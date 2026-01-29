  • Megjelenítés
Calviño: Európa szuperhatalom, tudomásul kéne vennünk!

Az Európai Beruházási Bank (EIB) tavaly négymilliárd euróra, vagyis a négyszeresére növelte védelmi célú befektetéseit – derül ki az uniós fejlesztési bank csütörtökön közzétett éves jelentéséből - írta a Handelsblatt.

Oroszország négy évvel ezelőtti ukrajnai inváziója óta egyre nagyobb politikai nyomás nehezedik a luxembourgi székhelyű intézményre, hogy támogassa az európai biztonságpolitikai fordulatot. Bár a bank alapszabálya továbbra is tiltja fegyverek közvetlen finanszírozását, a kapcsolódó területekre – például infrastruktúrára, kutatásra és kettős felhasználású technológiákra – már befektethet.

Az EIB 540 millió euróval támogatja a Bundeswehr litvániai dandárjának létrehozását, ahol Németország mintegy ötezer katonát állomásoztat a NATO keleti szárnyának védelmében.

A bank emellett kereskedelmi bankokkal kötött megállapodásokat, amelyek így hadiipari beszállító kis- és középvállalkozásokat finanszírozhatnak. Ukrajnában összesen négymilliárd eurót fordítottak iskolák, kórházak és energetikai infrastruktúra építésére és helyreállítására.

„Európa szuperhatalom, tudomásul kéne vennünk, hinnünk kell a képességeinkben!” – jelentette ki Nadia Calviño, az EIB elnöke a brüsszeli sajtótájékoztatón. Hangsúlyozta, hogy a bank pénzügyi erejét az európai versenyképesség, biztonság és stratégiai önállóság szolgálatába állítja.

A 27 tagállam tulajdonában álló, pénzügyminiszterekből álló felügyelőbizottsággal működő intézmény feladata az uniós stratégiai célok megvalósításának támogatása. A bank katalizátorként működik: a projekteket jellemzően csak részben finanszírozza, így magán- és állami társbefektetőket is bevon.

A védelmi finanszírozás ugyanakkor továbbra is csak kis szeletét adja a teljes tevékenységnek.

A fejlesztési bank tavaly összesen százmilliárd eurót fektetett be 870 projektbe, ami új rekordnak számít. A hangsúly változatlanul a gazdaság zöld átalakulásán van: a befektetések mintegy 60 százaléka tiszta technológiákba és energiahálózatokba áramlott, ami megerősíti az EIB "klímabank" hírnevét.

Calviño az energiabiztonságot és a modernizációt Európa függetlenedésének kulcselemeként mutatta be. Az energiahálózatokba és tárolókapacitásokba 11,6 milliárd euró érkezett, a bank 56 ezer kilométernyi elektromos kábel lefektetését vagy felújítását finanszírozta. Ide tartozik a Franciaország és Spanyolország közötti kulcsfontosságú összeköttetés is, mivel a két ország villamosenergia-hálózata eddig nagyrészt elkülönülten működött.

A megújuló energiaforrások bővítését is jelentősen támogatták: az EIB finanszírozza az uniós napelemes kapacitások mintegy egyötödét, a szárazföldi szélerőművek körülbelül egyharmadát, a tengeri szélfarmok túlnyomó többségét pedig szinte teljes egészében.

A technológiai szektorban is aktív a bank. Már 2023-ban elindította az EU Tech Champions kezdeményezést, amely egy tucat nagy kockázatitőke-alap létrehozását támogatja. A bank kockázati ága, az Európai Innovációs Alap (EIF) tavaly az európai kockázati tőke mintegy egynegyedét biztosította.

