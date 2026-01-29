Az EU láthatatlan gyilkosai egy gazdagabb európai ország teljes GDP-jét elpusztítják

Az Európai Bizottság által közzétett tanulmány szerint az úgynevezett „örök vegyi anyagoknak” (PFAS) – vagyis amelyek bomlási ideje évszázadokban mérhető – tulajdonítható környezeti és egészségügyi károk kezelése 2050-ig legalább 440 milliárd euróba kerülne az Európai Gazdasági Térségben. Ambiciózusabb tisztítási és környezetvédelmi célok esetén a teljes költség megközelítheti a 2000 eurót, míg egy teljes körű tiltás mellett is mintegy 330 milliárd eurós teher maradna.
Érzékeltetve, hogy ez mekkora összeg: Dánia éves GDP-je 2024–2025-ben nagyjából 420–440 milliárd euró körül volt.
A PFAS-eket – amelyeket számos ipari folyamatban és fogyasztási cikkben használnak – rákkeltő és termékenységi kockázatokkal is összefüggésbe hozták. Az Európai Bizottság idén javaslatot készít elő felhasználásuk betiltására, kritikus ágazatok számára tervezett kivételekkel.
A számítások szerint egy teljes kivezetés esetén az egészségügyi költségek a 2024-es évi évi 39,5 milliárd euróról 2040-re mintegy 0,5 milliárd euróra csökkennének.
A tanulmány több forgatókönyvet vizsgál: abban az esetben, ha a kibocsátások fennmaradnak, és a megfelelés főként szennyvíztisztításra épül, a teljes költség 2050-re elérheti az 1,7 ezermilliárd eurót, döntően a kármentesítési kiadások miatt. A kutatást készítő tanácsadó cégek szerint a hosszú távú pénzügyi teher nagyságát alapvetően az határozza meg, hogy a szabályozás a forrásnál történő megelőzésre vagy utólagos kezelésre épül-e.
A Bizottság következtetése szerint a halogatás minden évben növeli a számlát, miközben a szigorúbb korlátozások gyorsan és érdemben csökkenthetnék az egészségügyi kockázatokat.
Címlapkép forrása: Portfolio
