Még el sem ült a Mercosur-paktum vihara, Brüsszel már a következő nagy dobására készül
Még el sem ült a Mercosur-paktum vihara, Brüsszel már a következő nagy dobására készül

Végső szakaszába érkezett a régóta tárgyalt szabadkereskedelmi egyezmény, amelyet az Európai Unió Indiával köthet – erősítette meg a Bizottság kereskedelmi biztosa, Maroš Šefčovič az Euronewsnak. A megállapodás célja, hogy jelentősen csökkentse az indiai vámokat, amelyek jelenleg a gyakorlatban rengeteg európai exportőrt zárnak ki óriási piacukról. Miközben a dél-amerikai államokkal kötött Mercosur-megállapodás sorsa továbbra is a levegőben van, addig úgy látszik, az EB teljesen biztos a következő nagy vámalku megkötésében.

Šefčovič szerint a felek már „az utolsó számokat ellenőrzik”, így az egyezményt már kedden bejelenthetik, és ezzel az európai áruk előtt egy 1,4 milliárd fős piac nyílna.

Ugyan a Mercosur-megállapodás esetében több tagállam – köztük Magyarország is – erősen ellenzi és késleltetné a vámalku életbelépését, addig hasonló ellenállásra egyelőre nem számítanak az indiai egyezmény esetében, ugyanis ez esetben a mezőgazdaságilag érzékeny termékeket úgy tűnik, egyszerűen csak kihagyják a végső dokumentumból.

Jelenleg mintegy hatezer európai vállalat működik Indiában, miközben a két fél közötti áruforgalom az elmúlt tíz évben közel 90 százalékkal nőtt, és 2024-ben elérte a 48,8 milliárd eurót.

A biztos szerint ez „minden idők legnagyobb kereskedelmi megállapodása” lehet, amely az EU számára biztosítékot jelentene a globális kereskedelmi bizonytalanságokkal szemben, valamint csökkentené a blokk függését az Egyesült Államoktól és Kínától.

A tárgyalásokat ugyanakkor komoly viták kísérték, különösen a fenntarthatósági kérdésekben és az EU karbonvámja (CBAM) miatt, amely meglehetősen nehéz kérdés a régi technológiákon alapuló indiai fémipar számára.

Ennek ellenére Indiának kifejezetten fontos, hogy tető alá jöjjön a megállapodás. Ennek egyik oka az, hogy az USA komoly vámokkal sújtja az országot az oroszoktól vásárolt olaj miatt, a másik viszont az, hogy

egy sor termékük – például a textilek – január elsejével kiesett a fejlődő országokra vonatkozó kedvezményes tarifák alól.

Brüsszel számára a megállapodás geopolitikailag is fontos lenne, nemcsak az amerikai vámháború által keltett zűrzavar miatt, hanem azért is, mert határozott üzenet lenne, miután az Európai Parlament jogvitával akarja ellehetetleníteni a Mercosur-országokkal év elején megkötött szabadkereskedelmi egyezményt.

Címlapkép forrása: EU

