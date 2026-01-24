Ukrajna uniós csatlakozása még gyorsított eljárásban is egy évtizedbe telhet

Ukrajna uniós csatlakozása még egy gyorsított eljárás esetén is 5-10 évet venne igénybe egy tűzszünet elérése után. A nemrég napvilágot látott brüsszeli terv, ami szerint részleges tagsággal mozdítanák elő a gyorsabb integrációt, kölcsönös előnyöket, de súlyos kockázatokat is tartogat: rossz üzenete lenne a hosszú évek óta a belépésre váró nyugat-balkáni országoknak és intézményesíthetné a többsebességes Európát. A gyors csatlakozásról szóló retorika és a technikai szinten történő dolgok közt viszont van egy éles széttartás. Ukrajna csatlakozása hatalmas előnyökkel járhatna az uniónak, az ukrán menekültek munkájából pedig már Magyarország is profitált – noha sokkal kevesebbet, mint amennyit egy befogadóbb környezettel lehetett volna. Interjúnk Olga Pindyukkal és Ioannis Gutzianas-szal, a Nemzetközi Gazdasági Tanulmányok Bécsi Intézetének (wiiw) közgazdászaival az unió bővítését vizsgáló tanulmányuk kapcsán.

Egy esetleges tartós tűzszünet után reálisan mennyi időre lenne szüksége Ukrajnának ahhoz, hogy teljesítse az EU-csatlakozáshoz szükséges, az önök tanulmányában is kiemelt gazdasági minimumfeltételeket?

Olga Pindyuk: Brüsszelben és az Európai Bizottságban egyre többet beszélnek egy gyorsított csatlakozási pályáról, vagyis új, rendhagyó mechanizmusokról, amelyeket a geopolitikai kényszerek indokolnak. Egy ilyen forgatókönyv esetén körülbelül 5–10 éve lehet Ukrajnának a feltételek teljesítésére. De csak akkor, ha hosszú távon stabil konfliktusrendezés és hiteles biztonsági garanciák születnek. Ezek nélkül nincs érdemi újjáépítés, és nincsenek mélyreható reformok sem. Nem 30 évről beszélünk. Ha az EU politikailag egységes, komolyan gondolja a bővítést, és Ukrajna számára valóban egy gyorsított pályát alakít ki, akkor a 10 éven belüli csatlakozás reális lehet.

Ioannis Gutzianas: A tanulmányunkra visszatérve, azt találtuk, hogy Ukrajna számára különösen fontos lenne a külföldi működőtőke (FDI) állományának növelése a csatlakozás előtt – ez azonban béke nélkül gyakorlatilag lehetetlen.

Egy másik kritikus tényező az államadósság kezelhetősége. Jelenleg kérdéses, hogy egy békemegállapodás tartalmazna-e például orosz jóvátételeket, és ebből lehetne-e részben visszafizetni az adósságot – ennek az esélye rendkívül alacsony.

OP: Egy háborúban lerombolt, GDP-jének jelentős részét elvesztő gazdaság számára fojtogató lenne a 100 százalék feletti adósságteher visszafizetése, még ha ennek jelentős része hosszú lejáratú és alacsony kamatozású adósság is. Ezért szinte biztos, hogy lesz valamiféle adósság-átstrukturálás vagy -elengedés, és Ukrajna jövője nagymértékben függ majd a magántőke-beáramlástól is.

A múlt héten előkerült egy terv, amely szerint az Európai Bizottság egy fokozatos, korlátozott jogokkal járó gyorsított csatlakozást fontolgat Ukrajna számára. Hogyan látják ezt?

OP: Amit a terv kapcsán érdemes mérlegelni, hogy van egy nagyon rossz üzenete a régóta a belépésre váró nyugat-balkáni országok számára. Ugyanakkor a világ megváltozott, és nem lehet mindig a régi szabálykönyv szerint játszani, miközben mindenki más újraírja a szabályokat körülöttünk.

