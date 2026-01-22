Hatalmas pénzosztást jelentett be Brüsszel – magyarok is pályázhatnak

Az Európai Bizottság 2026-ra összesen 160 millió eurót tesz elérhetővé az uniós agrár-élelmiszeripari termékek promócióját szolgáló pályázatok keretében. A közlemény szerint a támogatások célja, hogy termelői csoportok és ágazati szervezetek kampányokkal és szakmai eseményekkel népszerűsítsék a fenntartható, magas minőségű uniós termékeket
mind az EU belső piacán, mind pedig kulcsfontosságú, gyorsan növekvő harmadik országokban.
A források ezúttal nemcsak az uniós tagállamokon belüli fogyasztás ösztönzését szolgálják, hanem olyan stratégiai exportpiacokra is irányulnak, mint az Egyesült Királyság, Japán, Dél-Korea, Kína, Szingapúr és Észak-Amerika.
Ez igen előnyös lehet azon tagállamok számára, amelyek versenyképes, földrajzi jelzéssel ellátott vagy feldolgozott agrár-élelmiszeripari termékekkel jelennek meg a nemzetközi piacokon. Magyarország számára is adott a lehetőség, hogy termelői szervezetek vagy ágazati szereplők pályázatokon keresztül részesüljenek ezekből a forrásokból.
Különösen fontos lehet az akció időzítése, ugyanis az unió Mercosur-országokkal kötött szabadkereskedelmi egyezménye miatt
sok európai gazda tart attól, hogy a Dél-Amerikából érkező mezőgazdasági termékek lenyomhatják őket az árversenyben.
Emellett az is komoly aggályt jelent, hogy a következő költségvetési időszak strukturális átalakításai miatt a 2028–2034-es MFF-ciklusban a teljes összeg kisebb része fog csak a gazdákhoz jutni, mint jelenleg.
A most megnyitott felhívások a 2026-os promóciós munkaprogram részét képezik, amelynek teljes keretösszege 205 millió euró. Ez eddig a legnagyobb összeg, amelyet az EU az agrár-élelmiszeripari termékek népszerűsítésére különít el.
A támogatott programok célja, hogy erősítsék az európai termékek minőségébe és biztonságába vetett fogyasztói bizalmat, valamint elősegítsék az ágazat alkalmazkodását a fenntarthatósági és környezetvédelmi elvárásokhoz – amelyekhez egyébként az EU kereskedelmi partnereinek is tartaniuk kell magukat.
A munkaprogram részeként a Bizottság saját kezdeményezéseket is indít, például harmadik országokban futó tájékoztató kampányokat, nemzetközi szakvásárokon való uniós részvételt, valamint exportőröket segítő piaci belépési útmutatók kidolgozását.
A pályázati felhívások három hónapig lesznek nyitva, és minden tagállam jogosult szereplői előtt nyitva állnak, így a magyar agrár-élelmiszeripari szereplők számára is reális lehetőséget kínálnak uniós társfinanszírozás elnyerésére.
A kezdeményezéssel kapcsolatos átfogóbb tájékoztatóesemény online is követhető lesz.
Címlapkép forrása: EU
