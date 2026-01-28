Riadót fújtak Brüsszelben – óriási válság néz ki, ha nem lép az EU

Henna Virkkunen, az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke a Politico által szervezett „Europe’s race for digital leadership” rendezvényen élesen figyelmeztetett arra, hogy az EU technológiai függőségei nem pusztán gazdasági, hanem biztonságpolitikai kockázatot is jelentenek. „Teljesen világos, hogy Európának most a saját függetlenségi pillanatát éli” – fogalmazott, hozzátéve: a kritikus technológiák esetében „nem engedhetjük meg, hogy egyetlen ország vagy egyetlen vállalat legyen a meghatározó”.

Virkkunen szerint a közelmúlt válságai – a Covid–19-járvány és Oroszország ukrajnai háborúja – brutálisan megmutatták, mennyire sérülékenyek az európai ellátási láncok.

Ezekben az időkben a függőségek fegyverré válhatnak ellenünk

– mondta, egyértelműen geopolitikai dimenzióba helyezve a technológiai szuverenitás kérdését. Bár nem nevezte meg az Egyesült Államokat mint kockázati tényezőt, megszólalása időben egybeesett Donald Trump grönlandi fenyegetéseivel, amelyek tovább fokozták az atlanti kapcsolatok körüli feszültséget.

Az alelnök hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok továbbra is kulcsfontosságú partner, de Európa versenyképessége és biztonsága szempontjából elengedhetetlen a saját kapacitások kiépítése. „Nagyon fontos, hogy legyen saját technológiai képességünk, és ne legyünk kiszolgáltatva” – fogalmazott. Ez különösen igaz azokra az ágazatokra, ahol Európa globálisan lemaradásban van.

Virkkunen határozottan támogatta azt az elképzelést is, hogy az uniós és tagállami közbeszerzéseket tudatosan használják fel az európai technológiai vállalatok megerősítésére. Szerinte az állami szektor – a kormányoktól az önkormányzatokig, beleértve magát az Európai Bizottságot – az egyik legnagyobb ICT-megrendelő, és „óriási lökést adhat az európai innovációnak és startupoknak”, ha a beszerzések során előnyben részesítik az uniós megoldásokat.

Ez a logika illeszkedik a francia, iparpolitikai bizottsági alelnök, Stéphane Séjourné által szorgalmazott „Buy European” politikához és a készülő, többször csúszó Industrial Accelerator Acthez.

A legsúlyosabb stratégiai gyengeségként a félvezetőipart nevezte meg. „A chipek előfeltételei minden más technológiának” – mondta, hozzátéve, hogy Európa jelenleg nem képes a legfejlettebb félvezetők tervezésére és gyártására. Ez szerinte alapvető problémát jelent nemcsak az ipar, hanem a mesterséges intelligencia, a felhőszolgáltatások és a védelmi technológiák szempontjából is.

Az Európai Bizottság ezért tavasszal egy átfogó, technológiai szuverenitást célzó jogalkotási csomagot terjeszt elő, amely a chipekre, a felhőre és az AI-ra fókuszál.

