Saját szabályaiban botlik el az EU legnagyobb lelőhelyének kihasználása

A Per Geijer bánya a svéd LKAB projektje, és korábban már stratégiai projekt státuszt kapott az EU kritikus nyersanyagokra vonatkozó törvényének (CRMA) keretében. Ez a minősítés kedvezményes uniós hitelekhez, garanciákhoz és egyéb kockázatcsökkentő pénzügyi eszközökhöz biztosít hozzáférést, valamint politikai jelzést ad a nemzeti hatóságoknak a projekt prioritásáról.

A cél az, hogy 2030-ra az EU a stratégiai nyersanyagok legalább 10 százalékát saját területén bányássza, és 40 százalékát uniós feldolgozásban állítsa elő.

A pénzügyi ösztönzés jelentős: az EU különböző eszközökön keresztül, például az InvestEU-n, az Innovációs Alapon és az Európai Beruházási Bankon át közel hárommilliárd eurót irányított bányászati, feldolgozási és újrahasznosítási projektekbe.

Észak-Svédország kiemelt térségnek számít ebben a stratégiában, a Per Geijer lelőhely pedig az elektromos járművekhez, szélturbinákhoz és védelmi ipari alkalmazásokhoz szükséges alapanyagelletás kulcseleme lehetne.

A stratégiai státusz azonban önmagában nem jelent gyors megvalósulást, a projektnek ugyanis teljes körű környezetvédelmi engedélyezési eljáráson kell átmennie, és a vonatkozó szabályozások ráadásul rendkívül szigorúak Svédországban.

Részletes hatásvizsgálatok szükségesek a vízhasználat, a biodiverzitás, a szennyezés, a zaj és az éghajlati hatások tekintetében, amelyeket a svéd föld- és környezetvédelmi bíróság vizsgál. Uniós szintű irányelvek, valamint az élőhely- és madárvédelmi elvárások teljes körűen alkalmazandók, és

az EU nem ad kivételt pusztán stratégiai vagy iparpolitikai érdekekre hivatkozva.

A jogi feszültséget tovább erősíti a számi őslakos közösség helyzete, mivel a lelőhely hagyományos rénszarvastenyésztési területeket érint, ami Svédország alkotmánya, az Emberi Jogok Európai Egyezménye és uniós kisebbségvédelmi normák alapján különleges jogi kötelezettségeket von maga után.

Az érdemi konzultáció és a jogok védelme nehezen egyeztethető össze a CRMA által megkövetelt felgyorsított engedélyezési logikával, ami jogvitákhoz és elhúzódó eljárásokhoz vezethet.

A Per Geijer projekt egy szélesebb, EU által támogatott értéklánc része, amely magában foglalja a malmbergeti vasérctermeléshez kapcsolódó ritkaföldfém-kinyerést és a luleåi feldolgozókapacitásokat is. Ezek mind stratégiai projekt minősítést kaptak, de a státusz itt sem írja felül sem a környezetvédelmi standardokat, sem az alapjogi kötelezettségeket.

Az Európai Bizottság akár vissza is vonhatja a minősítést, ha a fenntarthatósági feltételek nem teljesülnek.

Miközben Brüsszel szerint a ritkaföldfém-kitermelés elengedhetetlen a zöld átmenethez és a stratégiai autonómiához, az uniós jogrend a megelőzés, a környezetvédelem és a jogalapú kormányzás elveire épül. A Per Geijer projekt kimenetele könnyen a lap szerint előrevetítheti, hogy az EU képes-e összehangolni a gyors iparpolitikai ambíciókat saját, szigorú jogi korlátaival, vagy továbbra is hagyja, hogy szabályai lehetetlenítsék el a stratégiai célok gyors megvalósíthatóságát.

