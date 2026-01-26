  • Megjelenítés
Meglepő húzás az Európai Parlamentben: Trump miatt borulhat, amit eddig terveztek
Uniós források

Portfolio
Az Európai Parlament jövő hétre halasztotta annak eldöntését, folytatja-e a munkát az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodáson - írja a Reuters.

Az Európai Parlament elnapolta a döntést arról, hogy továbblép-e az Egyesült Államokkal tervezett kereskedelmi egyezmény kidolgozásában,

így a kérdés csak a jövő héten kerül ismét napirendre.

A testület korábban felfüggesztette a tárgyalásokat tiltakozásul Donald Trump grönlandi területszerzési törekvései, valamint az európai szövetségeseket érintő vámfenyegetései miatt.

Az Európai Parlament tárgyalóküldöttsége február 4-én, szerdán újra összeül, hogy értékelje a helyzetet

Még el sem ült a Mercosur-paktum vihara, Brüsszel már a következő nagy dobására készül

Győztek a gamerek: az Európai Bizottságnak meg kell mentenie a videojátékokat

Az EU meghozta a végső döntést: 2027-től tilos az orosz energiaimport, Magyarország jogi eljárással fenyeget

– írta Bernd Lange európai parlamenti képviselő az X közösségi oldalon.

Az uniós törvényhozás jelenleg olyan javaslatokat tárgyal, amelyek számos amerikai termék esetében eltörölnék az uniós importvámokat. Ez a múlt év júliusában, a skóciai Turnberryben kötött megállapodás egyik kulcseleme. Emellett napirenden van az amerikai homár vámmentes behozatalának meghosszabbítása is, amelyről először 2020-ban állapodtak meg Trumppal. A javaslatokhoz mind az Európai Parlament, mind a tagállami kormányok jóváhagyása szükséges.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

