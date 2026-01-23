Brüsszelben kimondták: felkészültek a kebelbarát árulására, erővel akarnak fellépni ellene

Donald Trump egy nap alatt visszavonult Grönland ügyében, az európai vezetőkben viszont ott maradt a felismerés: a transzatlanti szövetség többé nem adottság, hanem törékeny politikai konstrukció a jelenlegi amerikai elnök mellett. A brüsszeli rendkívüli csúcs egyszerre szólt a szuverenitás védelméről, az amerikai nyomásgyakorlás határairól és arról, hogy az EU milyen eszközökkel képes megvédeni magát egy új hatalmi stílus közepette. A nyilvános üzenetek visszafogottak voltak, de a háttérben már előkerültek a kereskedelmi és geopolitikai ellencsapás forgatókönyvei is. Közben Ukrajna jövője sem tűnt el a napirendről: Davosban és Brüsszelben körvonalazódott egy közös EU–USA Jóléti Terv, amely a háború utáni újjáépítést elsősorban magántőkére és reformokra építené. Az egész találkozót így is átszőtte az a feszültség, hogy miközben egyesek százmilliárdos „uniós számláról” beszélnek, a valós vita inkább arról szól, képes-e Európa stratégiai önállóságot és hiteles szövetségi politikát felmutatni egy bizonytalan világrendben.

A davosi Világgazdasági Fórum utolsó napján az európai vezetők nem hazafelé indultak, hanem Brüsszelbe. A hóval borított Alpokból egyenesen az Európai Tanács épületébe mentek, mert kiderült: az atlanti szövetség történetében ritka, végveszélyt jelentő pillanat érkezett el. Az elmúlt hetekben az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump nyíltan lebegtette meg, hogy kész erővel vagy gazdasági nyomással megszerezni Grönlandot Dániától.

Az államfő végül visszavonulót fújt, de a sokk nem múlt el. Ez lett a csütörtöki rendkívüli EU-csúcs valódi fókusza.

Trump szerdán hátralépett az annektálás gondolatától, és megelégedett annyival, hogy megújítják az 1951-es amerikai–grönlandi védelmi megállapodást. A dokumentum tartalmilag nem változik érdemben, inkább politikai gesztus, mint új stratégiai keret: az amerikai jelenlét marad, a NATO-keretek megmaradnak, a szuverenitás kérdését pedig hivatalosan lezártnak tekintik. A fordulatot Mark Rutte NATO-főtitkár közvetítése segítette, és az amerikaiak által belengetett vámfenyegetések is lekerültek az asztalról. A vihar elült, de a levegő feszültséggel maradt tele.

Brüsszelben így egy olyan válságtanácskozás kezdődött, amelynek az apropója megszűnt, a probléma eredője viszont Európával maradt. Az uniós tagállami vezetők számára világossá vált, hogy

nem egy elszigetelt diplomáciai kisiklásról van szó, hanem egy új amerikai hatalomgyakorlási stílusról, amely nyíltan próbára teszi a szövetségi lojalitást, a nemzetközi jogot és a területi integritás elvét. Grönland csak a szimbólum volt, a tét az euroatlanti rendszer stabilitása.

António Costa, az Európai Tanács elnöke a csúcs után szokatlanul éles, mégis fegyelmezett nyilatkozatban foglalta össze a közös álláspontot. Hangsúlyozta, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok történelmi szövetségesek, de a partnerség csak kölcsönös tiszteletre épülhet. Azt is világossá tette: Dánia és Grönland teljes uniós politikai támogatást élvez, és a sorsukról kizárólag ők maguk dönthetnek. Ez nem taktikai állásfoglalás, hanem elvi kérdés szerinte:

a nemzetközi jog, a szuverenitás és a területi integritás olyan alap, amelyből az EU nem enged, még Washington kedvéért sem.

