  • Megjelenítés
Megszületett a döntés: ezekben az országokban indulhat Európa felfegyverzése
Uniós források

Megszületett a döntés: ezekben az országokban indulhat Európa felfegyverzése

MTI
Az Európai Bizottság jóváhagyta további nyolc uniós tagállam nemzeti védelmi beruházási tervét a SAFE kezdeményezés keretében, és az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanácsnak pénzügyi támogatás engedélyezését javasolta - közölte hétfőn a testület. A jóváhagyás lehetővé teszi, hogy ezek az országok kedvező feltételekkel, hosszú távú hitelekhez jussanak, amelyek révén sürgősen növelhetik katonai felkészültségüket és korszerű védelmi eszközöket szerezhetnek be.

Az Európai Bizottság zöld utat adott további nyolc uniós ország nemzeti védelmi beruházási terveinek a SAFE program keretében,

és javasolta a tagállamok kormányait tömörítő Tanácsnak, hogy hagyja jóvá ezek pénzügyi támogatását.

A bizottság a tanácsnak benyújtott javaslatában pénzügyi támogatás engedélyezését kezdeményezte Észtország, Görögország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlovákia és Finnország részére.

A testület sajtóközleménye szerint a döntést a tagállamok nemzeti védelmi beruházási terveinek szigorú értékelése előzte meg. A jóváhagyás lehetővé teszi, hogy

Még több Uniós források

Meglepő húzás az Európai Parlamentben: Trump miatt borulhat, amit eddig terveztek

Még el sem ült a Mercosur-paktum vihara, Brüsszel már a következő nagy dobására készül

Győztek a gamerek: az Európai Bizottságnak meg kell mentenie a videojátékokat

ezek az országok kedvező feltételekkel, hosszú távú hitelekhez jussanak, amelyek révén sürgősen növelhetik katonai felkészültségüket és korszerű védelmi eszközöket szerezhetnek be.

A bizottság hangsúlyozta: a SAFE-keret hozzájárul Ukrajna uniós biztonsági ökoszisztémába történő integrációjának elmélyítéséhez is, biztosítva, hogy az európai támogatás rugalmas és fenntartható maradjon.

A nyolc tagállam a hitelmegállapodások aláírását követően összesen mintegy 74 milliárd euróra lehet jogosult. A finanszírozási szinteket előzetesen szeptemberben határozták meg a szolidaritás és az átláthatóság elve alapján.

A következő lépésként a tanácsnak négy hete van arra, hogy elfogadja a végrehajtási határozatokat. Jóváhagyás esetén a bizottság véglegesíti a hitelmegállapodásokat, az első kifizetésekre pedig várhatóan 2026 márciusában kerülhet sor. A testület tovább folytatja a többi tagállam tervének értékelését is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

GDPR

Jogi átvilágítás és adatvédelem

Az elmúlt években több iránymutatás is napvilágot látott vállalatfelvásárlásokhoz, illetve eszközértékesítéshez kapcsolódó adatkezelési kérdések kapcsán (lásd pl. a német DSK 2024-e

Holdblog

Ahová a csorda tart

A piac imádja a konszenzusos narratívákat. A csordával menni biztonságot ad, pótolja a saját véleményt, és bőven kielégíti a kapzsiságot. Hiszen ilyen sok befektető nyilván... The post Ahov

Kasza Elliott-tal

AT&T - elemzés

Mindjárt írok az AT&amp;T chartról is, de az előbb visszanéztem a régi posztjaimat a cégről, és elég nagy párhuzamot látok a mostani Comcast sztoryval. Ami nem jó hír.2020 októberében ezt

RSM Blog

Munkajog 2026 - év eleji teendők

Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kiszivárgott az EU titkos terve: drasztikus, Magyarországnak fájó lépésre készülnek a külföldi befektetőkkel szemben
Súlyos támadást indítottak két lengyel erőmű ellen, kiderült, ki lehetett az elkövető
Az EU meghozta a végső döntést: 2027-től tilos az orosz energiaimport, Magyarország jogi eljárással fenyeget
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility