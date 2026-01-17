Brüsszel azonnal reagált Trump vámfenyegetésére

Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke hangsúlyozta, hogy az Európai Unió határozottan kiáll a nemzetközi jog védelme mellett, válaszul Donald Trump amerikai elnök újabb vámfenyegetéseire - írja a Reuters.

Antonio Costa szombati nyilatkozatában leszögezte, hogy

az Európai Unió következetesen a nemzetközi jog védelme mellett fog állni.

Szavai közvetlen reakcióként hangzottak el Donald Trump amerikai elnök újabb vámfenyegetéseire.

Az Európai Unió mindig határozottan ki fog állni a nemzetközi jog mellett, bárhol is sértik meg azt, és ez természetesen a tagállamok területére is vonatkozik

– jelentette ki Costa azon a sajtótájékoztatón, amelyet az EU és a Mercosur közötti szabadkereskedelmi megállapodás aláírását követően tartottak.

A kijelentés közvetlenül azután hangzott el, hogy Trump vámokkal fenyegette meg európai szövetségeseit, amiért azok ellenzik a Grönland feletti ellenőrzés megszerzésére irányuló törekvéseit.

Costa hozzátette, hogy

jelenleg az uniós tagállamok közös válaszának és lehetséges válaszlépéseinek összehangolásán dolgozik.

