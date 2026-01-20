Áll a bál az EU vámágyúja körül, Trump fenyegetése elhozhatja a tűzparancsot

Láthatóan több párhuzamos stratégiával közelítenek az európai vezetők Trump grönlandi fenyegetésének letörésére, akik gyakorlatilag egyelőre minden amerikai kapcsolatukat próbálják kihasználni, hogy az USA Kongresszusa is tompítsa az elnök ambícióit – írja a Politico.
A héten egymást érik a koordinációs kísérletek – davosi találkozók, Coreper-ülés, rendkívüli csúcsvacsora és a Bizottság biztonsági kollégiuma –, azonban ez a „mindenki beszél mindenkivel” megközelítés egyre inkább azt a látszatot kelti, hogy az EU nem lesz képes egységesíteni az álláspontját a gazdasági szuperfegyverként jegyzett kényszerítés elleni eszköz, tehát az ACI használatáról.
Az ACI az EU egyik legerősebb kereskedelempolitikai eszköze, amelyet arra találtak ki, hogy harmadik országok gazdasági nyomásgyakorlására összehangolt és jogilag megalapozott ellenlépéseket tegyen lehetővé. Az eszköz elvben lehetőséget ad vámemelésekre, piaci hozzáférés korlátozására vagy más gazdasági szankciókra, ha egy partner politikai célból akarna nyomást gyakorolni az unió tagállamaira.
Az Egyesült Államokkal szembeni alkalmazásával mintegy 93 milliárd eurós terhet róna az amerikai gazdaságra,
azonban az EU vezetői nem tudják eldönteni, hogy ez Trump meghátrálását vagy egy végletekig menő vámháborút eredményezne.
Az egyik irányzat kifejezetten konfrontatív: a lapnak nyilatkozó diplomaták szerint minden tagállam felhatalmazást kapott arra, hogy jelezze az amerikai félnek, Grönland megszerzése elfogadhatatlan lenne, és az EU kész erőteljes válaszlépésekre. Ennek része a kongresszusi kapcsolatok mozgósítása és a MAGA-körök elérése is.
Ezzel párhuzamosan azonban egy óvatosabb tábor – köztük Németország és Olaszország vezető politikusai – a nyilvános fenyegetések elkerülését, valamint a zárt csatornákon történő, higgadt egyeztetést szorgalmazza.
A törésvonal különösen az ACI kérdésében látszik kicsúcsosodni, miután a német pénzügyminiszter nyilvánosan támogatásáról biztosította a francia kezdeményezést. Ahogy arról mi is beszámoltunk, a hétfői kijelentés után Friedrich Merz német kancellár nem sokkal később már visszafogottabb hangon szólalt meg.
Elmondta, hogy megérti a francia elnök, Emmanuel Macron erőteljes fellépését, és
közös álláspontra fognak jutni, azonban a németeknek nem feltétlenül lesz érdekük élesíteni az ACI-t.
Eközben az is eldőlni látszott, hogy az Európai Parlament a legnagyobb frakcióval rendelkező Néppárt támogatásával felfüggesztheti az EU–USA kereskedelmi alku végrehajtását is, azonban keddre már úgy tűnik, a pártcsaládot vezető Manfred Weber azt szeretné, hogy nyilvános fenyegetések helyett privátabb csatornákon keresztül próbálják kezelni a Trump által belengetett 10- majd 25 százalékos büntetővámokat.
A Davosba érkező amerikai delegáció mindenesetre nem tart attól, hogy az EU-nak sikerülne határozott választ adnia. Scott Bessent pénzügyminiszter meglehetősen ironikus felhanggal azt mondta:
Gondolom, először a rettegett európai munkacsoportot fogják létrehozni, ami úgy tűnik, a leghatásosabb fegyverük.
Címlapkép forrása: EU
