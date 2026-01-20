Katonai parádézásra készül az EU az újabb óriáspaktum nyélbe ütése előtt

Elkezdtek szivárogni a várakozások az Európai Bizottság következő nagy húzásával kapcsolatban, ahogy közeledik Ursula von der Leyen ünnepélyes látogatása Indiába. A világ legnépesebb országa a függetlenségüket ünneplő Köztársaság Napján írná az érzékeny kérdésekkel tűzdelt kereskedelmi egyezményt, de egyre magabiztosabb jelzések érkeznek arra, hogy érdemi aláírásra kerülhet sor jövő héten. A katonai felvonuláson való részvétel megpendítése egyrészről az indiai együttműködés biztonsági vonulatának szól, másrészről viszont a Grönland körül kialakult parázs helyzettel kapcsolatos kommunikációs stratégiaváltást is jelenthet.

A péntektől csütörtökig tartó rendezvénysorozat közepén, január 26-án, az indiai köztársaság napján az EU katonai törzseinek zászlaja mellett a térségben is tevékenykedő tengerészeti műveletek is képviseltethetik magukat - derül ki a Hindustan Times jelentéséből.

Mindez precedens nélküli, hiszen a 27 tagállamot tömörítő blokk most először vesz részt ilyen eseményen Európa határain kívül, ami azt is jelezheti, hogy a Bizottság nyomást érez kommunikációs stratégiájának megváltoztatására.

A szimbolikus katonai jelenlét ugyanakkor csak a kerete egy sokkal mélyebb gazdasági és stratégiai közeledésnek.

A január végi India–EU csúcstalálkozó legfontosabb kézzelfogható eredménye a felek várakozásai szerint a szabadkereskedelmi megállapodás lezárása lehet. A tárgyalásokat 2022-ben indították újra egy közel évtizedes szünet után, és az elmúlt hónapokban jelentősen felgyorsultak, nagy részben az Egyesült Államok kereskedelempolitikája által okozott globális bizonytalanság miatt.

A megállapodást mindkét fél a valaha kötött legnagyobb volumenű szabadkereskedelmi egyezmények egyikeként kezeli, amely egy nagyjából 2 milliárd lelket számláló piacot hozna létre.

A csúcstalálkozó politikai súlyát jelzi, hogy egy nagyobb blokk vezetői először lesznek díszvendégei a 2018-as ASEAN-találkozó óta. Az EU-t a Bizottságot vezető Ursula von der Leyen mellett az Európai Tanács elnöke, António Costa képviseli majd, miután az elmúlt héten Friedrich Merz német kancellár is tiszteletét tette Indiában.

A találkozót egy közös üzleti fórum is kíséri, amelynek célja már nem a tárgyalás, hanem a megállapodás gyakorlati részleteinek kitárgyalása lesz, különösen az ellátási láncok és a fejlett, tiszta technológiákra épülő ipari együttműködés terén.

A szabadkereskedelmi egyezmény legérzékenyebb része a mezőgazdasági termékek maradtak, de ezen a területen is érdemi előrelépés történt. A felek feltérképezték egymás vörös vonalait, különösen India tej- és rizstermékekkel kapcsolatos aggályait.

Ugyanakkor továbbra is nyitott kérdés az uniós szén-dioxid-vámmechanizmus, a CBAM, amelyet Újdelhi nem vámjellegű kereskedelmi akadálynak tekint, miközben

Brüsszel kizárta a szabályozás felpuhítását, mivel az az európai vállalatokra is ugyanúgy vonatkozik.

A kompromisszumkeresés más területeken már kézzelfoghatóbb. Megállapodás született a borok és szeszes italok piacra jutásáról, valamint az autóipari termékek esetében is elfogadta az EU, hogy csak egy bizonyos kvóta szintig lesznek kedvezményes vámok a járművekre. Minden bizonnyal ennek jóváhagyására kellett Merz látogatása.

Emellett folyik az egyeztetés arról is, hogyan lehet a párizsi klímaegyezményhez kapcsolódó standardokat úgy beépíteni a megállapodásba, hogy az ne szűkítse túlzott mértékben India szakpolitikai mozgásterét.

A kereskedelmi dimenziót egy új biztonsági és védelmi partnerség egészíti ki, amely politikai ernyő alá rendezné a már létező együttműködéseket, és új területekre is kiterjedne, például a tenger alatti kábelek és kritikus infrastruktúrák védelmére.

A felek egy 2026–2030-ra szóló átfogó stratégiai menetrendet is bejelenthetnek, ami a gazdasági, technológiai és biztonságpolitikai kapcsolatokat egyetlen keretbe foglalná. A védelmi együttműködés gyakorlati jelentőségét növeli, hogy India és az EU tárgyalásokat indít egy információbiztonsági megállapodásról is.

Ez megnyithatja az utat a közös fejlesztés és gyártás előtt olyan területeken, mint a drónok vagy a légvédelem, és lehetővé tenné indiai vállalatok részvételét az uniós SAFE-programban, amely egy 150 milliárd eurós kedvezményes hitelkerettel támogatja az indokoltnak ítélt védelmi beszerzéseket. Ebből várhatóan érkezik majd egy második kör, de az elsőből Magyarország is egy több mint 16 milliárd eurós összeget igényelt.

Mindez különösen időszerű lenne az európai újrafegyverkezési törekvések és az Egyesült Államokkal kapcsolatos stratégiai bizonytalanságok fényében, azonban

a Bizottságnak komoly fenntartásai vannak az India és Oroszország között fennálló nyersanyag- és fegyverkereskedelmi kapcsolatok miatt.

A csúcstalálkozó napirendjén a munkaerő-mobilitás is szerepel, egy olyan megállapodás formájában, amely megkönnyítené az indiai szakemberek munkavállalását az EU tagállamaiba. Ez az elképzelések szerint kiegészítené a már létező kétoldalú partnerségeket, és illeszkedne az európai munkaerőhiány kezelésére irányuló törekvésekhez.

Címlapkép forrása: EU