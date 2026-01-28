  • Megjelenítés
Riadót fújtak Brüsszelben – óriási válság néz ki, ha nem lép az EU
Uniós források

Riadót fújtak Brüsszelben – óriási válság néz ki, ha nem lép az EU

Portfolio
Az Európai Bizottság technológiai szuverenitásért felelős alelnöke szerint Európa veszélyes mértékben függ külföldi technológiáktól, és ez a kitettség geopolitikai fegyverként is felhasználható ellene. Henna Virkkunen úgy fogalmazott: eljött „Európa függetlenségi pillanata”, különösen a chipek, a felhőszolgáltatások és a mesterséges intelligencia területén – számolt be a Politico.

Henna Virkkunen, az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke a Politico által szervezett „Europe’s race for digital leadership” rendezvényen élesen figyelmeztetett arra, hogy az EU technológiai függőségei nem pusztán gazdasági, hanem biztonságpolitikai kockázatot is jelentenek. „Teljesen világos, hogy Európának most a saját függetlenségi pillanatát éli” – fogalmazott, hozzátéve: a kritikus technológiák esetében „nem engedhetjük meg, hogy egyetlen ország vagy egyetlen vállalat legyen a meghatározó”.

Virkkunen szerint a közelmúlt válságai – a Covid–19-járvány és Oroszország ukrajnai háborúja – brutálisan megmutatták, mennyire sérülékenyek az európai ellátási láncok.

Ezekben az időkben a függőségek fegyverré válhatnak ellenünk

– mondta, egyértelműen geopolitikai dimenzióba helyezve a technológiai szuverenitás kérdését. Bár nem nevezte meg az Egyesült Államokat mint kockázati tényezőt, megszólalása időben egybeesett Donald Trump grönlandi fenyegetéseivel, amelyek tovább fokozták az atlanti kapcsolatok körüli feszültséget.

Még több Uniós források

20 év után Brüsszel összehozta a világ legnagyobb szabadkereskedelmi tömbjét

Megbüntette Magyarországot az Európai Unió Bírósága, az ügyön túlmutató döntést hoztak

Kiderült, meddig húzódik Magyarország uniós gigahitelének jóváhagyása: váratlan feltételeket szabhatnak

Az alelnök hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok továbbra is kulcsfontosságú partner, de Európa versenyképessége és biztonsága szempontjából elengedhetetlen a saját kapacitások kiépítése. „Nagyon fontos, hogy legyen saját technológiai képességünk, és ne legyünk kiszolgáltatva” – fogalmazott. Ez különösen igaz azokra az ágazatokra, ahol Európa globálisan lemaradásban van.

Virkkunen határozottan támogatta azt az elképzelést is, hogy az uniós és tagállami közbeszerzéseket tudatosan használják fel az európai technológiai vállalatok megerősítésére. Szerinte az állami szektor – a kormányoktól az önkormányzatokig, beleértve magát az Európai Bizottságot – az egyik legnagyobb ICT-megrendelő, és „óriási lökést adhat az európai innovációnak és startupoknak”, ha a beszerzések során előnyben részesítik az uniós megoldásokat.

Ez a logika illeszkedik a francia, iparpolitikai bizottsági alelnök, Stéphane Séjourné által szorgalmazott „Buy European” politikához és a készülő, többször csúszó Industrial Accelerator Acthez.

A legsúlyosabb stratégiai gyengeségként a félvezetőipart nevezte meg. „A chipek előfeltételei minden más technológiának” – mondta, hozzátéve, hogy Európa jelenleg nem képes a legfejlettebb félvezetők tervezésére és gyártására. Ez szerinte alapvető problémát jelent nemcsak az ipar, hanem a mesterséges intelligencia, a felhőszolgáltatások és a védelmi technológiák szempontjából is.

Az Európai Bizottság ezért tavasszal egy átfogó, technológiai szuverenitást célzó jogalkotási csomagot terjeszt elő, amely a chipekre, a felhőre és az AI-ra fókuszál.

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Munkajog 2026 - év eleji teendők

Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel

Ricardo

Congdon, covid, infláció

Az Institute of Economic Affairs oldalán könyvismertetőm olvasható Tim Congdon Money and Inflation at the Time of Covid című tavaly megjelent kötetéről. Congdon könyve, és ennek megfelelően a k

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Elképesztő dolgok történnek a devizapiacon, 379-nél az euró, 315-nél a dollár
Orosz elitegységek fordultak vissza, Moszkva lépése meglepte a Nyugatot – Ukrajnai háborús híreink kedden
20 év után Brüsszel összehozta a világ legnagyobb szabadkereskedelmi tömbjét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility