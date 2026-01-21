Évekre jegelhették Ursula von der Leyen eddigi legnagyobb húzását

A részt vevő 669 képviselő rendkívül szoros eredményt hozott az Európai Parlament szerdai szavazásán, ahol végül 334 igen, 324 nem és 11 tartózkodás mellett hozták meg azt az egyszerű többséges döntést, hogy beláthatatlan időre befagyasztják az együttműködés véglegesítését, amelyet az Európai Bizottság egyik legfontosabb geopolitikai sikereként fémjeleztek.
A szerdai szavazásnak az volt a tétje, hogy a Mercosur-egyezményt továbbküldik-e jogi normakontrollra az Európai Bíróságnak, ami
akár másfél-két évig is vizsgálhatja a különböző kvótákkal, szigorú ellenőrzésekkel, védőintézkedésekkel és szabályszinkronizálásokkal telített kereskedelmi egyezmény aláírásának jogosságát.
A szabadkereskedelmi megállapodás 5–10–15 év alatt hozna vámmentességet több, Európának fontos iparágban, és végső soron azt várják tőle, hogy diverzifikálja az unió exportpiacait azzal, hogy megnyitja előtte a protekcionista politikát folytató Mercosur-blokk kapuit.
A Portfolio-n már több ízben részletesen tárgyaltuk az együttműködés előnyeit és potenciális hátulütőit, és annak fontosságát a szavazás előtt Ursula von der Leyen bizottsági elnök is hangsúlyozta.
A mára már erősen átpolitizált legfőbb aggály persze a Dél-Amerikából – főleg Brazíliából – érkező mezőgazdasági termékek, amelyek az aggodalom szerint jelentősen lenyomnák az európai árakat. Ezzel kapcsolatban néhány kulcsadatot az Európai Tanács elnöke, António Costa is elmondott a szavazás előtt, talán a három legérzékenyebb termékről:
- a kedvezményes kvóta a marhahús esetében mindössze 1,5%,
- a csirkehúsnál csupán 1,3%, és
- a disznóhúsnál pedig alig 0,1%-a lesz az európai gazdák termelésének.
Ezektől az ártalmatlannak tűnő számoktól függetlenül a kiélezett szavazáson az időigényes bírósági normakontroll mellett döntöttek a pártcsaládok, ahol az európai gazdák aggodalmai mellett felmerültek az erdőirtással, a higiéniával és a munkakörülményekkel kapcsolatos aggályok is.
Hiába betonozta be a Bizottság az ezeket a félelmeket megszüntetni igyekvő kemény védőintézkedéseket, elvárásokat és ellenőrzéseket, hiába ígértek a költségvetésben előrehozott pluszforrásokat a gazdáknak, a Parlament képviselőinek többségét nem sikerült meggyőzni.
A szavazáson egyébként a két érdemi jelenléttel rendelkező magyar párt, a Fidesz és a Tisza képviselői is a normakontroll mellett szavaztak, és mindkét párt ellenzi a Mercosur-megállapodás létrejöttét, mivel ez egy különösen érzékeny kérdéssé vált a hazai gazdáknak.
Miután a tagállami döntés megszületett a partnerségről, a Patrióták részéről a Fidesz politikusai kezdeményeztek egy újabb bizalmatlansági eljárást von der Leyen és az EB ellen, amely már a negyedik ilyen alkalom lesz az elmúlt fél év alatt. Erről a plenáris ülés csütörtöki napján szavaznak majd.
Velük szemben a Tiszát vezető Magyar Péter tegnap gazdák társaságában tartott sajtótájékoztatót, ahol a Mercosur-egyezményhez való hozzáállásuk tisztázásán kívül, a kormány erőtlennek mondott fellépését kritizálta. A Tisza politikusai egyébként szavazatukkal alapvetően szembe mentek a németek által dominált Néppárt jelentős többségével.
Ha szép szóval nem megy
Persze most csak akarat kérdése, hogy a Bizottság zárójelbe tegye a döntést, hiszen a tagállamokat tömörítő Tanács soros elnökségét frissen átvett ciprusi vezetés már az év elején visszadobott egy kérvényt, amely megtiltaná, hogy már az EP-felhatalmazás előtt megkezdjék az egyezmény lépéseinek végrehajtását.
Tehát bár a szavazás úgy ítélte meg, hogy meg kell vizsgálni, volt-e joga Ursula von der Leyennek aláírnia a Mercosur-megállapodást szombaton, a gyakorlatban
várhatóan az a döntés fog születni, hogy a Bizottság a dolgok rendeződéséig „ideiglenesen” előrehalad a szabadkereskedelmi egyezmény végrehajtásával.
Mindez persze komoly demokratikus aggályokat vethet fel az európai intézmények között és általában működésükkel szemben, de az amerikai mozgásokkal rendkívül megterhelt geopolitikai környezetben az EU-nak szinte kulcskérdés, hogy minél inkább kihasználja dél-amerikai térnyerését.