Ukrajna az európai biztonság egyik kulcsszereplője, szerintem emiatt próbál az EU ilyen gyorsan kitalálni speciális szabályokat a beléptetésére.

Bizonyos szempontból minden tagjelölt országot egyenlően kellene kezelni, de a geopolitikai szükségszerűség diktálhat ebben változtatásokat.

Általánosságban azonban a terv végrehajtható. És ha tényleg valódi elkötelezettséggel viszik végig, akkor mindkét fél számára nyerő helyzetet teremthetne. Európa számára egy egyre erősödő biztonsági garanciát jelenthetne, Ukrajnának pedig a közös piachoz való jobb hozzáférés is hozhatna előnyöket a politikai és jogi integráción kívül. Ha a mezőgazdasággal kapcsolatos konfliktusokat sikerülne csillapítani, az nagyon jó hír lenne Ukrajna számára, és végül az európai fogyasztók számára is az olcsóbb áruk miatt. Mindenesetre meglátjuk, hogy kialakul-e a tervről egy politikai konszenzus, és ha igen, milyen feltételekkel.

IG:

Szerintem az EU számára a fő kockázat ebben az, hogy hivatalosan is intézményesíti a többsebességes Európát, ahol eltérő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkező tagok vannak.

Ez megnyitja az ajtót egy kevésbé integrált unió felé.

Ez egy olyan vízió, amelyet bizonyos politikai erők támogatnak. Ha jól emlékszem, Orbán Viktor például a tavalyi tusványosi beszédében azt mondta, hogy Európának koncentrikus körökre kellene emlékeztetnie, amiben azok az országok, amik a centrumhoz akarnak tartozni, tartozhatnak oda, de ez nem mindenkinek kötelező.

Tulajdonképpen ez is egy vízió az Európai Unióról, de nem hiszem, hogy egy olyan vízió, ami lehetővé tenné az unió számára, hogy a világ vezető hatalmai közé tartozzon.

Tehát ebben látok kockázatokat. Ezt leszámítva egyetértek Olgával, a tervnek sok előnye lenne, különösen Ukrajna, de úgy gondolom, hogy Európa számára is, ha legalább egy regionális hatalmi tényező szeretne maradni.

Említették, hogy Ukrajnában a legalacsonyabb az FDI-állomány a korábbi és jelenlegi tagjelöltek között. Mi az oka, hogy kevésbé tudták bevonzani a külföldi tőkét?

OP: Több tényező is szerepet játszik, mint például a tradicionálisan rossz befektetői környezet. A Szovjetunió szétesése után a privatizációt nagyon rosszul kezelték, aminek következtében oligarchák kezébe került az ország termelési tényezőinek jelentős része. Emellett a történet jelentős részét képezi a biztonság, vagyis inkább annak hiánya. Oroszország katonai agressziója 2014-ben kezdődött, ezt nem szabad elfelejtenünk.

A korrupció valóban gyakran felmerül Ukrajna kapcsán, mint jelentős probléma. Hogyan lehetne elérni, hogy az ország újjáépítésére szánt források ne kerüljenek rossz kezekbe?

OP: Természetesen elengedhetetlen a szigorú ellenőrzés; fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a korrupció mértéke folyamatosan csökken, főként az erős ukrán civil társadalom és a digitalizáció miatt. Az állami beszerzések teljesen digitális rendszeren keresztül zajlanak, és az újjáépítési projektekhez külön nyomon követési platformot hoztak létre. Hogy ma korrupciós botrányokról hallunk, az paradox módon jó jel: azt mutatja, hogy ezeket feltárják és szankcionálják. Régen nem voltak hírek, sokkal kevesebb következménye volt a résztvevők számára.

