Megbüntette Magyarországot az Európai Unió Bírósága, az ügyön túlmutató döntést hoztak

Az Európai Unió Bíróságának keddi ítéletében kimondta, hogy amikor az Európai Unió egységes álláspontot alakít ki egy nemzetközi szervezetben – jelen esetben az ENSZ Kábítószer-bizottságában a kannabisz nemzetközi besorolásáról –, akkor a tagállamok nem szavazhatnak ettől eltérően, még akkor sem, ha belpolitikai vagy szakpolitikai okból más véleményen vannak.
Emiatt a testület elmarasztalta Magyarországot, és fontos, hogy a testület ítélete nem a kannabisz magyarországi legalizálásáról szól, és semmilyen kötelezettséget nem jelent a drogpolitika liberalizálására.
Az ügy előzménye, hogy 2020 végén az ENSZ Kábítószer-bizottsága az Egészségügyi Világszervezet ajánlásai alapján a kannabisz nemzetközi jogi besorolásának módosításáról döntött. Az Európai Unió Tanácsa előzetesen közös álláspontot fogadott el arról, hogyan kell az uniós tagállamoknak szavazniuk, mivel a kábítószerek nemzetközi listáinak változása közvetlen hatással van az uniós büntetőjogi szabályokra is.
Magyarország azonban a bécsi szavazáson nemcsak eltért ettől a közös uniós állásponttól, hanem azt nyilvánosan is bírálta.
Ez váltotta ki az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárását, amely szerint a kormány megsértette az Európai Unió kizárólagos külső hatáskörét, vagyis azt az elvet, hogy ilyen ügyekben az EU egységesen, nem pedig tagállami szinten lép fel a nemzetközi színtéren.
Az Európai Unió Bírósága most a Bizottságnak adott igazat, és kimondta: mivel a kábítószerek nemzetközi besorolása közvetlenül befolyásolja az uniós jogban rögzített bűncselekményi tényállásokat és szankciókat, az ilyen kérdésekben az Unióé az egyedüli döntési jog a külkapcsolatokban.
Magyarország ezért nem járhatott volna el önállóan, és köteles lett volna követni a Tanács által elfogadott közös álláspontot.
A Bíróság azt is hangsúlyozta, hogy a tagállamok nem hivatkozhatnak egyoldalúan arra, hogy szerintük egy uniós döntés jogellenes, és ezért nem alkalmazzák. Az ilyen magatartás sérti a lojális együttműködés elvét, amely szerint a tagállamoknak tartózkodniuk kell minden olyan lépéstől, amely gyengíti az Európai Unió egységes fellépését a nemzetközi fórumokon.
Magyarország feladata most az, hogy tudomásul vegye az ítéletet, és a jövőben minden hasonló nemzetközi fórumon az előre elfogadott közös uniós álláspont szerint járjon el, vagyis ne szavazzon és ne nyilatkozzon attól eltérően. Ha ezt nem teszi meg, és a Bizottság úgy látja, hogy az ítéletet nem hajtják végre, akkor egy újabb eljárás indulhat, amelynek végén a Bíróság már pénzbírságot vagy napi kényszerítő bírságot is kiszabhat Magyarországra.
Az ítélet tehát nem változtat a magyar kábítószer-jogszabályokon, nem ír elő semmilyen legalizációt vagy enyhítést, és nem is értékeli a kannabisz társadalmi vagy egészségpolitikai megítélését. A döntés kizárólag arról szól, hogy amikor az Európai Unió közös külpolitikai álláspontot alakít ki, azt a tagállamoknak akkor is be kell tartaniuk, ha tartalmával nem értenek egyet.
Címlapkép forrása: EU
