállamok közös válaszának és lehetséges válaszlépéseinek összehangolásán dolgozik.

Címlapkép forrása: EU

