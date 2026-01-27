  • Megjelenítés
Megbüntette Magyarországot az Európai Unió Bírósága, az ügyön túlmutató döntést hoztak
Uniós források

Megbüntette Magyarországot az Európai Unió Bírósága, az ügyön túlmutató döntést hoztak

Az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy Magyarország megsértette az uniós jogot, amikor egy nemzetközi fórumon az előre rögzített közös uniós állásponttal ellentétesen szavazott a kannabisz nemzetközi besorolásáról. A döntés ugyanakkor nem jelent semmilyen kötelezettséget a kannabisz legalizálására, az ítélet nem drogpolitikai tartalmú, hanem az uniós hatáskörök és a tagállami együttműködés szabályairól szól. Az ítélet túlmutat a konkrét ügyön: a magyar külpolitika számára súlyos és valódi következményekkel jár.      

Az Európai Unió Bíróságának keddi ítéletében kimondta, hogy amikor az Európai Unió egységes álláspontot alakít ki egy nemzetközi szervezetben – jelen esetben az ENSZ Kábítószer-bizottságában a kannabisz nemzetközi besorolásáról –, akkor a tagállamok nem szavazhatnak ettől eltérően, még akkor sem, ha belpolitikai vagy szakpolitikai okból más véleményen vannak.

Emiatt a testület elmarasztalta Magyarországot, és fontos, hogy a testület ítélete nem a kannabisz magyarországi legalizálásáról szól, és semmilyen kötelezettséget nem jelent a drogpolitika liberalizálására.

Az ügy előzménye, hogy 2020 végén az ENSZ Kábítószer-bizottsága az Egészségügyi Világszervezet ajánlásai alapján a kannabisz nemzetközi jogi besorolásának módosításáról döntött. Az Európai Unió Tanácsa előzetesen közös álláspontot fogadott el arról, hogyan kell az uniós tagállamoknak szavazniuk, mivel a kábítószerek nemzetközi listáinak változása közvetlen hatással van az uniós büntetőjogi szabályokra is.

Magyarország azonban a bécsi szavazáson nemcsak eltért ettől a közös uniós állásponttól, hanem azt nyilvánosan is bírálta.

Még több Uniós források

20 év után Brüsszel összehozta a világ legnagyobb szabadkereskedelmi tömbjét

Kiderült, meddig húzódik Magyarország uniós gigahitelének jóváhagyása: váratlan feltételeket szabhatnak

Megszületett az EU óriáspaktuma: a világgazdaság negyedét sikerült új pályára állítani

Ez váltotta ki az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárását, amely szerint a kormány megsértette az Európai Unió kizárólagos külső hatáskörét, vagyis azt az elvet, hogy ilyen ügyekben az EU egységesen, nem pedig tagállami szinten lép fel a nemzetközi színtéren.

Az Európai Unió Bírósága most a Bizottságnak adott igazat, és kimondta: mivel a kábítószerek nemzetközi besorolása közvetlenül befolyásolja az uniós jogban rögzített bűncselekményi tényállásokat és szankciókat, az ilyen kérdésekben az Unióé az egyedüli döntési jog a külkapcsolatokban.

Magyarország ezért nem járhatott volna el önállóan, és köteles lett volna követni a Tanács által elfogadott közös álláspontot.

A Bíróság azt is hangsúlyozta, hogy a tagállamok nem hivatkozhatnak egyoldalúan arra, hogy szerintük egy uniós döntés jogellenes, és ezért nem alkalmazzák. Az ilyen magatartás sérti a lojális együttműködés elvét, amely szerint a tagállamoknak tartózkodniuk kell minden olyan lépéstől, amely gyengíti az Európai Unió egységes fellépését a nemzetközi fórumokon.

Magyarország feladata most az, hogy tudomásul vegye az ítéletet, és a jövőben minden hasonló nemzetközi fórumon az előre elfogadott közös uniós álláspont szerint járjon el, vagyis ne szavazzon és ne nyilatkozzon attól eltérően. Ha ezt nem teszi meg, és a Bizottság úgy látja, hogy az ítéletet nem hajtják végre, akkor egy újabb eljárás indulhat, amelynek végén a Bíróság már pénzbírságot vagy napi kényszerítő bírságot is kiszabhat Magyarországra.

Az ítélet tehát nem változtat a magyar kábítószer-jogszabályokon, nem ír elő semmilyen legalizációt vagy enyhítést, és nem is értékeli a kannabisz társadalmi vagy egészségpolitikai megítélését. A döntés kizárólag arról szól, hogy amikor az Európai Unió közös külpolitikai álláspontot alakít ki, azt a tagállamoknak akkor is be kell tartaniuk, ha tartalmával nem értenek egyet.

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Munkajog 2026 - év eleji teendők

Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel

GDPR

Jogi átvilágítás és adatvédelem

Az elmúlt években több iránymutatás is napvilágot látott vállalatfelvásárlásokhoz, illetve eszközértékesítéshez kapcsolódó adatkezelési kérdések kapcsán (lásd pl. a német DSK 2024-e

Holdblog

Ahová a csorda tart

A piac imádja a konszenzusos narratívákat. A csordával menni biztonságot ad, pótolja a saját véleményt, és bőven kielégíti a kapzsiságot. Hiszen ilyen sok befektető nyilván... The post Ahov

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Amerikai tankok gördülnek be Magyarország szomszédjába, NATO-hatalom erőműveit érte támadás – Ukrajnai háborús híreink kedden
Felfedte az orosz vezérkari főnök, mekkora az orosz hadsereg legfrissebb területszerzése
Megszületett az EU óriáspaktuma: a világgazdaság negyedét sikerült új pályára állítani
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility