Erős üzenetet küldött Ursula von der Leyen

Von der Leyen egy versenyképességi csúcstalálkozón köszöntőjeként szembesítette a hallgatóságot az Európa jövőjét meghatározó dilemmával. Beszédében úgy fogalmazott:
a kontinens jövőjéért folyik a küzdelem egy olyan világrendben, ahol egyre inkább az erőpolitika határozza meg a folyamatokat az elvek helyett.
Meglátásában a globális környezetet exportkorlátozások, akadozó ellátási láncok és kiélezett gazdasági–technológiai rivalizálás jellemzi, miközben a kölcsönös függőségeket egyre gyakrabban politikai eszközként használják. Ebben a helyzetben Európának határozottan kell cselekednie, amihez von der Leyen összekötötte a saját értékek megőrzését a kontinens önállóságának növelésével.
A bizottsági elnök szerint az európai függetlenség kulcsa a gazdasági alapok megerősítése. Kiemelte, hogy a cél nem csupán a zöld átállás élére állni, hanem biztosítani azt is, hogy az ehhez szükséges technológiák Európában készüljenek.
Csak akkor tudjuk Európa ambícióit függetlenséggé alakítani, ha minden rendelkezésre álló eszközt bevetünk.
- fogalmazott az EB-vezér.
Ennek érdekében egyszerűbb működési környezetet kívánnak teremteni a vállalkozások számára, csökkenteni az adminisztratív terheket, valamint fellépni a tisztességtelen versennyel szemben. Emellett új kereskedelmi megállapodások kötését (Mercosur, India) is fontos eszköznek nevezte, amelyek révén Európa szélesebb gazdasági mozgástérhez juthat.
Von der Leyen külön kitért az uniós versenypolitika szerepére, amelyet Európa egyik legnagyobb sikertörténeteként jellemzett. A egyre gyorsan változó világgazdasági környezet azonban új kihívásokat teremt: az európai vállalatok ma már globális szinten versenyeznek, miközben sok nemzetközi rivális jelentős állami támogatásban részesül.
Ugyan az EB-vezér ez alkalommal is hozzáfűzte, hogy a jövő versenypolitikájának biztosítania kell "nyitott és tisztességes piacokat" azt is egyértelművé tette, hogy
célzottabb lépéseket kell tenni, amik kifejezetten az európai cégek növekedését, innovációját és nemzetközi megerősödését.
Címlapkép forrása: EU
Megbénulhat a forgalom az egyik autópálya-szakaszon: mutatjuk, mikor és hol alakulhat ki káosz
Korlátozzák a forgalmat több órára.
Fontos határidő közeleg az autósoknak: megjött a figyelmeztetés
Két nap maradt.
Hivatalos: jön a 7,4 százalékos kamatozású lakossági állampapír
A tavalyi infláció felett 3 százalékpontot fizet.
Készül a hatalmas csapás Oroszországra!
Jön a pénzügyi feketelista.
Váratlan fordulat: gigaüzletet kötött az orosz olajóriás!
Amerikai befektető viheti a vagyont.
Kiderültek a részletek: jön az 50 milliárdos rezsimentő csomag
30%-os gáz-, áram- és távhőkompenzáció a háztartásoknak.
Felrobbant a Meta Platforms árfolyama - Van még potenciál a részvényekben?
Az elemzők optimisták.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Egy ügyes fogadós ötlete indította útjára a tőzsdét
Egy hatalmas vihar, egy kiváltságos város és egy ügyes fogadós kellett, hogy útjára induljon a pénzügyi világ csúcsintézménye. A tőzsde története egy akkoriban jelentéktelen flamand... Th
Ha van postaládád, veszélyben vagy: behajtói levelek árasztják el az országot
Ezeréves tartozásokkal háborgatják a lakosságot Behajtói levelek lepik el az országot, sokszor már elévült vagy vitatott követelésekkel. Megjött a levél. Egy nap, amikor a szokásos módo
Autóvásárlás 2026-ban: autólízing vagy személyi kölcsön a jobb választás?
Megvan álmaid autója, de ki kell pótolni a vételárat? Itt jön az örök dilemma: autólízing, vagy autóhitel (személyi kölcsön)? A finanszírozás kulcskérdés, ha nem akarsz bukni se rövid, s
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
A szupergazdagok idén már tíz nap alatt kimerítették az éves karbonkeretük
Az Oxfam friss jelentése rávilágít, hogy a kiugró emisszió fő oka nem a luxusfogyasztás, hanem a vagyonos rétegek karbonintenzív befektetési szerkezete.
Elévült tartozás - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Így szállhat be egy átlagbefektető a nagy arany raliba
A dollár árfolyamát is érdemes szemmel tartani.