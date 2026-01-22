  • Megjelenítés
Saját szabályaiban botlik el az EU legnagyobb lelőhelyének kihasználása
Uniós források

Saját szabályaiban botlik el az EU legnagyobb lelőhelyének kihasználása

Portfolio
Az Európai Unió egyre nagyobb pénzügyi és politikai tétet tesz fel arra, hogy csökkentse Kínától való függését a kritikus nyersanyagok, különösen a ritkaföldfémek terén. Ennek egyik zászlóshajója az észak-svédországi Kiruna térségében található Per Geijer lelőhely, amely Európa eddig ismert legnagyobb ritkaföldfém-projektje. A projektet az EU stratégiai jelentőségűnek tekinti, ugyanakkor éppen az uniós jogrend szigorú környezetvédelmi és jogvédelmi szabályai fenyegetik nem csak a megvalósítás lelassulásával, hanem akár annak teljes meghiúsulásával is - írja az euronews.

A Per Geijer bánya a svéd LKAB projektje, és korábban már stratégiai projekt státuszt kapott az EU kritikus nyersanyagokra vonatkozó törvényének (CRMA) keretében. Ez a minősítés kedvezményes uniós hitelekhez, garanciákhoz és egyéb kockázatcsökkentő pénzügyi eszközökhöz biztosít hozzáférést, valamint politikai jelzést ad a nemzeti hatóságoknak a projekt prioritásáról.

A cél az, hogy 2030-ra az EU a stratégiai nyersanyagok legalább 10 százalékát saját területén bányássza, és 40 százalékát uniós feldolgozásban állítsa elő.

A pénzügyi ösztönzés jelentős: az EU különböző eszközökön keresztül, például az InvestEU-n, az Innovációs Alapon és az Európai Beruházási Bankon át közel hárommilliárd eurót irányított bányászati, feldolgozási és újrahasznosítási projektekbe.

Észak-Svédország kiemelt térségnek számít ebben a stratégiában, a Per Geijer lelőhely pedig az elektromos járművekhez, szélturbinákhoz és védelmi ipari alkalmazásokhoz szükséges alapanyagelletás kulcseleme lehetne.

Még több Uniós források

Cserben hagyták az európai autógyártást

Kereskedelmi vörösvonalat húzott Európa

Évekre jegelhették Ursula von der Leyen eddigi legnagyobb húzását

A stratégiai státusz azonban önmagában nem jelent gyors megvalósulást, a projektnek ugyanis teljes körű környezetvédelmi engedélyezési eljáráson kell átmennie, és a vonatkozó szabályozások ráadásul rendkívül szigorúak Svédországban.

Részletes hatásvizsgálatok szükségesek a vízhasználat, a biodiverzitás, a szennyezés, a zaj és az éghajlati hatások tekintetében, amelyeket a svéd föld- és környezetvédelmi bíróság vizsgál. Uniós szintű irányelvek, valamint az élőhely- és madárvédelmi elvárások teljes körűen alkalmazandók, és

az EU nem ad kivételt pusztán stratégiai vagy iparpolitikai érdekekre hivatkozva.

A jogi feszültséget tovább erősíti a számi őslakos közösség helyzete, mivel a lelőhely hagyományos rénszarvastenyésztési területeket érint, ami Svédország alkotmánya, az Emberi Jogok Európai Egyezménye és uniós kisebbségvédelmi normák alapján különleges jogi kötelezettségeket von maga után.

Az érdemi konzultáció és a jogok védelme nehezen egyeztethető össze a CRMA által megkövetelt felgyorsított engedélyezési logikával, ami jogvitákhoz és elhúzódó eljárásokhoz vezethet.

A Per Geijer projekt egy szélesebb, EU által támogatott értéklánc része, amely magában foglalja a malmbergeti vasérctermeléshez kapcsolódó ritkaföldfém-kinyerést és a luleåi feldolgozókapacitásokat is. Ezek mind stratégiai projekt minősítést kaptak, de a státusz itt sem írja felül sem a környezetvédelmi standardokat, sem az alapjogi kötelezettségeket.

Az Európai Bizottság akár vissza is vonhatja a minősítést, ha a fenntarthatósági feltételek nem teljesülnek.

Miközben Brüsszel szerint a ritkaföldfém-kitermelés elengedhetetlen a zöld átmenethez és a stratégiai autonómiához, az uniós jogrend a megelőzés, a környezetvédelem és a jogalapú kormányzás elveire épül. A Per Geijer projekt kimenetele könnyen a lap szerint előrevetítheti, hogy az EU képes-e összehangolni a gyors iparpolitikai ambíciókat saját, szigorú jogi korlátaival, vagy továbbra is hagyja, hogy szabályai lehetetlenítsék el a stratégiai célok gyors megvalósíthatóságát.

Kapcsolódó cikkünk

Cserben hagyták az európai autógyártást

Stratégiai fordulat: az orosz határ mellett épül fel az a gyár, ami megváltoztathatja Európa jövőjét

Hatalmas fordulatra készül Brüsszel, leveszik a kesztyűt a következő csapás előtt

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fejlesztési adókedvezmény 2026

2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI

Ricardo

Kedd (kiegészítés)

Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Szétbombázzák az oroszok Kijevet, holnap folytatódik a béketárgyalás - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Felrobbant a rejtett bomba Kínában: olyan történelmi visszaesés jöhet, amire nem számítottak
Évekre jegelhették Ursula von der Leyen eddigi legnagyobb húzását
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility