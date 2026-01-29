  • Megjelenítés
Erős üzenetet küldött Ursula von der Leyen
Erős üzenetet küldött Ursula von der Leyen

Videóüzenetben beszélt az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen arról a sorsdöntő pillanatról, amelyhez az unió érkezett. Bár eddig jól működtek a szövetség alapelvei és a versenyszabályok magas minőségű életet hoztak az európaiaknak, muszáj belátni, hogy nem lehet továbbra is ezek közé a keretek közé szorítani az EU-t, ha a globális versenytársak sem tartják magukat hozzá.
Von der Leyen egy versenyképességi csúcstalálkozón köszöntőjeként szembesítette a hallgatóságot az Európa jövőjét meghatározó dilemmával. Beszédében úgy fogalmazott:

a kontinens jövőjéért folyik a küzdelem egy olyan világrendben, ahol egyre inkább az erőpolitika határozza meg a folyamatokat az elvek helyett.

Meglátásában a globális környezetet exportkorlátozások, akadozó ellátási láncok és kiélezett gazdasági–technológiai rivalizálás jellemzi, miközben a kölcsönös függőségeket egyre gyakrabban politikai eszközként használják. Ebben a helyzetben Európának határozottan kell cselekednie, amihez von der Leyen összekötötte a saját értékek megőrzését a kontinens önállóságának növelésével.

A bizottsági elnök szerint az európai függetlenség kulcsa a gazdasági alapok megerősítése. Kiemelte, hogy a cél nem csupán a zöld átállás élére állni, hanem biztosítani azt is, hogy az ehhez szükséges technológiák Európában készüljenek.

Csak akkor tudjuk Európa ambícióit függetlenséggé alakítani, ha minden rendelkezésre álló eszközt bevetünk.

- fogalmazott az EB-vezér.

Ennek érdekében egyszerűbb működési környezetet kívánnak teremteni a vállalkozások számára, csökkenteni az adminisztratív terheket, valamint fellépni a tisztességtelen versennyel szemben. Emellett új kereskedelmi megállapodások kötését (Mercosur, India) is fontos eszköznek nevezte, amelyek révén Európa szélesebb gazdasági mozgástérhez juthat.

Von der Leyen külön kitért az uniós versenypolitika szerepére, amelyet Európa egyik legnagyobb sikertörténeteként jellemzett. A egyre gyorsan változó világgazdasági környezet azonban új kihívásokat teremt: az európai vállalatok ma már globális szinten versenyeznek, miközben sok nemzetközi rivális jelentős állami támogatásban részesül.

Ugyan az EB-vezér ez alkalommal is hozzáfűzte, hogy a jövő versenypolitikájának biztosítania kell "nyitott és tisztességes piacokat" azt is egyértelművé tette, hogy

célzottabb lépéseket kell tenni, amik kifejezetten az európai cégek növekedését, innovációját és nemzetközi megerősödését.