Az uniós vezetők keménykedősnek szánt hangneme azonban végig óvatos maradt. Az uniós intézmények, valamint a tagállamok tudatosan kerülték az eszkalációs retorikát. Costa beszélt az amerikai vámfenyegetések visszavonásáról mint pozitív fejleményről, és jelezte, hogy az EU–USA kereskedelmi megállapodás végrehajtását folytatni kell. Ugyanakkor egyetlen mondattal jelezte azt is, ami eddig inkább a háttérben maradt:

az Uniónak megvannak az eszközei arra, hogy megvédje magát bármilyen nyomásgyakorlással szemben, és ha kell, használni is fogja őket.

A zárt ajtók mögött ennél keményebb forgatókönyvek is előkerültek. Több vezető és magas rangú diplomata nyíltan beszélt arról, hogy Trump visszalépése nem jelenti a veszély elmúlását. Szóba került a 93 milliárd euró értékű ellenintézkedési csomag és az úgynevezett gazdasági kényszerítés elleni eszköz (anti-coercion instrument), az EU „kereskedelmi bazookájának” alkalmazása is, amelyet eddig még soha nem vetettek be, de amely egyszerre tudna csapást mérni amerikai szolgáltatásokra, beruházásokra és közbeszerzésekre. A hivatalos kommunikációban ezek nem kaptak hangsúlyt, de a háttérben mindenki értette: a fiók már nyitva van.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Davosban már kimondta, hogy „a világ végleg megváltozott”, és ehhez Európának is alkalmazkodnia kell. Brüsszelben ezt azzal egészítette ki, hogy a mostani válság leckéje az egység, a felkészültség és a stratégiai önállóság. Az uniós testület elnöke szerint az EU most azért tudott viszonylag nyugodtan kijönni a helyzetből, mert egyszerre volt szolidáris Dániával és Grönlanddal, határozott az amerikai nyomással szemben, és készen állt a gazdasági válaszlépésekre. A jövőben viszont már nem elég reagálni: az északi térségben, az energia- és nyersanyagpolitikában, valamint a védelempolitikában is sokkal erősebb európai jelenlétre lesz szükség.

A csúcs egyik tanulsága az volt, hogy a transzatlanti kapcsolat már nem magától értetődő adottság, hanem menedzselendő kockázat.

Pedro Sánchez spanyol kormányfő nyíltan kimondta: Európa nem térhet vissza ahhoz a korszakhoz, amikor a szuverenitást Monopoly-játékként lehet kezelni. Emmanuel Macron francia elnök a háttérben az uniós gazdasági önvédelem felgyorsítását sürgette. Orbán Viktor magyar miniszterelnök viszont arra figyelmeztetett, hogy a katonai dimenzió továbbra is elsősorban NATO-ügy, és a politikai konfliktusokat ott kell kezelni.

Mi lesz Ukrajnával? Majd máskor beszélnek róla

Grönland ügye miatt az ukrajnai háború, annak lezárása háttérbe szorult már a davosi Világgazdasági Fórumon is: Volodimir Zelenszkij elnök végül eredetileg részt sem vett volna a tanácskozáson, csak az utolsó nap lett egyértelmű, hogy egy rövid beszédet azért tartani fog. Pedig a nemzetközi találkozóra előzetesen nagyon készült Kijev: a béketárgyalások újabb fordulóin akartak helyzetbe kerülni, valamint meg akarták nyerni Washingtont az újjáépítési beruházások finanszírozásához is.

A csütörtöki csúcson az uniós vezetők megerősítették, hogy nemcsak katonailag, hanem gazdaságilag is hosszú távra terveznek Kijevvel. Ursula von der Leyen szerint az EU, az Egyesült Államok és Ukrajna között gyakorlatilag elkészült egy közös politikai-keretdokumentum, az úgynevezett Ukrajna Jóléti Terv (Prosperity Plan), amely a háború utáni újjáépítés és gazdasági integráció alapjait rögzíti. A dokumentum a Világbank szükségletfelmérésére épül, és öt pillér köré szervezi a rekonstrukciót:

termelékenységnövelés és piaci reformok,

az uniós egységes piachoz való fokozatos csatlakozás,

beruházások felfuttatása,

a nemzetközi donorok és pénzügyi intézmények összehangolása,

valamint a jogállamiság és az intézményi működés megerősítése.

