  • Megjelenítés
FONTOS Trump már 96 százalékos csapást mért az amerikaiakra, most még súlyosabb katasztrófát szabadíthat rájuk
Brüsszel megelégelte: független szuperszervezetet hoznának létre Trump kedvenceinek megfékezésére
Uniós források

Brüsszel megelégelte: független szuperszervezetet hoznának létre Trump kedvenceinek megfékezésére

Portfolio
Az amerikai kormányzat nyomásgyakorlása és az X mesterségesintelligencia-eszköze, a Grok körüli botrány újra felszínre hozta Brüsszelben azt a régi vitát, hogy az EU képes-e politikailag független módon érvényt szerezni saját digitális szabályainak. Egyes európai döntéshozók szerint a megoldás egy erős, az intézményrendszeren kívül álló uniós tech-felügyelet létrehozása lehetne, amely ellenállna a washingtoni nyomásnak és egységesen érvényesítené a jogszabályokat – írja a Politico.
Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?
Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.
Információ és jelentkezés

Az elképzelés lényege egy önálló, jól finanszírozott európai digitális hatóság felállítása, amely a Bizottságtól függetlenül hajtaná végre a Digital Services Actet (DSA), az AI Actet és a versenyjogi szabályokat a nagy platformokkal szemben.

A vita közvetlen kiváltó oka a Grok-ügy, amelyben az Elon Musk tulajdonában lévő X mesterséges intelligenciája szexuális deepfake-képek generálását tette lehetővé, felvetve egyszerre tartalommoderációs, mesterségesintelligencia-szabályozási és büntetőjogi kérdéseket.

Kapcsolódó cikkünk

Felháborodás célkeresztjében Elon Musk MI-chatbotja: lépett a platform, hogy ne lehessen bárkit "levetkőztetni"

A jelenlegi rendszerben a 45 milliónál több uniós felhasználóval rendelkező platformok – köztük az X, a Meta és a Google – feletti DSA-felügyelet a Bizottság hatásköre, miközben az egyes tagállami hatóságok és ügyészségek is eljárnak az illegális tartalmak, így például a beleegyezés nélküli intim képek vagy a gyermekpornográfia ügyében. Ez a széttagolt struktúra politikailag sebezhetővé teszi Brüsszelt:

a Bizottság egyszerre tárgyal Washingtonnal vámokról, Ukrajna biztonságáról és kereskedelemről, miközben amerikai cégekre szab ki milliárdos bírságokat.

Még több Uniós források

Brüsszel megtörte a csendet: példátlan lépésre szánták el magukat az amerikai szankciók után

Áll a bál az EU vámágyúja körül, Trump fenyegetése elhozhatja a tűzparancsot

Váratlan fordulat az uniós pénzeknél: Magyarország és a többi tagállam tömegesen utasítják el a hiteleket

A feszültséget tovább élezte, hogy a Bizottság decemberben 120 millió eurós DSA-bírságot szabott ki az X-re, amit a Fehér Ház élesen támadott, majd az Egyesült Államok beutazási tilalmat rendelt el Thierry Breton volt biztos ellen. A DSA-t Washington többször „cenzúrának” minősítette, és kereskedelmi alkukban nyomásgyakorló eszközként használta, ami erősítette azt az érzetet, hogy a digitális jogérvényesítés politikai alku tárgyává válik.

Alexandra Geese zöldpárti EP-képviselő és más szakpolitikusok szerint egy egységes, független digitális hatóság csökkentené ezt a kiszolgáltatottságot, és összehangolná a jelenleg külön jogszabályokhoz és szervekhez kötődő eljárásokat.

A javaslat azonban komoly politikai akadályokba ütközik: több tagállam – köztük a hagyományosan szuverenitás-érzékeny országok – ellenzi a hatáskörök további központosítását, és egy új intézmény létrehozása évekig tartó tanácsi alkudozást indítana.

A vita így egyszerre szól a Grok-ügy konkrét tanulságairól és arról a stratégiai kérdésről, hogy az EU képes-e intézményileg leválasztani a digitális jogérvényesítést a nagyhatalmi politikai nyomásról.

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Paychex, Inc. - elemzés

A januári Top 10 nyolcadik helyezettje, a chartja alapján érdemes megnézni egy kicsit alaposan.CégismertetőA Paychex, Inc. (Nasdaq: PAYX) egy digitális alapú HR-szolgáltató, a HR-tanácsadás és

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Meghökkentő fordulat Grönland kapcsán: hirtelen összecsomagoltak és hazamentek a német katonák
Váratlan fordulat az uniós pénzeknél: Magyarország és a többi tagállam tömegesen utasítják el a hiteleket
Trump felgyújtotta a vámfrontot – Brüsszel lángszóróval lépne a vastag jégre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility