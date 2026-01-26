Megszületett a döntés: ezekben az országokban indulhat Európa felfegyverzése

Az Európai Bizottság jóváhagyta további nyolc uniós tagállam nemzeti védelmi beruházási tervét a SAFE kezdeményezés keretében, és az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanácsnak pénzügyi támogatás engedélyezését javasolta - közölte hétfőn a testület. A jóváhagyás lehetővé teszi, hogy ezek az országok kedvező feltételekkel, hosszú távú hitelekhez jussanak, amelyek révén sürgősen növelhetik katonai felkészültségüket és korszerű védelmi eszközöket szerezhetnek be.

Az Európai Bizottság zöld utat adott további nyolc uniós ország nemzeti védelmi beruházási terveinek a SAFE program keretében,

és javasolta a tagállamok kormányait tömörítő Tanácsnak, hogy hagyja jóvá ezek pénzügyi támogatását.

A bizottság a tanácsnak benyújtott javaslatában pénzügyi támogatás engedélyezését kezdeményezte Észtország, Görögország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlovákia és Finnország részére.

A testület sajtóközleménye szerint a döntést a tagállamok nemzeti védelmi beruházási terveinek szigorú értékelése előzte meg. A jóváhagyás lehetővé teszi, hogy

ezek az országok kedvező feltételekkel, hosszú távú hitelekhez jussanak, amelyek révén sürgősen növelhetik katonai felkészültségüket és korszerű védelmi eszközöket szerezhetnek be.

A bizottság hangsúlyozta: a SAFE-keret hozzájárul Ukrajna uniós biztonsági ökoszisztémába történő integrációjának elmélyítéséhez is, biztosítva, hogy az európai támogatás rugalmas és fenntartható maradjon.

A nyolc tagállam a hitelmegállapodások aláírását követően összesen mintegy 74 milliárd euróra lehet jogosult. A finanszírozási szinteket előzetesen szeptemberben határozták meg a szolidaritás és az átláthatóság elve alapján.

A következő lépésként a tanácsnak négy hete van arra, hogy elfogadja a végrehajtási határozatokat. Jóváhagyás esetén a bizottság véglegesíti a hitelmegállapodásokat, az első kifizetésekre pedig várhatóan 2026 márciusában kerülhet sor. A testület tovább folytatja a többi tagállam tervének értékelését is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images