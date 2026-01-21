Ursula von der Leyen asztalra csapott: ez az első számú imperatívusz

A nemzetközi rend átalakulása nem átmeneti válság, hanem végleges korszakváltás, amelyben „a nyers erő” határozza meg a geopolitikát, ezért Európának fel kell gyorsítania stratégiai függetlenedését a gazdaság, a technológia és a védelem terén – üzente Ursula von der Leyen az Európai Parlament plenáris ülésén. Az Európai Bizottság elnöke Grönland kapcsán egyértelművé tette, hogy a térség „szabad és szuverén népének” jövőjéről kizárólag a grönlandiak dönthetnek, miközben elutasította a szövetségesek közötti vámháborús logikát és az arktiszi biztonságot célzó közös, de erősebb európai fellépést sürgetett. Ukrajna ügyében hangsúlyozta: Európa biztonsága és önállósága azon múlik, mi történik most, ezért az EU 90 milliárd eurós közös csomaggal és „megingathatatlan szolidaritással” támogatja Kijevet egy igazságos és tartós békéig. Gazdasági fronton a Mercosur- és az indiai megállapodásokat a stratégiai autonómia eszközeiként mutatta be, mondván: minél több globális partnerrel kereskedik az Unió, annál kevésbé kiszolgáltatott és annál szuverénebb lesz egy egyre „jog nélkülibb” világrendben.

A nemzetközi rend átalakulása nem átmeneti zavar, hanem „nemcsak szeizmikus, hanem végleges” változás, és Európának ehhez radikálisan fel kell gyorsítania saját stratégiai önállósodását – mondta el Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a december 18-i Európai Tanács ülését követő, most szerdai strasbourgi plenáris vitán. Beszédének egyértelmű vezérfonala az volt:

hogy a világ megváltozott, amiben az erősnek áll a zászló, ezért Európának erőt kell mutatnia.

A beszéd elején a spanyolországi vonatbaleset áldozatainak családjai felé fejezte ki részvétét, majd gyorsan a globális biztonsági helyzet felé fordult, amelyet egymást erősítő válságok soraként írt le: iráni tüntetések és elnyomás, „árnyékflotta-tankerek lefoglalása az Észak-Atlanti-óceánon”, az északi-sarki térség és Grönland körüli feszültségek, „az ukrán civilek és infrastruktúra elleni könyörtelen bombázás”, a közel-keleti háborús gócpontok és az indo-csendes-óceáni térségben növekvő nagyhatalmi rivalizálás.

Von der Leyen szerint mindez egyetlen alapvető realitásra mutat rá: „egy olyan világban élünk, amelyet a nyers erő határoz meg – legyen az gazdasági vagy katonai, technológiai vagy geopolitikai.”

Hozzátette: „akár tetszik nekünk, akár nem, a világgal olyannak kell szembenéznünk, amilyen most.”

Ebben a környezetben Európa számára az első számú imperatívusz a stratégiai függetlenség felgyorsítása

– ismertette álláspontját.

Nemcsak gazdaságban és biztonságpolitikában, hanem technológiában és demokráciavédelemben is. „Egyre inkább jog nélküli világban Európának saját hatalmi eszközökre van szüksége” – fogalmazott, majd részletezte, mit ért ez alatt: erős gazdaságot, versenyképes egységes piacot és ipari bázist, globálisan is ütőképes innovációs és technológiai kapacitást, magas képzettségű és egészséges társadalmakat, és mindenekelőtt „valódi képességet arra, hogy meg tudjuk védeni magunkat”.

Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy ez a függetlenség nem valaki ellen irányul, és nem is kizárólag az aktuális válságok következménye:

ez rólunk szól, és arról a szükségletről és lehetőségről, hogy erősebb Uniót építsünk.

Ugyanakkor azt is világossá tette, hogy a változások sebessége miatt Európának szakítania kell hagyományos óvatosságával. Párhuzamot vont az energiaválság kezelésével, a pandémia utáni helyreállítással és a NextGenerationEU-val, illetve a most zajló védelmi fordulattal. „A világ gyorsabban változik, mint a gondolkodásmódunk. Ezért intézményeinknek, kormányainknak és társadalmainknak is meg kell változtatniuk, ahogyan gondolkodnak és cselekszenek” – folytatta beszédét.

A beszéd egyik legerősebb része az Északi-sarkvidékről és Grönlandról szólt. Von der Leyen egyértelműen szuverenitási kérdéssé emelte a térséget:

Grönland nemcsak egy terület a világtérkép egy kulcsfontosságú régiójában, nemcsak kritikus nyersanyagokban gazdag föld, és nemcsak egy stratégiai előőrs az új tengeri útvonalakon. Mindenekelőtt egy szabad és szuverén nép otthona. Egy nemzet, saját szuverenitással és területi integritáshoz való joggal. És Grönland jövőjéről kizárólag a grönlandiak dönthetnek.

Ezzel burkoltan, de egyértelműen üzent mindazoknak, akik geopolitikai alkuk tárgyaként tekintenének a térségre.

Az Egyesült Államokkal való viszonyról kettős képet rajzolt. Megerősítette, hogy az EU és Washington stratégiai értékelése egybeesik az északi-sarki biztonsági kockázatokról, és a NATO keretében szoros az együttműködés – példaként említette a finn–amerikai jégtörőprogramot és a dán vezetésű Arctic Light hadgyakorlatot. Ugyanakkor élesen bírálta a szövetségesek közötti vámfenyegetéseket, világosan és keményen üzenve Donald Trumpnak:

az, hogy biztonsági okokra hivatkozva további vámokról beszélünk, egyszerűen rossz. Ha egy veszélyes lefelé tartó spirálba lépünk szövetségesek között, az csak azokat az ellenfeleket bátorítja, akiket mindketten ki akarunk tartani stratégiai környezetünkből.

Előre jelezte, hogy az uniós vezetők a héten döntenek a válaszlépésekről, és bár „Európa a párbeszédet és a megoldásokat részesíti előnyben”, szükség esetén

„egységgel, sürgősséggel és eltökéltséggel” készen áll a cselekvésre.

Ezzel párhuzamosan saját európai arktiszi stratégiát is meghirdetett, három pillérrel: masszív beruházási program Grönlandon az infrastruktúra és a helyi gazdaság erősítésére; az arktiszi hadrafoghatóság növelése, különösen az új védelmi költségvetésekből finanszírozva; valamint a biztonsági együttműködés elmélyítése olyan partnerekkel, mint az Egyesült Királyság, Kanada, Norvégia és Izland.

Az ukrajnai háborút a beszédben Európa biztonságának és függetlenségének központi kérdéseként kezelte. Felidézte, hogy „hamarosan négy éve, hogy az orosz tankok begördültek Ukrajnába”, és bár béketárgyalások zajlanak, „miközben ezek az erőfeszítések erősödnek, Oroszország támadásai is fokozódnak”. Kulcsmondatként hangzott el:

Európa biztonsága – és európai függetlenségünk – azon múlik, mi történik most.

A decemberi Európai Tanács döntését, amely 90 milliárd eurós közös finanszírozást irányoz elő Ukrajna számára, úgy értékelte, mint a „megingathatatlan elkötelezettség és szolidaritás” bizonyítékát, és leszögezte: az EU Ukrajna mellett marad „egy igazságos és tartós békéig”.

Gazdasági téren a stratégiai autonómia logikáját a kereskedelempolitikára is kiterjesztette. Emlékeztetett arra, hogy a belső piaci kereskedelem az uniós GDP 55 százalékát adja, a külkereskedelem pedig további mintegy 45 százalékot. A „derisking”, azaz a kockázatcsökkentés és az ellátási láncok biztonsága szerinte nem a bezárkózást, hanem éppen a partnerkapcsolatok sokszínűsítését jelenti.

A Mercosurral kötött „történelmi megállapodást” és az Indiával készülő egyezményt olyan lépésként mutatta be, amelyek egyszerre növelik Európa gazdasági mozgásterét és geopolitikai önállóságát.

A dél-amerikai megállapodás kapcsán konkrét számokat is mondott:

az európai autóipari export akár 20 milliárd euróval, vagyis 200 százalékkal nőhet, és hasonló előnyöket említett a vegyipar és a gépgyártás számára.

A mezőgazdasági aggályokra reagálva hangsúlyozta, hogy „erős védzáradékokat” építettek be az érzékeny ágazatok számára, és a megállapodás szerinte „minden tagállam és az egész gazdaság számára előnyöket hoz”.

A beszéd végén visszatért a nagy ívű politikai üzenethez: a globális átalakulás veszélyekkel teli, de egyben lehetőség is arra, hogy Európa gyorsabban és határozottabban erősítse meg saját szuverenitását.

Ez nem lesz könnyű, nehéz döntéseket igényel, és minden munkánkat a nagyobb összefüggésben kell értelmeznünk

– mondta, majd optimista, mozgósító zárással fejezte be felszólalását: meggyőződése szerint az Unió képes erre az átalakulásra, „együtt”.

Címlapkép forrása: EU