Keményen üzent a Nobel-díjas Európának: nagyon gyorsan változtatnunk kell, vagy itt vég!

Európa innovációs lemaradásának egyik oka az, hogy a politika csak kampányidőszakokban hallgat az akadémiai közgazdaságtanra, kormányzás közben viszont inkább az elit közigazgatási apparátus ösztöneire támaszkodik – mondta el Philippe Aghion friss Nobel-díjas közgazdász a Le Monde-nak adott interjújában.

Szerinte az Egyesült Államokkal szemben Európában hiányzik az a hagyomány, hogy a döntéshozatal közvetlen közelében elmélyült, empirikus kutatásokon edzett közgazdászok üljenek, és ez lassítja az alkalmazkodást egy technológiailag gyorsan változó világhoz.

Európa jövőjét illetően Aghion úgy vélte, hogy az áttörés nem azonnal uniós szinten, hanem egy „hajlandók koalícióján” keresztül jöhet el, amelyben először Franciaországnak és Németországnak kellene újra közös stratégiai irányt találnia, majd ehhez csatlakozhatnának más innovációban erős országok, például Svédország vagy az Egyesült Királyság. Ugyanakkor önkritikusan azt is hozzátette, hogy jelenleg éppen Franciaország hitelessége a legnagyobb kérdés:

partnerei számára sem világos, milyen gazdaságpolitikai pályát kíván bejárni az ország öt-tíz éves távlatban, és így nehéz hosszú távú együttműködésekre építeni.

Az innováció ösztönzését Aghion három szinten tartotta kulcsfontosságúnak: mindenekelőtt a hosszú távú alapkutatás finanszírozásán, ahol szerinte időt és szabadságot kell adni a kutatóknak, még a kudarc jogával együtt is, mert valódi áttörések csak kockázatvállalásból születnek.

Második pillérként a finanszírozási rendszer gyengeségét emelte ki, különösen a kockázati tőke és az intézményi befektetők hiányát Európában, amelyet a tőkefedezeti nyugdíjrendszerek fejletlenségével magyarázott, szembeállítva a svéd modellel.

Harmadikként a verseny és az iparpolitika új egyensúlyát sürgette, az amerikai DARPA mintájára olyan állami „küldetésalapú” programokkal, amelyek célokat jelölnek ki, de a megoldást a versengő egyetemekre és vállalatokra bízzák.

Aghion élesen bírálta az európai gazdaságpolitika túlságosan jogászi, statikus szemléletét is, amely szerinte dogmatikusan tiltja az állami beavatkozást és a vállalati koncentrációt, miközben nem vizsgálja elég dinamikusan azok innovációs hatásait. Úgy fogalmazott, hogy nem a „nemzeti bajnokok” kiválasztására épülő, colbertista iparpolitikára van szükség, hanem olyan szabályozásra, amely egyszerre támogatja az új belépők megjelenését, engedi a méretnövekedést, és szigorúan figyeli, hogy a piaci erő ne fojtsa meg a technológiai megújulást.

A digitális óriások példáján keresztül Aghion azt is kifejtette, hogy az Egyesült Államokban a versenypolitika nem követte le időben a platformgazdaság logikáját, ezért alakult ki olyan koncentráció, amely már nem az innovációból, hanem belépési korlátokból és politikai befolyásból termel extraprofitot. Szerinte korábban adatmegosztásra, egyes felvásárlások visszafordítására és a piaci dinamika védelmére lett volna szükség, mert hosszú távon csak az a rendszer fenntartható, amelyben az új szereplők belépése folyamatos, és a kreatív rombolás valóban működni tud.

Címlapkép forrása: Telmo Pinto/NurPhoto via Getty Images