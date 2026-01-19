Brüsszel megelégelte: független szuperszervezetet hoznának létre Trump kedvenceinek megfékezésére

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

Az elképzelés lényege egy önálló, jól finanszírozott európai digitális hatóság felállítása, amely a Bizottságtól függetlenül hajtaná végre a Digital Services Actet (DSA), az AI Actet és a versenyjogi szabályokat a nagy platformokkal szemben.

A vita közvetlen kiváltó oka a Grok-ügy, amelyben az Elon Musk tulajdonában lévő X mesterséges intelligenciája szexuális deepfake-képek generálását tette lehetővé, felvetve egyszerre tartalommoderációs, mesterségesintelligencia-szabályozási és büntetőjogi kérdéseket.

A jelenlegi rendszerben a 45 milliónál több uniós felhasználóval rendelkező platformok – köztük az X, a Meta és a Google – feletti DSA-felügyelet a Bizottság hatásköre, miközben az egyes tagállami hatóságok és ügyészségek is eljárnak az illegális tartalmak, így például a beleegyezés nélküli intim képek vagy a gyermekpornográfia ügyében. Ez a széttagolt struktúra politikailag sebezhetővé teszi Brüsszelt:

a Bizottság egyszerre tárgyal Washingtonnal vámokról, Ukrajna biztonságáról és kereskedelemről, miközben amerikai cégekre szab ki milliárdos bírságokat.

A feszültséget tovább élezte, hogy a Bizottság decemberben 120 millió eurós DSA-bírságot szabott ki az X-re, amit a Fehér Ház élesen támadott, majd az Egyesült Államok beutazási tilalmat rendelt el Thierry Breton volt biztos ellen. A DSA-t Washington többször „cenzúrának” minősítette, és kereskedelmi alkukban nyomásgyakorló eszközként használta, ami erősítette azt az érzetet, hogy a digitális jogérvényesítés politikai alku tárgyává válik.

Alexandra Geese zöldpárti EP-képviselő és más szakpolitikusok szerint egy egységes, független digitális hatóság csökkentené ezt a kiszolgáltatottságot, és összehangolná a jelenleg külön jogszabályokhoz és szervekhez kötődő eljárásokat.

A javaslat azonban komoly politikai akadályokba ütközik: több tagállam – köztük a hagyományosan szuverenitás-érzékeny országok – ellenzi a hatáskörök további központosítását, és egy új intézmény létrehozása évekig tartó tanácsi alkudozást indítana.

A vita így egyszerre szól a Grok-ügy konkrét tanulságairól és arról a stratégiai kérdésről, hogy az EU képes-e intézményileg leválasztani a digitális jogérvényesítést a nagyhatalmi politikai nyomásról.

Címlapkép forrása: EU