IG: Természetesen a korrupció sosem jó, de azt láttuk, hogy nem feltétlenül ez a meghatározó tényező abban, hogy egy ország sikeres tagja lesz-e az Uniónak. Ami igazán fontosnak tűnt, azok az intézmények. Egy olyan keretrendszer, ami lehetővé teszi az uniós forrásokhoz való sikeres hozzáférést: egy olyan bürokrácia, ami elvégzi az ehhez szükséges papírmunkát. Magyarországot és Romániát sokszor emelik ki mint nagyon korrupt országokat, de azt látjuk, hogy meglehetősen sikeresek voltak az uniós források lehívásában és a korai hozzáférésben.

Nem beszélünk róla sokat, de rengeteg ország a támogatási ciklus utolsó pillanatában hívja le a forrásokat, ami azt is jelenti, hogy – nehéz szép kifejezést találni –, de fogalmazzunk úgy, hogy 'nem túlságosan szükséges' beruházásokra mennek el.

Ezzel szemben ha időben lehívják ezeket a forrásokat, az megnöveli a valószínűségét, hogy olyan beruházások történnek, amik legalább valamennyi multiplikátorhatással rendelkeznek. Ez fontos, és Ukrajnának is ennek a bürokratikus kapacitásnak a kiépítése lesz lényeges.

Hogyan tudná Ukrajna megközelíteni a nagyon gyorsan öregedő társadalom problémáját?

OG: Ez az egyik legnagyobb probléma. Nem csak Ukrajnának, hanem gyakorlatilag minden európai országnak, de itt a háború és a tömeges menekülthullámok sokkal inkább akut nehézséggé teszik. Minél tovább tart a háború, annál kevesebb ember fog visszatérni – ez egy olyan jelenség, amit történelmi példákkal dolgozó tanulmányok is kimutattak.

A háború hosszán kívül az is fontos lesz, hogy milyen programokat indítanak el a külföldre menekültek visszacsábítására: milyen lesz például a lakhatáshoz, közszolgáltatásokhoz, egészségügyhöz, gyermekmegőrzéshez való hozzáférés. Természetesen ez a hosszú távú demográfiai hanyatlásra nem megoldás, erre szerintem az egyetlen járható út a digitalizáció és az automatizáció. Az EU szempontjából egyébként az ukrán menekültek visszatérése egy nehéz dilemma: sok ország profitál abból, hogy ukrán kivándorlók dolgoznak a munkaerőpiacán, másrészt viszont szeretnének Ukrajnával együttműködni a menekültek visszatérésében.

IG: Ez igazából egy morális kérdés az EU számára. Lengyelországban és Csehországban sok ukrán menekült van, és a GDP-hez hozzáadott értékük nagyon-nagyon látható. Ezekben a gazdaságokban volt egy érdemi dinamizálódás, ami különösen jól jött a Covid utáni nehéz környezetben. Viszont az emberek általánosságban szeretnek a hazájukban élni, ez látszik most Szíriában is, ahol a rezsimváltás után van egy visszaáramlás. Vagy ott van Lengyelország esete, ahol viszonylag alacsony volt hosszú időn keresztül az életszínvonal, az utóbbi időben azonban szintet lépett a gazdaságuk.

Most már azt látjuk, hogy az Egyesült Királyság és Lengyelország közti nettó migráció megfordult, az emberek visszatérnek. Tehát ha az embereknek adnak egy víziót az otthon élésre, akkor általánosságban azt fogják választani a külföld helyett.

Érdemes kiemelni, hogy Lengyelország mennyire profitált az ukrán munkaerőből, mert különösen Magyarországon hajlamosak vagyunk Ukrajna uniós csatlakozásának csak a hátrányaira és a kihívásaira fókuszálni. Milyen példákat tudnátok még említeni a lehetséges előnyökre az EU szempontjából?

IG: A jelenlegi egyik legnagyobb probléma az a növekedési modell, amire az egész Unió, de különösen a keleti tagországok építettek: a teljes foglalkoztatottság politikája. Ez nagy lökést adott a gazdaságnak, viszont gyakorlatilag elértük ezt a szintet: a munkanélküliségi ráta Csehországban például 3 százalék vagy alacsonyabb. Tehát elértük a munkanélküliség csökkentésének strukturális határát. Ezért különösen fontos a plusz munkaerő, amiből Magyarország is profitált a nagyon erős ukránellenes retorika ellenére is. Szabolcsban például a gyáraknak nagy lökést adtak a Kárpátaljáról érkező menekültek – ukránok és magyarok egyaránt.