Davosban – miközben a világ figyelme egy időre Grönlandra és Trump fenyegetéseire tapadt – a háttérben már ennek a tervnek a pénzügyi és jogi kereteit is elkezdték kidolgozni az amerikaiakkal. A hangsúly nem egy új, központi uniós hitelprogramon van, hanem azon, hogy a háború lezárása után hogyan lehetne nagyságrendileg több száz milliárd dollárnyi magántőkét bevonni Ukrajna újjáépítésébe egy közös EU–USA–G7 befektetési platformon keresztül. Amint arról, valamint a háború sújtotta állam gazdasági helyzetéről részletesen írtunk, az ukránok becslése szerint a tízéves időtartamra tervezett 800 milliárd dolláros összegből ez 500-550 milliárd dollárt tenne ki.

Von der Leyen szerint Donor Platform és az EU meglévő Ukrajna-beruházási kerete erre már most intézményi alapot ad, a Prosperity Plan pedig politikai garanciát és iránytűt: mit, milyen reformokkal és milyen feltételek mellett érdemes majd finanszírozni.

Ebből a kontextusból szakadt ki Orbán Viktor brüsszeli nyilatkozata, amely szerint az EU „befogadta az ukránok 800 milliárd dolláros igényét”, és ezzel évtizedes eladósodásba taszítaná a kontinenst. A szám valóban elhangzott Davosban és a szakértői anyagokban is, de egészen más értelemben: nem egy azonnali uniós költségvetési kötelezettségvállalásról, hanem egy hosszú távú, háború utáni újjáépítési és növekedési potenciálról szóló keretről, amelynek döntő része piaci forrásból, magántőkéből és nemzetközi pénzügyi intézmények bevonásával állna össze.

A „800 milliárdos alap” politikai értelemben létezik, fiskális értelemben viszont nem: nem egy közös hitelfelvételről, hanem egy befektetési ökoszisztéma felépítéséről van szó Von der Leyen és Costa nyilatkozatai, valamint az amerikai tervek szerint.

Washington aktívabb is a befektetési megállapodások tető alá hozásában: az ukrán közlések szerint Davosban a kereteket már ki is dolgozták, hogy az Egyesült Államok segítsen 800 milliárd dollárnyi befektetői tőke közvetítésében az újjáépítéshez. Az ígéreteket azonban fenntartásokkal kell kezelni: nemhogy béke, tűzszünet sem látszik a horizonton, így könnyű a háború utáni évtizedes programokról beszélni konkrétumok nélkül.

A csúcson elhangzottak alapján az uniós vezetők számára a lényeg éppen az volt, hogy Ukrajna ne segélyezési, hanem fejlesztési logikában kerüljön vissza Európába. Von der Leyen egy „közös jövőképről” beszélt, amelyben az amerikaiak már partnerként vannak jelen, és amely csak akkor lép életbe, ha megszületik a tűzszünet vagy a béke. A Jóléti Terv egyelőre tehát nem számlatömb, hanem útiterv: jogállami és gazdasági reformokért cserébe fokozatos integráció, kockázatmegosztás a közszféra és a magántőke között, és egy olyan újjáépítési modell, amely nem az uniós költségvetésre terheli a háború árát, hanem a nyugati tőkepiacokat próbálja mozgósítani. Ebben az értelemben az ukrán dosszié a brüsszeli csúcson ugyanúgy az európai stratégiai autonómia kérdésévé vált, mint Grönland: nemcsak arról szólt, kit véd meg az EU, hanem arról is, hogyan akar hosszú távon hatalmi és gazdasági szereplő maradni egy bizonytalan világrendben.

A rendkívüli csúcs így nem a megoldásról, hanem a felismerésről szólt. Arról, hogy az EU-nak fel kell készülnie egy olyan korszakra, ahol a transzatlanti kapcsolat nem magától stabil, hanem folyamatos politikai erőpróba tárgya. Grönland csak az első figyelmeztető jel volt.

