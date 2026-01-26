Győztek a gamerek: az Európai Bizottságnak meg kell mentenie a videojátékokat

A „Stop Destroying Videogames” európai polgári kezdeményezés egy olyan, alulról szerveződő gamer- és fogyasztóvédelmi mozgalomból nőtt ki, amely az utóbbi években egyre élesebben szembesült azzal, hogy a digitálisan megvásárolt videojátékok valójában bármikor eltűnhetnek. A vita középpontjába azok az esetek kerültek, amikor egy kiadó leállítja egy játék szervereit, és ezzel gyakorlatilag használhatatlanná teszi azt – akkor is, ha a felhasználó korábban teljes árat fizetett érte.
A fordulópontot sokak számára a Ubisoft egyik online autós játéka, a The Crew jelentette, amelynek szervereit 2024-ben végleg lekapcsolták.
A játék így nemcsak új tartalmakat nem kapott, hanem egyszerűen játszhatatlanná vált, még azok számára is, akik korábban megvették.
Ez a lépés látványosan rávilágított arra, hogy a „megvásárlás” a digitális piacon sokszor valójában csak egy ideiglenes hozzáférést jelent, amelyet a kiadó egyoldalúan megszüntethet.
Ebből a felháborodásból nőtt ki a Stop Killing Games nevű nemzetközi kampány, amelyet egy ismert online tartalomgyártó indított el, és amelynek célja az volt, hogy jogi garanciát követeljen a játékosoknak: ha egy játék életciklusa véget ér, akkor is maradjon valamilyen formában működőképes, például offline módban vagy közösségi szervereken. A hangsúly nem azon van, hogy a kiadók örökké tartsák fenn a szolgáltatást, hanem azon, hogy ne tegyék szándékosan tönkre azt, amit már eladtak.
Ennek az európai jogi leképezése lett a Stop Destroying Videogames kezdeményezés, amely azt szeretné elérni, hogy az EU-ban forgalmazott vagy licencelt videojátékokat ne lehessen „távolról megölni”.
A szervezők szerint alapvető fogyasztói jog, hogy egy jogszerűen megvásárolt termék ne váljon használhatatlanná pusztán üzleti döntés miatt, különösen akkor, ha technikailag megoldható lenne az offline működés vagy a közösségi üzemeltetés biztosítása.
A több mint 1,29 millió hiteles aláírást összegyűjtő kezdeményezés így nem pusztán a játékosok nosztalgiájáról szól, hanem egy szélesebb digitális tulajdonjogi vitáról is: mit jelent birtokolni valamit az online korszakban, és meddig terjed egy szolgáltató hatalma egy már kifizetett termék felett. A szervezők azt remélik, hogy az Európai Bizottság vizsgálata végül olyan szabályozási javaslathoz vezet, amely a jövőben megakadályozza, hogy komplett játékok tűnjenek el egyik napról a másikra a digitális süllyesztőben.
A Bizottság közlése szerint a sikeres aláírásgyűjtés után most hivatalosan is elindul a kezdeményezés érdemi vizsgálata:
a következő hetekben az Európai Bizottság találkozik a szervezőkkel, majd az Európai Parlament nyilvános meghallgatást tart, ezt követően pedig legkésőbb 2026. július 27-ig kell döntést hoznia arról, kíván-e jogalkotási lépéseket tenni.
A petíció szövege szerint a kezdeményezők azt kérik, hogy az EU írja elő: minden, az uniós piacon értékesített vagy licencelt videojátéknak „működőképes állapotban kell maradnia”, még akkor is, ha a kiadó megszünteti a támogatását, és tilos legyen a játékokat úgy távolról letiltani vagy szerverleállítással használhatatlanná tenni, hogy a fogyasztók által jogszerűen megvásárolt termék gyakorlatilag megsemmisüljön.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
