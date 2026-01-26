Lerántják a leplet az EU globális paktumáról – 1,5 milliárdos országgal jöhet a hatalmas üzletelés

Az India és az Európai Unió között készülő szabadkereskedelmi megállapodás keretében Újdelhi jelentősen csökkentheti az EU-ból érkező autók importvámját – számolt be róla a Reuters. A lap forrásai szerint

a járművekre vonatkozó, jelenleg akár 110 százalékos vámterhet azonnal 40 százalékra fogják mérsékelni.

Az egyezség különösen olyan vállalatoknak hozhat előnyt, mint a Volkswagen, a Mercedes-Benz és a BMW.

Az indiai kereskedelmi minisztérium és az Európai Bizottság egyelőre nem kommentálta az értesüléseket. A tárgyalások lezárása azonban most egy évek óta húzódó egyeztetéssorozatnak vethet véget, amelyben az áttörést nagy részben az USA geopolitikai eszközként használt vámfenyegetéseinek köszönhetik.

A megállapodás értelmében az indiai kormány azonnali vámcsökkentésbe egyezett bele egy bizonyos kvótáig, a 15 000 eurónál (5,7 millió forintnál) drágább autók esetében. Egy bennfentes szerint a kedvezmény kezdetben évi mintegy 200 000 belső égésű motorral szerelt járműre vonatkozna.

Hosszabb távon a vámkulcs tovább csökkenne, egészen 10 százalékig.

Az elektromos autók ugyanakkor az első öt évben kimaradnának a vámcsökkentésből. Ennek célja az indiai gyártók védelme és fejlesztése, különösen a Mahindra & Mahindra és a Tata Motors esetében. Az indiai kormány így időt nyerne a hazai e-autóipar megerősítésére.

India az Egyesült Államok és Kína után a világ harmadik legnagyobb autópiaca, ugyanakkor erősen védi belföldi iparát. Az importált autókra jelenleg 70, illetve 110 százalékos vám vonatkozik, és az indiai autópiacon évente mintegy 4,4 millió járművet értékesítenek. Ennek jelenleg kevesebb mint 4 százalékát adják az európai gyártók.

A piacot jelenleg a japán Suzuki és az indiai Mahindra, illetve Tata uralja, amelyek együtt a forgalom körülbelül kétharmadát ellenőrzik. A várakozások szerint

az indiai autópiac 2030-ra elérheti az évi 6 millió darabot, ami már most új beruházási tervekre ösztönöz több európai céget, köztük a Renault-t és a Stellantis-t is.

Ursula von der Leyen és az Európai Tanácsot vezető Antónió Costa már Indiában van az ország függetlenségét ünneplő esemény díszvendégeiként. A megállapodás bejelentésére akár már kedden sor kerülhet, ami több európai autógyártó számára is kedvező fordulatot jelentene.

A megállapodást az is nagyban segíthette, hogy nemrég Friedrich Merz német kancellár is személyesen látogatott Indiába, ahol Narendra Modi miniszterelnök őt is nagy pompával fogadta.

Címlapkép forrása: EU