Kiszivárgott az EU titkos terve: drasztikus, Magyarországnak fájó lépésre készülnek a külföldi befektetőkkel szemben

Kína az 1970-es évek szegénységéből részben ezzel a módszerrel emelkedett nagyhatalommá: a külföldi autógyártókat és más vállalatokat kínai partnerekkel való együttműködésre kötelezte. Így jutott kritikus technológiai tudáshoz, és így építette ki máig működő, kiterjedt ellátási láncait.

A kiszivárgott tervezet szerint a 100 millió eurót meghaladó külföldi befektetések a "kulcsfontosságú stratégiai ágazatokban" kötelező hatósági vizsgálat alá esnének.

A külföldi befektetők legfeljebb 49 százalékos részesedést szerezhetnének az érintett iparágakban működő uniós vállalatokban. A cégeknek technológiai tudást kellene megosztaniuk, miközben a szellemi tulajdonjogok európai kézben maradnának. A bevételek legalább 1 százalékát uniós kutatás-fejlesztésre kellene fordítaniuk, és a gyártási termékek felét az uniós blokkon belül kellene beszerezniük.

Hasonló stratégiát már alkalmaz Franciaország a kritikus ágazatoknál, és Párizs volt az egyik legnagyobb lobbistája, hogy uniós szintre emeljék ezt a szigort.

Vannak a javaslatnak kritikusai is, mint Niclas Poitiers, a Bruegel kutatóintézet munkatársa, aki úgy látja:

Ez ellentmond mindannak az erőfeszítésnek, amit Európa az elmúlt években a piac nyitva tartására tett, és jogi szempontból is nagyon kérdéses.

A tervezet célja, hogy 2030-ra az ipari termelés elérje az Európai Unió bruttó hozzáadott értékének legalább 20 százalékát, szemben a 2020-as 14,3 százalékkal.

A kritikusok hitelességi problémát látnak az elképzelésben. "Éveken át panaszkodtunk a kínai kötelező vegyesvállalati követelményekre. Most pedig visszafordulunk, és azt mondjuk, hogy tulajdonképpen mi is ugyanezt akarjuk csinálni" – fogalmazott Poitiers.

Sokan a stratégia gyakorlati sikerét is megkérdőjelezik. A kínai modell azért működött, mert az óriási belföldi piac hatalmas gazdasági előnyöket kínált a külföldi befektetőknek.

„Ezt akkor lehet megcsinálni, ha rendkívül vonzó földrajzi térség vagy – de ha strukturális növekedési gondokkal küzdesz, kétszer is meg kell gondolnod, mielőtt újabb bürokráciát raksz a cégekre” – mondta Andreas von Bonin, a Freshfields ügyvédi iroda brüsszeli versenyjogi partnere.

A javaslat számos nyitott gazdaság számára jelenthet súlyos nehézséget: bár a Politico nem tér rá ki külön, de Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztes, amely az elmúlt időszakban számos kínai beruházást nyert el, amelyekhez bőséges adókedvezményeket is biztosított. Az uniós piacvédelmi terv a közös vállalatok létrehozásával súlyos kihívást jelenthet a magyar gazdaságnak, mivel az EU-s támogatási szabályok erősen korlátozzák, hogy állami cégek részt vegyenek ilyen közös cégekben.

Vagyis a hazai beruházásoknál egy tőkeerős partnert kellene találni a kínai vállalatok mellé.

„Ahhoz, hogy a kritikus feltételek ellensúlyozzák a technológiai előny átadásának hátrányait, az Európai Uniónak szigorúbb importkorlátozásokra is szüksége lenne” – véli Agatha Katz, a Rhodium Group kutatócég partnere.

Az Európai Bizottság ugyan megpróbált keményebben fellépni Kínával szemben – például 2024-ben akár 35 százalékos vámot vetett ki a Kínában gyártott elektromos autókra –, de ez nem zárta ki a kínai járműveket az uniós piacról, mivel a gyártók a plusz vámok mellett is nyereségesek tudnak maradni Európában.

Svédország már állást foglalt a kiszivárgott javaslat ellen, arra hivatkozva, hogy a stratégiai ágazatok védelmét szolgáló meglévő mechanizmusok már most is rendelkezésre állnak.

A végleges brüsszeli javaslat még eltérhet a most kiszivárgott tervtől: az Európai Bizottság másodszor is elhalasztotta a terv közzétételét, így egyes elemei még jelentősen változhatnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images