Szerintem Magyarország nagyon sok potenciális gazdasági előnyből maradt ki ennek a retorikának a következtében.

Ráadásul az ukránok kulturálisan nagyon hasonlók a térség más országában élőkhöz, így még Lengyelországban is sikeres volt az integrációjuk, annak ellenére, hogy történelmileg nem mindig volt felhőtlen a két ország közti kapcsolat. Az EU-ban problémát jelent az unión kívülről érkezettek, különösen a délről jövők elfogadása. A szír menekültek például nagyban hozzájárultak a német gazdasághoz, de az elfogadás hiánya nehézzé teszi, hogy ez egy megfelelő növekedési pálya legyen. Ukrajna esetében ez sokkal könnyebb.

OP: És nem csak a plusz munkaerőről van szó. Ukrajna az európai biztonság kulcsszereplője: nekik van a legnagyobb hadseregük Európában. Ez fontos egy olyan időszakban, amikor sokat hallunk az orosz fenyegetésről és a Kreml hibrid hadviselést folytat Európa ellen. De Ukrajna az európai energiabiztonság sarokköve is lehetne: nagy ritkaföldfém és egyéb ásványi kincs tartalékai vannak, és hatalmas a megújuló energiában rejlő potenciálja. A mezőgazdaságnak köszönhetően a biomassza, de a szél- és vízenergia terén is. Emellett ott vannak a kiberbiztonsági képességei. Ukrajna mindenféle védelmi technológiában globális vezetővé vált, ami az EU-val is sok szinergiát hozhat. Már most is sok befektetés áramlott közös vállalatokba például drónok gyártására. Úgy gondolom Ukrajna ezen a téren sokat tudna ajánlani az uniónak.

Az ukrán újjáépítés pénzügyi terheire áttérve, milyen megoszlás tűnik reálisnak a különböző szereplők – az EU, Ukrajna, a magántőke – között?

OP: Kezdetben szükség lesz külső pénzügyi segítségre, például uniós forrásokra és multinacionális pénzügyi szervezetekre az alapinfrastruktúra visszaépítésének érdekében. Ezután az újjáépítés fő forrásává valószínűleg a külföldi működőtőke fog válni, aminek az "építsük újjá, és építsük újjá jobban" hozzáállásban kell végbemennie. A külföldi működőtőke a korábbi uniós bővítéseknél is fontos szerepet töltött be: Kelet-Közép-Európában óriási tőkebeáramlás ment végbe, ami a növekedés egyik fő motorja volt. Szerintem a hatalmas gazdasági lehetőségek és a magas megtérülési ráta vonzóvá fogják tenni Ukrajnát a jövőbeli befektetők számára.

Mi az uniós döntéshozók leginkább irreális elvárása Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban?

OP: Nem egyszerű felmérni, hogy milyen elvárásaik vannak.

Ha az ember a bürokratákkal beszél, ők nagyon szkeptikusak. Van egyfajta széttartás a politikai üzenetek és a technikai szinten végbemenő dolgok közt.

IG: Lehet részben azért, mert ők érzik, hogy nagyon sok munka lesz. De nagy a szkepticizmus amiatt is, mert nehéz látni a háború végét.

Egy olyan békével, ami Ukrajnát az orosz befolyási övezetbe zárja, ellehetetlenülne a csatlakozás.

Az irreális elvárások szerintem nem is annyira az ukrán EU-csatlakozással kapcsolatban vannak, hanem inkább azon a képzelgések terén, amikben Oroszország vereséget szenved, Putyint elűzik és hirtelen minden rózsaszín lesz, Oroszország pedig demokráciává válik.

