Kereskedelmi vörösvonalat húzott Európa

A Grönlandra annektálására vonatkozó igényeivel úgy tűnik, túl messzire ment Donald Trump amerikai elnök, akinek ezúttal az Európai Parlamentben próbálnak keresztbe tenni. Ugyan az USA már alkalmazta a júliusban kialkudott 15 százalékos vámplafont, az EU csak most ért volna az Egyesült Államokból érkező termékek vámmentesítéséhez, a grönlanddal kapcsolatos újabb vámfenyegetések miatt azonban úgy döntött: nem fogja végrehajtani a megbeszélt változtatásokat.

Szerdán az Európai Parlament felfüggesztette az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodással kapcsolatos munkáját, tiltakozásul Donald Trump amerikai elnök legutóbbi lépései miatt. Az EP azért jutott erre a döntésre, mert egyértelmű üzenetet akartak küldeni Trumpnak, aki Grönland megszerzése mellett újabb vámfenyegetéseket lengetett be több tagállamra és NATO-szövetségesére - írja a Reuters.

A parlament eddig olyan jogszabályi javaslatokat tárgyalt, amelyek az amerikai termékekre kivetett számos uniós importvám eltörléséről szóltak. Ez a csomag központi elemét képezte annak a megállapodásnak, amelyet július végén Skóciában kötött Trump az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyennel. A javaslatok elfogadásához azonban mind az Európai Parlament, mind a tagállamokat képviselő tanács jóváhagyására szükség lenne.

Számos európai parlamenti képviselő és elemző már a bejelentéskor is aránytalannak nevezte az egyezséget, mivel az EU vállalná importvámjai többségének csökkentését, miközben az Egyesült Államok egy általános, 15 százalékos vámplafont alkalmaz a korábbi 20–30–50 százalékos fenyegetések helyett.

Bár az elégedetlenség hatalmas volt, és von der Leyen olyan vállalásokat is tett, amiket jól tudhatta, hogy az európai szereplők nem fognak teljesíteni, a hirtelen elégedetlenség pár hét után lecsengett, és mostanra az is kiderült, hogy

az amerikai vámterhek több mint 95 százalékát az USA-ban tevékenykedő importőröknek és a helyi fogyasztóknak kellett megfizetniük.

Az Európai Parlament nemzetközi kereskedelmi bizottságának január 26–27-én kellett volna szavazással kialakítania hivatalos álláspontját, ezeket a szavazásokat azonban elhalasztották.

A bizottság elnöke, Bernd Lange egy szerdai sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy az új amerikai vámfenyegetések gyakorlatilag felrúgták a júliusi megállapodást, ezért annak parlamenti kezelését határozatlan időre jegelik.

Mivel a szavazások elmaradtak, formális parlamenti állásfoglalás és számszerű eredmény egyelőre nem születhet, így teljesen beragadnak a vámmentesség végrehajtása.

Az amerikai kormányzat már jelezte, hogy semmilyen korábban lehetséges engedményt – például az európai szeszes italokra vagy az acélra vonatkozó általános vámok csökkentését – nem hajlandó megfontolni addig, amíg az egyezség nem lép hatályba. Emlékezetes azonban, hogy pár hónapja az USA kereskedelmi minisztere, Howard Lutnick világossá tette, hogy az előbb említett mentességeket amúgy is csak azután fogják megfontolni, miután az EU lazított digitális szabályozásain.

Ettől függetlenül a lépés kockázatos, de szinte egy magától értetődő előszoba az erőviszonyok kirajzolódásához, mielőtt az Európai Bizottság valóban a gazdasági szuperfegyvereként emlegetett kényszerítés elleni eszközhöz (ACI) nyúlna.

