Korábbi EU-vezér: soha nem volt még ilyen mélyen az USA-val való viszony a NATO létrejötte óta

Donald Trump Grönlanddal kapcsolatos lépései – a katonai beavatkozás lehetőségének felvetésétől a magasabb vámokkal való fenyegetésig – alapjaiban rengették meg az európai vezetők és a közvélemény Amerikába vetett bizalmát. Barroso szerint az európai–amerikai viszony egyre inkább pusztán érdekalapon működik, miközben háttérbe szorulnak a közös demokratikus értékek.

A jelenlegi helyzetet "szakadási fázisnak" nevezte, amelynek kimenetele egyelőre teljesen bizonytalan.

Trump ugyan visszakozott a katonai erő bevetésének lehetőségével és a nyomásgyakorlásra szánt vámemelésekkel kapcsolatban, de Grönland feletti befolyásszerzési céljairól nem mondott le. A múlt héten arról írt, hogy Mark Rutte NATO-főtitkárral folytatott megbeszélése után körvonalazódni látszanak egy jövőbeli megállapodás keretei, ám részleteket nem közölt. Rutte később úgy nyilatkozott, hogy Grönland hovatartozása egyáltalán nem került szóba a tárgyalásokon.

Barroso Trumpot "a nagy felforgatónak" nevezte, aki szerinte időnként keményebben bánik szövetségeseivel, mint ellenfeleivel.

Az Európai Külkapcsolati Tanács novemberi felmérése szerint az európaiak mindössze 16 százaléka tekinti az Egyesült Államokat azonos értékeket valló szövetségesnek, miközben 2024-ben ez az arány még 21 százalék volt. Ugyanakkor már 20 százalékuk riválisnak vagy egyenesen ellenségnek látja Amerikát. Az Egyesült Királyságban különösen látványos a bizalomvesztés: a szövetségesként tekintők aránya egyetlen év alatt 37-ről 25 százalékra esett vissza.

A védelmi politikában az európai vezetők felgyorsították az "európai szuverenitás" megteremtésére irányuló erőfeszítéseket. Barroso szerint ha a NATO fennmarad, egyre inkább európaibb szövetséggé válik, amelyben a kontinens nem kizárólag az amerikaiakra támaszkodik. A tavalyi hágai NATO-csúcson a tagállamok vállalták, hogy 2035-re a GDP-jük 5 százalékát fordítják védelemre.

Barroso ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a NATO az orosz, Ukrajna elleni invázió óta érezhetően megerősödött. Svédország és Finnország csatlakozásával a szövetség hadműveleti szempontból is közelebb került az orosz határhoz. Bár a jelenlegi helyzetet borúlátóan ítélte meg, óva intett attól, hogy a transzatlanti szövetség végéről beszéljünk: az Egyesült Államok szerinte továbbra is kulcsszerepet játszik Európa biztonságának garantálásában.

Címlapkép forrása: EU